賽事心得／萬金石馬拉松 從520到359、1秒都不能多

2019-03-22 06:00 運動筆記 張育修



人是可以改變的，你只是欠缺了去改變的勇氣，曾經我以為馬拉松突破4小時不可能，但是我做到了！

2017台北馬拉松=>05:20:23

2018台北馬拉松=>04:09:31

2019萬金石馬拉松=>03:59:59

12/17 2017台北馬拉松

這是我的第一場馬拉松，也是所跑過最糟糕的一場賽事，當時抱著挑戰自我的心態去抽了全馬組，沒想到就意外抽中了，因為沉迷於線上手遊，我竟然天真的完全沒花時間去練習跑步跟鍛鍊身體，幾乎可以說是零訓練去面對這場馬拉松，我不得不說，這真的是個自殺行為；沒有充分訓練的結果當然非常悽慘，大約只跑了16K左右，雙腿就感到特別僵硬，膝蓋也感到不舒服，跑到21K的時間是02:20左右(PB=01:49)，跟以前的狀態差非常多，這時候的體力也幾乎快耗盡了，但是才跑了一半，心想還有剩下的21K要怎麼跑下去...後面大部分的時間都是變成步兵，在30~40K之間是我覺得最心寒的一段路，下著雨天氣又冷，身體漸漸變冷，但是又跑不起來，最後拖著狼狽不堪的身體終於回到終點了，大會完賽時間是05:20:23，這天是跑步生涯最黑暗的一天，雖然沒有上回收車，但是也幾乎是關門前的最後一刻才完賽，心中充滿了不甘心，因為我知道，我絕對可以跑得更好，不該是這樣，於是當時下定決心，明年的台北馬，我一定要捲土重來，我一定花時間把自己變得更強，一定要改變自己。

到了2018年9月左右，台北馬的報名抽籤開始了，我再次選擇了全馬組，後來也如願的抽中全馬組，於是終於可以開始自己的復仇計畫了，其實以前的我對於跑步訓練也不是很積極，平均每個月可能也才20~30K而以，直到為了2018的台北馬，才真正的去安排時間訓練，從10月開始重新跑步，月跑量117K，創下了個人單月最多跑量，雖然不像網路上的跑友們那樣，動輒月跑量150K以上，但對我來說已經是一大突破，在這次的訓練過程中不求跑得多快，只求能找回跑步的感覺，只要感覺對了，自然能跑得更久更快，除了針對跑量的增加，另外也去做了腿部相關的訓練，以增強肌力讓自己能跑得更長久。

但是因為個人工作關係，11月中到12月初要到大陸出差，不得不讓自己的跑步計畫中斷了，所以在11月之後到台北馬之前的跑量也就不多，除了擔心身體可能會忘記跑步的感覺之外，也非常害怕會在大陸生病，結果在大陸沒有幾天就重感冒了，原本想說也可以利用下班回到飯店做一些深蹲訓練，但是除了每天都是深夜下班之外，也因為感冒的關係身體很不舒服，根本沒有心力去做訓練了，身體就這樣荒廢了2個禮拜左右；直到出差回台灣的時候距離台北馬剩下6天，但很奇蹟的是，原本的重感冒在回台的那一刻好了很多，雖然可能沒有到完全康復，但至少已經是回到可以讓我重新跑步的狀態了，回台後馬上請了一天假，目的不是別的，正是回到跑道上去跑步，但是不知道是不是太久沒跑了加上感冒還沒好，跑起來的感覺很差，只跑了14K就感到很無力，讓我對這次的台北馬感到很沒信心，深怕又會重演2017的慘案。

12/9 2018台北馬拉松

賽前期望可以跑4小時20分就好，為了提升鬥志與信心，跟幾個同事打賭，如果我跑不到，就要請大家吃孫東寶牛排，但是如果我跑進時間內的話，就是大家要請我吃，因此有了絕對不能輸的理由，這次的台北馬因為朋友沒有抽到，只有我一個人去面對這場賽事，也因為只有我自己，讓我也格外的專注；因為被排在D區，起跑的大會時間跟晶片時間差了2分鐘，但沒關係，我要照著自己的節奏跑，起跑後用5:45/km的速度在跑，到10K所花費的時間是57分(大會時間59)，因為有點擔心在馬拉松後段腿會沒力，所以在10~20K把速度拉到大約5:25/km，完成半馬的時間是1小時57分(大會時間1:59)，速度控制還在預期內。

直到跑到大約27K左右，突然感覺到膝蓋開始沉重了，跑速降到了約6分速，撐到了35K左右的時候腿撐不住了，變成步兵用走的，這時候的時間是3小時20分，同時也被4小時配速列車給超越了，基本上破4的機會沒了，但離期望的完賽時間還有一小時的扣打，但是也不能停下來走太久，後面的7K就這樣一下跑一下走，到了最後一段基隆路地下道前，時間是3小時55分，還是有機會可以在4小時20分內完賽，撐過了最後兩公里到終點了，大會時間4小時9分31秒，我成功贏得六份孫東寶了！！(雖然事後有一位同事反悔賴帳哈哈)，大破了2017台北馬1小時11分鐘左右，雖然沒有破4，但是我還是很高興能有這樣的成績，從哪裡跌倒，就要從哪裡站起來！！我辦到了！！

去年的十月底，在未確定自己是否能順利跑完台北馬拉松的時候，萬金石馬拉松就開放報名了，我也不知道是哪來勇氣，竟然又選擇報名了全馬組，最後也是意外抽中了，不過也因為有了萬金石馬拉松，讓我在台北馬之後可以再有動力去訓練，再有機會去挑戰四小時。

針對萬金石跟台北馬的練跑有點不一樣，這次我幾乎都是用5:20/km左右的速度去跑10K做訓練，但過程中因為逢過年連假跟好幾天下雨，也有點怠惰沒有去做訓練，跑量也不算很多，但基本上還是以身體記住跑步的感覺為目標。

3/17 2019 萬金石馬拉松

這天終於到了，這次的目標訂在3小時50分，這次同事就沒有跟我打賭了，因為感覺上次像是被我騙到了哈哈；賽前每天不斷觀看氣象預報，祈禱不要下雨，因為前兩次的台北馬都是在大雨之中進行的，跑起來實在是不舒服又很狼狽啊，後來預報看起來都是晴天，恩，非常棒，結果到了前一天晚上竟然開始下雨了...到了隔天早上四點起床還在下雨...簡直要吐血了，不過在前往會場的過程中，沒想到雨漸漸變小甚至停了，但是馬路賽場依然是濕的，不過還可以接受也還是要面對；賽前觀察345配速列車的配速策略(前10K=5:25/km，中間21K=5:15/km，後11.2K=5:20/km)，原本想要跟著這班配速列車，但是因為起跑位置又被排在了D區，跟本沒機會看到345配速員的車尾燈，等到通過晶片區又花了2分半左右啊...那就只好自己跑了。

前10K的配速為5:26/km，比預計的慢了一點，10~20K之間人群稍微散了一點，把配速升到平均5:18/km左右，到了21K折返點的時間是1小時52分(大會時間1:54)，跟預計的時間差不多。

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但折返後開始也有點累了，北海岸路線地勢高低起伏的路段感覺很多，感覺一直都是在跑緩升坡，越跑越無力，到了30K時間是2小時45分，其實還是有機會350完賽，但這時候的配速已經掉到5:45/km左右，沒有辦法照著345的配速策略去跑了，到了35K左右，又是35K，在獅頭山的上坡，雙腿又撐不下去了，又變成步兵了，時間是315左右，剩下7K必須在35分內完成，以當時的速度，基本上350的目標算是失敗了，但是破4還是有機會，到了萬里隧道前，時間是351左右，只剩9分鐘大約還有1.5K要跑，我不斷自己內心喊話，告訴自己要撐下去，不然可能就沒辦法破4了，出隧道後大約剩200公尺，跑著跑著看到終點拱門的時間已經是3小時59分40幾秒，用盡了最後的力氣衝往終點，跑過終點停下來的那一刻，我的雙腿抽筋了，停在原地完全不能動，過了幾分鐘才能移動往下走，後來靠在旁邊拉筋，不小心落下了男兒淚，除了終於跑完了的感動，也覺得實在是太辛苦了，同時也不太確定到底是不是在4小時內完賽，直到去列印成績，大會時間03:59:59，我才真的安心了，就差那麼一秒...我終於成功破4了，真的是每一秒都很驚險，如果在最後一段的萬里隧道內停下任何一秒，就沒有辦法破4了。

同時也達成報名下一屆萬金石保障名額的門檻(如果門檻還是4小時的話)，下一屆一定要再來參加，我也必須要說，如果沒有勇氣去花時間改變去訓練，我想我永遠也沒辦法真的改變與突破自己。