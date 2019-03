佩特拉馬拉松 探訪玫塊古城的神蹟與沙漠中的寶藏

2019-03-22 09:35 運動筆記 知行合逸



佩特拉有新七大奇蹟之一的玫瑰古城之稱,法國報紙《Xposé》評選了2019年最值得期待的五場馬拉松,佩特拉馬拉松就是其中之一。

新七大奇蹟

世界七大奇蹟(Seven wonders of the world)即古代世界七大建築奇蹟,是指古代西方人眼中,已知世界上七處宏偉的人造景觀。最早世界七大奇蹟說法,是由旅行家安提帕特,在西元前3世紀提出。由於古代奇蹟大多已經毀滅,後人又提出了世界中古七大奇蹟。 2001年,由「新七大奇蹟」基金會(創辦人為瑞士出身的法國人,貝爾納·韋伯)發起新七大奇蹟的網路票選。最終評選出世界「新七大奇蹟」,分別是:中國萬里長城、約旦佩特拉古城、巴西里約熱內盧基督像、秘魯馬丘比丘遺址、墨西哥奇琴伊察羽蛇神金字塔、義大利羅馬競技場、印度泰姬陵。

玫瑰古城佩特拉

佩特拉(Petra)是約旦的一座古城,位於約旦首都安曼南250公里處,隱藏在一條連接死海和阿卡巴海峽的狹窄峽谷內。西元前6世紀,阿拉伯遊牧民族納巴泰人在此定居,傳說納巴泰人在埃及人古老的混凝土技術基礎上,學會了「防水混凝土」,並運用此技術在沙漠中,秘密修建了大量儲水系統,供自己龐大的商旅駝隊使用,使得納巴泰人控制了若干條神秘的沙漠商道,連貫中國、印度和阿拉伯南部以及埃及、敘利亞、希臘和羅馬。這些商道是當時香料貿易的必經之路,因此他們在香料貿易中獲利頗豐,得以在惡劣的環境中生存發展。約旦的佩特拉古城就是納巴泰人強盛時期建造的的都城。然而,似乎一夜之間,納巴泰人又消失在歷史的迷霧中。如同印加文明一樣,未留下一點線索。

直到1812年,瑞士探險家約翰·貝克哈特,裝扮成阿拉伯人,藉口對亞倫(聖經中人物)的敬意,要尋找谷地盡頭的亞倫墓,成為第一個證實傳說中的佩特拉存在的西方人。佩特拉終於重回世人眼中。而佩特拉如今聞名於世,還要感謝另外一個人,這個被稱為「中東最大的考古寶藏」的地方,吸引了電影導演史蒂芬·史匹柏的注意。在佩特拉拍攝了一系列探險和科幻電影《印第安納·瓊斯和最後的十字軍》,《法櫃奇兵》,《變形金剛2》,《阿里巴巴與四十大盜》。電影透過與考古學家們截然不同的浪漫方式使佩特拉聞名於世!

所有去過佩特拉古城的旅人,無論國籍,種族,還是年齡,都會被相同的經歷震撼。每個人都要和幾千年前的納巴泰人一樣,穿過狹窄的蛇道一路跋涉,然後突然在峽谷的裂縫中看到前方如同神蹟一般的卡茲尼神殿,就像在黑暗裡摸索許久,突然看到前方的光明,每個人都變成信徒,信仰就從看到卡茲尼神殿的那一眼油然而生。

而佩特拉馬拉松最吸引人的地方,莫過於比賽是從佩特拉卡茲尼神殿旁起跑,一早,整個佩特拉還空無一人,只為了讓跑友們獨享世界新七大奇蹟。

分享 facebook

而跑步,在這裡彷彿變成了一個神秘的儀式,跑著跑著,就穿越時空,流轉千年。滿眼的戈壁荒漠,突然變成了綠洲,坍塌的石窟變成了繁華的集市,穿著白袍的貝都因商人拉著駱駝從大家身邊走過。沒藥,乳香的味道在空氣裡瀰漫。跑友們像誤入了時空裂縫,眼看著聖殿復活,清澈的水流穿過水道。而之前那些咬牙堅持的奔跑,彷彿是穿越時空的必要儀式,必須虔誠、心無旁騖的跑過某段特定路線,彷彿是遠古文明的時間加速器,才能遇見舊時的佩特拉。

寂靜千年的古城,為馬拉松畫了一幅42km的藏寶圖,岩壁上的洞穴,路邊的海蔥花,騎毛驢的貝都因人,都是藏寶圖上的種種暗示,告訴跑者們,向前,向左,向右拐。每一個岔路口似乎都藏著不同的可能。

很多時候,由衷的感謝馬拉松,因為馬拉松能讓人以一種特殊的方式,將世界上一些無規則的美好、最平淡的詩意,透過不斷奔跑的腳步一一收集,因為這些相遇,讓遙遠的地之角在心裡多了一點份量。

但所有美好,都只在前半程,佩特拉馬拉松在後半程,終於展現出賽道威力。日常跑步的規則在這裡全部失效:30km之後,有將近500公尺的爬升,午後的氣溫又高,你的靈魂始終在身體前面1公尺,要費盡全身的力氣,才能把身體往前拉1公尺,而你也根本不敢停下來,生怕一停下來,就會被太陽烤成木碳,方圓十里,唯一活著、還在移動的生物,也只有這些跑者。

曾有佩特拉馬拉松的跑者,完賽後去找設計賽事路線的工作人員控訴,控訴他設計了這條線路,根本是「殺人兇手」!而工作人員卻露出「我就知道你會這麼說」的微笑,在他看來,他見過太多跑完佩特拉馬拉松的跑者,上一秒在地獄裡苦苦掙扎,衝過終點後覺得劫後餘生,再也不跑了。可一回頭,卻開始懷念那個努力的自己。跑步的人,大概都是這樣的吧!想要品嚐甜蜜以外的東西,想要體會最深的絕望,把生活加點芥末,然後會發現回甘的妙處,全身心享受平凡的日常生活。

跑完佩特拉馬拉松的第二天,世界各地的跑友都一瘸一拐,又回到了佩特拉。沿著昨天跑過的路線,仔仔細細的再逛一下這個隱秘的國度。這世界上有一種最可怕的旅遊團,就是由那些剛跑完馬拉松的人組成團體,他們相信沒有什麼景點是他們不能用步行抵達的。

正是因為這樣的堅持,跑友們才遇見了佩特拉一個又一個的神蹟。

當大家氣喘吁吁爬上代爾修道院對面的小山,坐在山頂的涼亭裡俯瞰「the best view of the world」時,會突然覺得這句英文的含義,其實已經突破語言的鴻溝,這句話是從每一個坐在山頂遙看修道院的人,心裡冒出來的一句話,你可以用中文、英文或任何一種語言表達,但大家想說的都是「你眼前的,是世界上最美的風光!」

而佩特拉的皇家陵墓,也是必去的地方,第一次感受到死亡也能如此宏大和永恆。在這裡,你會很容易相信死後有另外一個世界,而這些陵墓,不過是打通不同時空的機器而已。墓室的鑿井,有砂岩天然而成的紋理,配合千變萬化的顏色,彷彿陽光下肥皂泡泡表面流動的彩虹,這是只屬於大自然的美。

而佩特拉一個必須要打卡的景點是爬上卡茲尼神殿對面的山,坐在懸崖邊上,拍一張背影。一定要趕在日落之前,坐在這裡看風光!這是大家都能感受到的美好,更是我們身體裡最原始的感覺。

約旦必訪景點

傑拉什羅馬古城遺址,是約旦除了佩特拉之外,最受歡迎的地方,遺址座落在安曼以北40公里處,人類居住歷史可追溯至西元前1600年。有人說這裡就是「龐貝」,高大、連成排的柱廊,三個保存相當完整的羅馬劇場,各種浮雕依然清晰可辨。你可以走到東邊最大的觀眾席最上方,請朋友在劇場半月形舞台上高歌一曲,感受一下那種歷史與聲音的震撼。每年傑拉什音樂節,也是在這裡舉行。

瓦迪拉姆沙漠,是約旦最壯觀的沙漠景觀,又被稱作「月亮谷」,因為它像月球表面一樣寧靜沉寂。 《火星救援》中出現的那些場景除了特效製作之外,大部分都是真實取景拍攝,而拍攝的地點就在月亮谷。日落時分,當餘暉灑遍整個沙漠,絢麗的玫瑰色染紅山谷時,整個月亮谷搖身一變,宛如一顆紅色星球表面,陌生而美麗,散發著令人窒息的神秘氣息。

約旦還有一個神奇的隱秘之地mujib峽谷,綿延70公里,最終匯入地球上最低的地方:死海。而峽谷裡,卻別有洞天,有著令人驚嘆的美麗。你可以想像成是水上的羚羊峽谷,在紅色峽谷裡,沿著溪水溯溪,絕對是你這輩子最美妙的經歷之一。

當然,到了約旦,一定要去地球最低點的死海漂浮。

為此,來一場沙漠宿營探險旅行,帶你穿越時空、遇見你從未想像過的美好!給自己勇氣,開始一場探險馬拉松吧!

報名資訊

佩特拉沙漠馬拉松比賽時間: 9月7日比賽地點:約旦 佩特拉比賽組別:全馬:累計爬升1,297公尺,7小時關門,18歲以上可參加。半馬:累計爬升895公尺,7小時關門,16歲以上可參加。

加入運動筆記賽事報名line @wll8992f (要加@呦!)私訊我們即有專人為您服務!以上內容由中國知行合逸旅行社提供,運動筆記改寫。