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賽事心得／名古屋女子馬拉松 感動到啜泣不停

2019-03-22 10:44運動筆記 趙婷婷

從沒想過我會有寫網誌分享的一天，要謝謝我的好友凱特鼓勵，也謝謝鐵助的一番話「沒課表3:38完賽更貼近素人所想」，於是在幾經思考後有了這篇文章，本人文筆不好卻是此次賽事最真心流露的心路歷程。

說到這次跑馬的賽前狀況真的不少，越接近賽日我更是注意，但還是不小心感冒了，結果 感冒快好又在賽前一星期久未發作的尋麻疹來報到！吼！是怎樣啦！還好吃了兩次藥就痊癒真是來的快去得快！除了身體狀況，天氣預報也像洗三溫暖一般令人抓摸不定，看到跑友東馬天氣的影響，這次也特別注意保暖措施，當天只能視情況調整了。去年11月的大阪馬前，原本賽前狀態維持很好希望能達標（3:45），但在一場山路半馬莫名受傷休了3星期後，驚險達標BQ(3:49:13)！

原本此次自己設定名馬有小破PB達3:45就好，結果賽前報到因凱特的一席話「反正就再衝看看為自己創造紀錄，盡力去跑試試」，再加上Betty邀約明年一起去波馬，希望我成績再衝一下安全點，想想，一直以來自己跑馬多以保守居多，從沒想瘋狂一次，除了在20幾年前瘋狂閃婚外，好像就一直力求安穩而已，於是今天開跑決定來個自我挑戰，成敗論英雄，但獅子座個性好強使然還不想變狗熊餒！哈哈！

前一晚早早回飯店休息準備，結果還是不自覺在3:30醒來就在也睡不著了，硬是在床上賴到快5點才起床梳洗準備，6點下樓用餐後準備想輕量化，沒想到上不出來，出發前往搭電車途中肚子突然超有感的，還好經過家飯店一樓有廁所，在好好解放後心情很美麗，剛好凱特、Betty也來會合了，時間真是抓的好不如抓的巧咧！哈哈 名馬除了女子馬拉松當天還有城市半程，所以可想而知，搭電車的人潮會多到爆，幸運的我們一群人一次就上車了，到了なごやト一ム巨蛋站出站更是舉步維艱，沿途志工不少指揮分流做的很好，大家也很有秩序的依方向前進，到達會場後稍作整裝就準備寄物前往各自等待區了。

等待期間又再上一次廁所，一直以來的習慣，不想跑馬中途為上廁所而中斷，之後跟著良芸在等待區這段期間，我們一邊觀察A區跑者，一邊在研究今天的跑馬戰略，，接著又跟著做熱身操放鬆心情，良芸又說我們要開始培養情緒，才說完又看到小鮮肉帥哥是要怎麼培養啦！哈哈！

時間就在嘻嘻哈哈中快速來到起跑倒數，槍聲 「碰」出發！ㄧ出發沒想像中推擠狀況，大家都順順的，咦！看了錶 4:45！！太快了，想要降速又怕塞到人，不管了邊跑邊調整，雖說是女子馬，但日本女生都好強喔！速度都不慢餒！你以為只有年輕人快嗎？轉頭看周圍不少年紀比我長的，我的天啊！

速度一直被帶著跑掉不下來，到了7k被330配速員追上，跟著她們跑了一段配速好穩，一直到10k時原本預計下雨的時間提早來到，看了錶心想這樣太快了，不降速後面堪慮，此時人潮也沒一開跑擁擠，慢慢調到自己舒服的速度，12k時被Betty追上，比我賽前預計的晚（等待區我A 她C）她應該是被塞到了，互道加油後我目送她遠去，從後面看她跑狀況好輕鬆，看來突破目標是游刃有餘！接下來就開始專心跟自己對話了。

沿途賽道旁民眾、志工加油聲不斷，在這氛圍中一點都不覺得累，偶爾聽見台灣、南天加油聲更是激勵，不知不覺過了半馬，時間比我預計的快。除了這期間用衛生紙包了幾次水餃外，狀況還不錯就繼續維持，下雨狀況還是持續著，鼻涕雨水也搞不清了，這次袖套戴緊緊，比賽從不吃巧克力的經過補給站也拿了一個，怕自己失溫補充點熱量，也補充點甜分減少30k後的撞牆期，馬拉松真是自我內心戲演很大、角色扮演多的運動，搞到後段都快人格分裂了 哈哈 到了30k 沒有撞牆、腳也還好。

應是賽前幾次30k練習有了成效，看了下手錶算了下完賽時間 嗯 不錯餒！心裡竊喜，但還不敢大意，過了35k看了旁邊的計時器差幾秒3小時，但此時腳的疲累感上來了，想辦法要找個人跟車才能撐下去，鎖定了一位頭插白羽毛的女生，跟在她後面ㄧ段時間，她的速度很穩步伐還輕鬆，提醒自己也要放鬆，38k開始我掉速了離她30m，還在視線範圍內，40k我又因腳累再掉速時只能目送她遠去，剩最後2k了，沿途志工拍手加油打氣聲又再次鼓舞我 加油啊！

快到了 再撐一下！最後一個轉彎看到巨蛋的身影開始加快腳步，最後200m準備轉進巨蛋時耳邊傳來dancing Queen 的歌，此時眼淚已不聽使喚流出來了。

分享

媽啊！超感動的 忍著不哭又啜泣不停，到了終點前50公尺淚水又止不住了，現場氣氛太好了。

通過終點還怕被笑趕緊擦擦眼淚，順著人潮走領項鍊、物資，動線十分流暢。

ㄧ路上志工們恭喜聲、鼓掌聲不斷，眼淚又不爭氣流不來了，領寄物袋時還語無輪次的，10說成「four」,又趕緊說「ten」「じゆう」，心情太激動了，ㄧ直到更衣時才慢慢調整沉澱心情，此時感覺賽程已真正結束。這次成績比去年11月大阪馬進步近11分。

自己真的很激動、又開心，賽前報到會場時凱特說設3:40啦！本來還怕沒辦法達標的，結果還提早回來，姐這次真的有盡全力跑喔！算是對得起自己了！哈哈！ 

我要將此次亮眼的成績歸功我親愛的老公兼陪跑員～龍教練，謝謝你在這段時間帶著我每週一次的門檻跑、定速跑，加強我的心肺功能，（說真的我很抗拒速度練習），這次跑起來狀況真的比大阪好，也謝謝你的支持讓我能單獨出門跑海外馬，明年的波馬我會連你的部分一起完成 ！❤️你喔！

對於名古屋女子馬拉松我真心推薦給女跑友一定要親身來跑一次

撇開完賽獎牌是Tiffany項鍊外，賽事規格高標又優質，光廁所的安排，就非常用心，不時有志工導引，居然還有流動洗手臺，衛生紙也是來回補充，廁所乾淨度極高，光這點是國內賽事少見的吧！雖然報名費貴森森，但值得！姐給5顆🌟！

人生短短 知道跟做到只差一念之間，把握當下勇敢追夢， 圓夢當下了無遺憾 ！46歲的我不強、但有顆堅持下去的心，一直以來我都是依自己狀況在練跑，沒所謂的課表，固定跑一休一及每週一次南天團練半馬山路練習外，其他時間我也是個職業婦女、媽媽，訓練時間都是擠出來的，我不躁進，循序漸進的進步是快樂的且長久，訓練的辛苦在嚐到美麗果實後一切都值得了，我能 相信妳也行！

#南天樂跑

#大破PB11分鐘

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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