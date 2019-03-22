佩特拉馬拉松 探訪玫塊古城的神蹟與沙漠中的寶藏

2019-03-22 09:35 運動筆記 知行合逸



佩特拉有新七大奇蹟之一的玫瑰古城之稱，法國報紙《Xposé》評選了2019年最值得期待的五場馬拉松，佩特拉馬拉松就是其中之一。

新七大奇蹟

世界七大奇蹟（Seven wonders of the world）即古代世界七大建築奇蹟，是指古代西方人眼中，已知世界上七處宏偉的人造景觀。最早世界七大奇蹟說法，是由旅行家安提帕特，在西元前3世紀提出。由於古代奇蹟大多已經毀滅，後人又提出了世界中古七大奇蹟。 2001年，由「新七大奇蹟」基金會（創辦人為瑞士出身的法國人，貝爾納·韋伯）發起新七大奇蹟的網路票選。最終評選出世界「新七大奇蹟」，分別是：中國萬里長城、約旦佩特拉古城、巴西里約熱內盧基督像、秘魯馬丘比丘遺址、墨西哥奇琴伊察羽蛇神金字塔、義大利羅馬競技場、印度泰姬陵。

玫瑰古城佩特拉

佩特拉（Petra）是約旦的一座古城，位於約旦首都安曼南250公里處，隱藏在一條連接死海和阿卡巴海峽的狹窄峽谷內。西元前6世紀，阿拉伯遊牧民族納巴泰人在此定居，傳說納巴泰人在埃及人古老的混凝土技術基礎上，學會了「防水混凝土」，並運用此技術在沙漠中，秘密修建了大量儲水系統，供自己龐大的商旅駝隊使用，使得納巴泰人控制了若干條神秘的沙漠商道，連貫中國、印度和阿拉伯南部以及埃及、敘利亞、希臘和羅馬。這些商道是當時香料貿易的必經之路，因此他們在香料貿易中獲利頗豐，得以在惡劣的環境中生存發展。約旦的佩特拉古城就是納巴泰人強盛時期建造的的都城。然而，似乎一夜之間，納巴泰人又消失在歷史的迷霧中。如同印加文明一樣，未留下一點線索。

直到1812年，瑞士探險家約翰·貝克哈特，裝扮成阿拉伯人，藉口對亞倫（聖經中人物）的敬意，要尋找谷地盡頭的亞倫墓，成為第一個證實傳說中的佩特拉存在的西方人。佩特拉終於重回世人眼中。而佩特拉如今聞名於世，還要感謝另外一個人，這個被稱為「中東最大的考古寶藏」的地方，吸引了電影導演史蒂芬·史匹柏的注意。在佩特拉拍攝了一系列探險和科幻電影《印第安納·瓊斯和最後的十字軍》，《法櫃奇兵》，《變形金剛2》，《阿里巴巴與四十大盜》。電影透過與考古學家們截然不同的浪漫方式使佩特拉聞名於世！

所有去過佩特拉古城的旅人，無論國籍，種族，還是年齡，都會被相同的經歷震撼。每個人都要和幾千年前的納巴泰人一樣，穿過狹窄的蛇道一路跋涉，然後突然在峽谷的裂縫中看到前方如同神蹟一般的卡茲尼神殿，就像在黑暗裡摸索許久，突然看到前方的光明，每個人都變成信徒，信仰就從看到卡茲尼神殿的那一眼油然而生。

而佩特拉馬拉松最吸引人的地方，莫過於比賽是從佩特拉卡茲尼神殿旁起跑，一早，整個佩特拉還空無一人，只為了讓跑友們獨享世界新七大奇蹟。

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而跑步，在這裡彷彿變成了一個神秘的儀式，跑著跑著，就穿越時空，流轉千年。滿眼的戈壁荒漠，突然變成了綠洲，坍塌的石窟變成了繁華的集市，穿著白袍的貝都因商人拉著駱駝從大家身邊走過。沒藥，乳香的味道在空氣裡瀰漫。跑友們像誤入了時空裂縫，眼看著聖殿復活，清澈的水流穿過水道。而之前那些咬牙堅持的奔跑，彷彿是穿越時空的必要儀式，必須虔誠、心無旁騖的跑過某段特定路線，彷彿是遠古文明的時間加速器，才能遇見舊時的佩特拉。

寂靜千年的古城，為馬拉松畫了一幅42km的藏寶圖，岩壁上的洞穴，路邊的海蔥花，騎毛驢的貝都因人，都是藏寶圖上的種種暗示，告訴跑者們，向前，向左，向右拐。每一個岔路口似乎都藏著不同的可能。

很多時候，由衷的感謝馬拉松，因為馬拉松能讓人以一種特殊的方式，將世界上一些無規則的美好、最平淡的詩意，透過不斷奔跑的腳步一一收集，因為這些相遇，讓遙遠的地之角在心裡多了一點份量。

但所有美好，都只在前半程，佩特拉馬拉松在後半程，終於展現出賽道威力。日常跑步的規則在這裡全部失效：30km之後，有將近500公尺的爬升，午後的氣溫又高，你的靈魂始終在身體前面1公尺，要費盡全身的力氣，才能把身體往前拉1公尺，而你也根本不敢停下來，生怕一停下來，就會被太陽烤成木碳，方圓十里，唯一活著、還在移動的生物，也只有這些跑者。

曾有佩特拉馬拉松的跑者，完賽後去找設計賽事路線的工作人員控訴，控訴他設計了這條線路，根本是「殺人兇手」！而工作人員卻露出「我就知道你會這麼說」的微笑，在他看來，他見過太多跑完佩特拉馬拉松的跑者，上一秒在地獄裡苦苦掙扎，衝過終點後覺得劫後餘生，再也不跑了。可一回頭，卻開始懷念那個努力的自己。跑步的人，大概都是這樣的吧！想要品嚐甜蜜以外的東西，想要體會最深的絕望，把生活加點芥末，然後會發現回甘的妙處，全身心享受平凡的日常生活。

跑完佩特拉馬拉松的第二天，世界各地的跑友都一瘸一拐，又回到了佩特拉。沿著昨天跑過的路線，仔仔細細的再逛一下這個隱秘的國度。這世界上有一種最可怕的旅遊團，就是由那些剛跑完馬拉松的人組成團體，他們相信沒有什麼景點是他們不能用步行抵達的。

正是因為這樣的堅持，跑友們才遇見了佩特拉一個又一個的神蹟。

當大家氣喘吁吁爬上代爾修道院對面的小山，坐在山頂的涼亭裡俯瞰「the best view of the world」時，會突然覺得這句英文的含義，其實已經突破語言的鴻溝，這句話是從每一個坐在山頂遙看修道院的人，心裡冒出來的一句話，你可以用中文、英文或任何一種語言表達，但大家想說的都是「你眼前的，是世界上最美的風光！」

而佩特拉的皇家陵墓，也是必去的地方，第一次感受到死亡也能如此宏大和永恆。在這裡，你會很容易相信死後有另外一個世界，而這些陵墓，不過是打通不同時空的機器而已。墓室的鑿井，有砂岩天然而成的紋理，配合千變萬化的顏色，彷彿陽光下肥皂泡泡表面流動的彩虹，這是只屬於大自然的美。

而佩特拉一個必須要打卡的景點是爬上卡茲尼神殿對面的山，坐在懸崖邊上，拍一張背影。一定要趕在日落之前，坐在這裡看風光！這是大家都能感受到的美好，更是我們身體裡最原始的感覺。

約旦必訪景點

傑拉什羅馬古城遺址，是約旦除了佩特拉之外，最受歡迎的地方，遺址座落在安曼以北40公里處，人類居住歷史可追溯至西元前1600年。有人說這裡就是「龐貝」，高大、連成排的柱廊，三個保存相當完整的羅馬劇場，各種浮雕依然清晰可辨。你可以走到東邊最大的觀眾席最上方，請朋友在劇場半月形舞台上高歌一曲，感受一下那種歷史與聲音的震撼。每年傑拉什音樂節，也是在這裡舉行。

瓦迪拉姆沙漠，是約旦最壯觀的沙漠景觀，又被稱作「月亮谷」，因為它像月球表面一樣寧靜沉寂。 《火星救援》中出現的那些場景除了特效製作之外，大部分都是真實取景拍攝，而拍攝的地點就在月亮谷。日落時分，當餘暉灑遍整個沙漠，絢麗的玫瑰色染紅山谷時，整個月亮谷搖身一變，宛如一顆紅色星球表面，陌生而美麗，散發著令人窒息的神秘氣息。

約旦還有一個神奇的隱秘之地mujib峽谷，綿延70公里，最終匯入地球上最低的地方：死海。而峽谷裡，卻別有洞天，有著令人驚嘆的美麗。你可以想像成是水上的羚羊峽谷，在紅色峽谷裡，沿著溪水溯溪，絕對是你這輩子最美妙的經歷之一。

當然，到了約旦，一定要去地球最低點的死海漂浮。

為此，來一場沙漠宿營探險旅行，帶你穿越時空、遇見你從未想像過的美好！給自己勇氣，開始一場探險馬拉松吧！

報名資訊

佩特拉沙漠馬拉松比賽時間： 9月7日比賽地點：約旦 佩特拉比賽組別：全馬：累計爬升1,297公尺，7小時關門，18歲以上可參加。半馬：累計爬升895公尺，7小時關門，16歲以上可參加。

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