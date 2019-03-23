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賽事心得／名古屋女子馬 享受女孩專屬待遇

2019-03-23 06:00運動筆記 Yama Chang

一直耳聞專屬的名古屋女子馬，

一場專屬女孩的賽事，

完賽禮是用自己汗水換來的Tiffany項鍊，

也終於踏上這賽道上，

跟一群女孩一起奔跑著~

(其實是一心認為東馬會中卻沒中...

從開始報到的expo開始，就開始接觸到各個熱情的日本人，

expo指引部分清晰明瞭，一下車就有明顯的指標，

一向日本馬都是前一兩天的expo領物資也能間接了解賽道環境，

expo通常會販售一些限定商品，這次是櫻花系列的各種跑步裝備，

很好!中女孩的心!所以背負所託(自己也想買)的心態，

第一天expo開幕前就在外面排隊，領取物資的動線也很順暢，

尤其開心的是許多台灣女孩也一起過來，排隊還遇到Mica真是有緣，

一同領取物資等等(不得不說給物資的志工妹妹很可愛，有圖為證XD)

名古屋馬EXPO 必備SOP

1.購買紀念票券(地鐵一日票，每月8日跟六日皆可使用)剛好這次，大家可以連用三天

2.EXPO購買限量商品，看別人買不到自己買到爽爽

3.製作自己的號碼布鑰匙圈，獨一獨二

4.開賽前一天等項鍊完賽T公告款式

5.拍照拿贈品拍照拍照一直拍照，看板合照打卡，預估完賽時間照片...偶爾會有驚喜

(像我明明寫430結果拍照出來變400的照片一樣...

拿贈品拿不完，填問券還有小帥哥親自翻譯，只好找他合照了(嘻嘻

6.海外馬必寫激勵標語告訴自己你可以的諸如此類這鬼話XD

逛EXPO有時甚至可以耗上一整個下午，

除了可以消滅脂肪，錢也一起跟著消滅~~

但重頭戲是周日的馬拉松阿~~~(快轉中

比賽當天~~

一早跟著都是台灣來的女孩們一起合照，

似乎是一個延續了幾年的慣例，但的確是很親切許多，

也讓一早覺得熱鬧起來~~很神奇這次也意外認識許多台灣女孩~

一起閒聊一起拍照一起排廁所一起就地解散~~

今年的天氣意外的溫暖，絕對是一個適合跑步的天氣，

原本擔心的降雨也在後面半程才陸續開始下，真覺得我是幸運女孩阿~~(愛心

名古屋馬的道路在前半程乎都是筆直甚是會有讓你覺得是緩下坡的感覺，

讓我整個跑得出神太過快樂也意外跑出了接近最佳半馬的成績，

後半程整個想到我是來享受賽道的...(其實是來日本走太多路後繼無力

開始拿出勾破一路拍到結束，也努力抓了十幾個攝影師滿載而歸

賽道的補給在前半馬中規中矩，不過後半馬開始許多私捕出現，

吃到了三次草莓，好幾次的可樂喝飽飽~

還有志工塞給我蝦餅一大疊都不知該怎麼拒絕，

小麵包出現也覺得好好吃喔~~咬著跑XD

分享

準備跑進體育館時，真實感受到被禮遇的尊榮感~~完賽迎接的拱門一道道，

通過一格格完賽物資領取的關卡們，還有最重要的~

就是要從執事手中拿到專屬的Tiffany~

挑一個自己覺得帥的執事一同拍照~(因為我不是太care這塊我就沒特別挑

還會很貼心準備鏡子跟濕紙巾讓你整理整理(跑完通常會很像肖婆他們很懂>

但想想有點後悔沒挑了一個小鮮肉

(懊腦的女孩打字中QQ

最後看到整齊的寄物擺放，又一種尊榮感提升upup

雖然沒挑到小鮮肉合照，或是沒被猛男公主抱~

但我還是賺到很多，因為我跟好多熱情的志工們合照，

他們一個個都熱情且開心的恭喜你完賽，

終點在室內的好處也剛好讓跑完冷冷的女孩不會吹風，

一路走到領完物資後才發現更衣地點要去室外，

這大概就是我覺得唯一最不便的吧~~

(剛好後半下雨氣溫變低，也看到失溫的台灣女孩只能協助他跟志工要熱水

整體而言我還是跑得很開心XDD

雖然這次日本行在前面跑了姬路馬，也對腳有點吃力，

但能兩馬在五小時內完成，

比起前幾馬都是五小時以上完成大大進步很多，

#越跑越輕鬆代表你已經變強了

沒想到一個PB班讓我可以進階了~~(但沒有好好跑完馬休息，連馬很夭壽不要學

跑步是一件開心的事，因為名古屋馬，

我更覺得藉由跑步我更加認識了這個民族~

最後就是滿滿的高強肚跟滿滿的行李們一起回台摟~~

打完收工~喔耶!~

#Garmin sports

#2019GarminPB班

#2019 Nagoya Womens marathon

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