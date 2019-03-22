賽事心得／姬路城馬拉松 與城合照花了1萬日圓

2019-03-22 06:00 運動筆記 MSN 五月木



前言

在日本42.195的賽事何其多？難得出國跑，怎樣都要跑一場不折返的路線，感覺才會比較化算吧？看看姬路城馬拉松的路線圖，直上直下的，大家都說別太大期待，或許最期待的只是跑進姬路城這一座被列為世界遺產的建築物罷了。

但最後事實証明這想法是不對的！所以要經常保持平常心去對待任何事與物，總會有意想不到的驚喜！另外，特別為不愛看文章的您你妳準備了濃縮影片！

姬路城住宿

這次選擇了姬路蒙特利飯店 Hotel Monterey Himeji 作為住宿，距離姬路站步程只需一分鐘！飯店走的是歐洲比利時風格，還有浴場，桑拿！

姬路城馬拉松博覽會

穿越御幸通路商店街，就能到達博覽會會埸，大手前公園！想迷路都難啊，兩旁都掛有大會旗幟，還有兩旁的商店，藥妝，吃的喝的，通通都有！還有來到日本必拍的坑渠蓋，佈滿白鷺的坑渠蓋！

在商店街的盡頭就是會埸，逛會埸前先右轉進入 Egret Himeji 地下一樓領取物資！以日本馬一貫的作風，整個流程流暢度一流，有專屬海外領貨區，雖說只是第五屆的賽事，但已有約二萬人報名！成功報名的約有七千多人。領取選手包除了基本的號碼布，參賽衣，大會手冊等，還有這張來源地貼紙，不但讓日本不同道府的跑友能挑選！海外版的更有台灣，香港，中國呢！

另外最特別的是，每位參賽者都可領取一包來自姬路城小學生的小禮物，是手作的加油打氣卡！實在太有窩心了雖然我看不懂！但我感受得到！謝謝！

整個大手前公園都佈滿美食的香氣啊！

跑前吃這樣對嗎？燒魚餅，現炸很長的薯條，草莓大福，哈哈！管他的吃了再算！除了一大堆吃的還有一大堆可以當作手信的！

公園設有垃圾分類，不錯不錯！還有可怕的大會限時車！我明天不要看到你！XD！

還有無料拍照服務，可以自製紀念扣針，是無料的！我目標要5:59:59內完賽！

大會舞台還有熱鬧的勁歌熱舞，在這裡真的可以花上一整個下午呢！

大會還送出了姬路城入場券給大家！好讓大家今天先從姬路城內飽覽明天的賽事路段！姬路城，不管是遠眺，還是近距離接觸，都一樣美！

好緊張明天要用跑的衝進來

世界遺產姬路城馬拉松

大家一同踏著輕快的腳步，前往起跑點，經過上星期的京都馬拉松，建議大家必要帶上手套啊！上星期因忘記帶上手套冷到手都腫起來了，而且起跑溫度只有4度，最好帶上多用途圍巾，口罩，雨衣！身上還貼了十個暖暖包，跑到熱了再慢慢一個脫掉就好！大會保管寄物沒有特定的袋子，只要掛著大會卡即可，女生寄物區因是在室內的所以大家不需怕會曬壞或被雨淋壞。雖則大會安排了很多流動洗手間，但要早點排隊，畢竟今天的參賽者有七千多人啊！

起跑區只有分了四區ABCD，我當然被安排在D區了！Ｄ區的都是大玩家！有聖誕老人，河童，大花貓XD！

九時正準時開跑，雖說是在D區起跑，但不用五分鐘就可以跟大會的吉祥物和主辦單位人員揮揮手通過起跑線，在姬路城的眼下序幕起跑！

兩旁的奏樂加油團，太鼓加油團，民眾加油團讓大家激昂振奮的跑起來了！

十公里就在大家的加油聲下過去了，離開市區跑進第一亮點，一整片油菜花田耶！好美啊！

群山連綿的河道旁，河道上的照著的是五顏六色的跑手倒影！

到處都是眼看舒適的花草樹木，淡藍的天空上有著毛筆般的雲！

到處種滿鮮花，村內的婆婆們老忍不住在太陽猛烈照射下出來打氣了！

慢慢的深呼吸，配合著輕鬆的六分速，很快就到了第一關門點，還遇到同鄉呢！

繼續遊走約十五公里看看對面在史跡置塩城跡下已折返的跑手！

感謝上天賜予晴空萬里，在這山野間，不管是跑在清秀明麗的流水旁，或是竹葉清香的竹林旁，都可盡情享受大自然的味道！

約十六公里的折返點，看到大熱氣球在空和天御酒神社的古知之庄屋台為我們加油！

瞬間來到邪惡的補給站，提供現煮熱食！

補給站的大家分工合作，男的燒火煮食，女的招待跑手。其他民眾就加油打氣！蔬菜湯，味噌湯，烏冬麵，紅豆湯圓！ 大家吃了多少碗呢，我各吃了一碗XD！

沿着河村旁繼續奔走，此時此刻竟遇到上星期京都馬拉松，一直瘋狂互介的伯伯。

天啊！伯伯跟我一起雙連馬啊！他還認得我呢，他也很驚奇為什麼這個人一直在他旁邊出現又拍照又錄影又吃東西。

一半了一半了！這賽事的限時是六小時，所以如不追趕時間郊遊跑的絕對是不錯的選擇。經過古新橋，發現了奇怪的東西，首先是有一頭羊在為大家加油，然後就是一整排作假的稻草加油團！

仔細看看裝扮得非常精緻用心，看看我也融入其中！哈哈！

轉身化身為小忍者！

又是補給的時候了，除了新鮮小番茄，竹輪，還有蕎麥熱湯，大會還會貼心掀提醒製造成份，以免敏感者吃下！還有大會指定應急冷卻劑。任用到飽！但請不要打包走喎，要留給有需要的人士啊！

跑過最後鄉村路段，遇見花王，棒球小隊，和第N代草間彌生！

跑跑跳跳，時間過得真是快又到最後一個關門點了！特注意的是最後三十多公里的路段比較窄！慢的當然沒影響，但跑得快的要注意點啊！

最重要是保持笑顏！正所謂笑一笑世界更美妙！回到市區路旁倒數最後兩公里了！

跑在護城河上，準備跑進姬路城的城門！

跑進世界遺產！臉上興奮的心情，都被攝影師捕獲了！我衝衝衝！

最後這幾百米應該是我整場42.195跑得最快的時候吧，雙腳通通離地！哈哈哈XD！

為了這張姬路城的合照，一萬日元給花下去了XD！一個月吃麵包模式正式開始！

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最後以5:21:38踏過終點。YEAH！人生第十一馬！完走！

來一個華麗轉身鞠躬道謝後，就要轉為加油者的身份，為最後半小時衝線的跑者吶喊加油！最主要當然是想親眼目睹關門時刻！

賽道上的清道先生們，撿了42.195的垃圾，是愛啊！是對自己出生地之愛！兩手各一袋，還背上一個垃圾桶，我猜想他們一定是把垃圾在分類！真是佩服！留守在賽道上的最後一分鐘！六小時準時關門後跟著動線拿完賽禮品！首先會為你剪下計時器然後為你送上獎牌和完賽大毛巾。

加送你一條熱狗和甘酒！

完賽毛巾的圖案和現場實景合體！忍者小寧與日本武士合體！XD！

沿著動物園，回到會場領取完賽証書，送上一張限定明信片！

陶土燒製的獎牌而感覺就像是姬路城頂上的瓦片，加上姬路城的外貌，特色感爆燈，還有千年歷史姬革的皮繩襯托著！整個用心打造沒得輸！

賽後感想

雖說只是第五屆的賽事，整體規劃個人感覺到達了應有水準，不得不稱讚的是嚴謹的交通管理，沒有廢氣的六小時加上充分的補給站，最重要是全城參與其中，加上賽事當日天氣晴朗配搭上鄉間美妙的景緻！簡直是完美！

選擇姬路城這一場馬拉松，當中一個原因就是書寫山圓教寺這地方，一直想來尋找時光倒流的寧靜，尋找未代武士和刺客的蹤跡！上山，可選擇乘搭纜車，更可選擇徒步海拔371米上山，從山下一丁目走上圓教寺十八丁目作為賽後恢復活動。真是太讚了XD！

入口有大自然的爬山竿，俗稱善意之杖，上山路段有分為難度高一點的直鏟上山方式，需要爬山經驗，另外一條路線就比較簡易的Ｓ型上山，建議新手可選擇簡易路線！一下子就登上五丁目觀景區，姬路城就在我腳下！

到達纜車的下車處，離目標圓教寺只有約一公里！

繼續向着圓教寺步行，兩旁有著觀音菩薩像，感覺被安全包圍著。

一步一景，經過像一幅畫的風景，經過日式哈比小房子！終於來到書寫山的入口！

繼續繼續繼續步行約十分鐘即可到達傳說中的摩尼殿！

先乖乖脫鞋子！站在逾千年的磨尼殿上，在高處看著成千上萬沒有葉的樹幹，試著閉上眼屏息，如此清淨的心靈，疲倦煩憂一秒而空！

轉個彎，再來到圓教寺傳說中的三之堂！

假裝自己是未代武士。在堂上打坐凝神冥想。人生一大樂事！

姬路城旅跑食記

Menme手打烏冬：現場即手打讚岐烏冬！店內還貼有馬拉松海報呢，價位和份量抓得剛剛好，美味的口感！

六三六拉麵：在商店街內的拉麵店，點了濃膩的沾醬麵！不錯！最重要的是親民的價位。

RYURYU日式意大利麵：在姬路城站商場內的食店，主打意大利麵，點了納豆卡邦尼，好奇妙的口感和味道！喜歡納豆的別錯過！

力丸迴轉壽司：民間迴轉壽司，價錢公道，最緊要是可以吃到很多白飯！

鯛燒本舖遊示堂：強烈推薦爆漿紅豆餡加上外皮酥脆，很生猛的鯛魚！

海味燒酒場〇上水産：在商店街的小巷，即燒新鮮海鮮，價錢合理！---- 愛跑，愛吃，愛運動。屬於旅跑性質。零速度但有態度！

希望用腳步跑遍全世界

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