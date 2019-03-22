賽事心得／萬金石馬拉松 儒意跑團配速任務成功！

2019-03-22 10:33 運動筆記 郭奇育



2018/12/29 環台北67K後，我的左腳阿基里斯腱腫脹不適，加上之前跑太多趴，右腳的鵝掌肌群也成為擔心的未爆彈。休跑了將近2個月的時間，其中以單車+肌力課程，補足腳的不適終於雙腳在賽前才逐漸好轉，也能夠順利的跑起來，但還是很怕會二次傷害!於是乎，跟教練說，願意擔任這次儒意跑團五小時的配速員一職。

3/17清晨3點，外頭下著雨，騎著U-BIKE到了板橋搭乘接駁車到了會場後先去翡翠灣裡面待著，直到集合時間到了才到帳篷集合，在這裡也要謝謝群哥，提供GIGIJUNG淨極勁的攤位給大家寄物!待學員一一到齊後，我們先跑10分鐘的熱身，再由阿儒帶暖身操，接著走向起跑區。

起跑前 儒意跑團大合照

站在D區起跑線的大家，我在C區

6:30起跑後，我將近2分鐘後才過起跑線，在隧道內一直回頭看乘客上車了沒出了隧道後，大家就陸續到齊，我就以6'45'~6'50'的配速穩穩前進。

一同跟車的同伴

約略半馬後，跟車的乘客也只剩一位 Irene但還是得穩穩的完成配速任務，途中也遇到配速列車的大家，一一打招呼寒喧大概在30幾K左右，Irene的腳開始出現狀況，說不擔心是騙人的!我們一共進了2次醫護站，噴了大量的肌樂，希望能夠撐完最後的里程我也持續的碎念，鼓勵她能夠繼續往前 (其實也是對自己打氣加油)看到前方有攝影師時，還叫他要趕緊微笑拍美照! (強迫症的部分)。

謝謝攝影師的美照

到了39K時，Irene漸漸跟不上我，我一面擔心她的狀況另一面也擔心配速任務會失敗，在天人交戰中我選擇了繼續向前行，同時也期盼Irene能順利的完賽。

然後我就一同跟著五小時的配速列車，想說就這樣一起跑到終點!但就在這個同時，列車即將駛近萬里隧道，我看到疲憊的國安哥不自覺的大喊著他，叫他不要放棄，繼續往前推進 (連PACER都嚇一跳)然後就脫離隊伍，跟他一起跑，順便幫他加油打氣 (強迫症Again)還記得在隧道內，厭世到不行的我們，不知刷過了多少步兵的跑者終於，我們撐過了隧道，一同拍下美好的照片!還在終點前看到阿儒教練的加油打氣，謝謝教練。

最終以大會時間 04:57:08 完成配速任務 (晶片時間：04:54:59)

完賽後腳瞬間沒力，只好在一旁拉筋，順便等待迎接Irene的完賽最後Irene出現了，趕在5小時內順利的完賽了!我也忍不住激動，上前抱了她，體恤她這5小時的辛勞 ^^

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感謝主，又讓我完成一次的配速任務!!!謝謝一路遇到的跑友、志工朋友、贊助商：Shaper Man ^^

心得後記：能夠透過跑步幫助別人，這種感覺真的很棒，雖然只是一同共跑，但所產生出來的化學能量非常之大謝謝跟車的大家，希望大家都能無傷完賽，破自己的PB也期盼自己之後，能繼續幫助跑者，完成每次配速的任務!Keep going Keep running :)

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