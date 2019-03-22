跑步知識／一流的跑者 如何維持巔峰？

2019-03-22 09:44 運動筆記 余文彥



「訓練／工作／生活／休息，如何良好地平衡？」

「怎麼讓休息更有效率？」

「怎麼讓自己保持在巔峰狀態？」

「怎麼克服接連不斷的壓力？」

過去一年為了解答這些問題，查閱了不少資料、書籍，試圖拼湊出更好的答案。為了幫助我的學員，也為了幫助我自己。

每個人都想要巔峰表現

不管是工作、運動、甚至遊戲，不僅要精益求精，還要長期維持在高檔。但是能真正做到的人並不多，原因並非天賦或才能差異，不知道訣竅，以及認知錯誤。

用極端的手法或許可以短暫達到巔峰，取得成功，但是無法「健康維持巔峰」。不論是身體或心理，不健康就不可能長期持續進行，縱使短暫的高峰有多絢麗，只能成為煙火，無法變成聳立的高山。

真正頂尖高手是長時間淬鍊而成。可能也有如煙火般的瞬間，但是真正讓他們強大的，是一些不花俏、不起眼的事物。

不只是自律

面對不確定、未知的事物或情況，一種容易產生的反應是「把一些嚴格的紀律強加給自己」。方向若是不對，自律反而會帶來毀滅。

《一流的人如何保持顛峰》書中分析各領域頂尖的高手，得到這樣的結論：實際上每一位頂尖高手採用方法都不同，但是都符合3個關鍵的原則。

在壓力和休息間切換，帶來持續成長。高手不只比一般人更努力，也更擅長休息。 事前準備。為自己設計日常流程，打造專屬暖身方式。 找到自己的「使命」。為大我貢獻，就可以凌駕自我，突破極限。

其中與「健康」有直接關係的是第1點，而健康是一切的基礎。

壓力是現代人最不缺乏的，社會、學校、運動訓練都在教我們如何更能受壓力，不太注重休息。下面把焦點放到除了睡眠以外，在現代越來越受重視的高品質休息。

學習「冥想」

冥想無關宗教，其實就是「專注的」呼吸練習。

從肩膀（感到緊繃？）、前臂（彎曲嗎？）、或是下巴（咬著嗎？），就可以判斷壓力是否依然存在。冥想是一種「放鬆技巧」，類似的技巧如：漸進式肌肉放鬆、3D呼吸練習等。剛開始練習的時間從「1分鐘」開始。

練習步驟

以舒適的姿勢坐下，最好選在安靜的地方。 先深呼吸幾次，以鼻子吸氣和呼氣。 順應自然的節奏呼吸，只關注呼吸的感覺，注意每次呼吸時腹部的起伏。 浮現任何雜念時，觀察它，隨即把注意力拉回呼吸的節奏和感覺上。 設定「計時器1分鐘」。這樣就不需要再分心計時。

透過冥想還可以強化前額葉皮質，讓自己更有能力決定怎麼應對壓力。每天的練習能讓你從根本調整，改變對壓力的看法。

分享 facebook

就像輕鬆跑訓練

冥想練習就像是長跑訓練的輕鬆跑，不起眼但可以累積起巨大的效益。冥想帶來真正的放鬆，並在潛移默化中提升大腦能力。冥想練習被許多傑出人士推崇，例如在《21世紀的21堂課》使用整整最後一章講述冥想對作者哈拉瑞的深遠影響。

1分鐘佔1天24小時微不足道，睡前是練習的好時機，釋放掉壓力睡得更好。可以逐步拉長練習時間，但是天天練習，比時間長短更重要。

我天天練習，建議你也天天練習。