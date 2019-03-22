賽事心得／首爾馬拉松 一圓SUB240美夢！

2019-03-22 09:59 運動筆記 Shih-Hao Jhan



什麼叫夢想，當鳴槍那一刻 跨出去晶片感應區 其實夢想早已實現。

回想起踏上跑步這條路，已經悄悄越過13個年頭，回想起這些年來的訓練 眨眼間彷彿時間回到13年前買了第一雙adidas跑鞋正式踏上賽道上。

跑步相信人人都不排斥，但是如果把跑步當成是生活重心 甚至可以為了跑步放棄所有 我想應該就像人中找龍樣般難吧？

怎麼會踏上跑步這條不歸路，要從高二那年開始說起，學生時期自己也是個標準的野馬，上課坐不住 每堂課還沒開始上 就已經在開始倒數下節課的到來，國高中時期是個熱衷籃球的小子，因自己獨立性差，班上沒有死黨特愛打籃球，所以自己也一直沒有踏入籃球隊，不過亮點是全校最強中長距離一等一高手都是出在我們班，某天好友問了我 要不要一起加入田徑隊，成績好不好都是其次，重點是有沒有心想要練，聽到這裡好像還燃燒不起我的興致，但之後這句話正式大大的改變了之後的我，他說：你加入之後每天下午七八節課都不用上課，對於向來坐不住我 二話不說答應了好友的邀請。

由於我們教練比較隨性 只要你有來練習 通常不太會管我們，我們練習也是從不跑田徑場，學校地理位置又是在號稱全台最高學府XD，四面環山 春陽、廬山、奧萬大、都是平時最喜愛的練跑路線。以前學生時期嚴格講，成績也不怎麼好，加上又有抽煙的習慣，5000最好21:08，10000最好也都到44分多，對於競技選手來說真的是很差勁的成績呀，但多年後再想想自己，身體也沒受過什麼傷，可能跟在學生時期無意中打起的底子多少有關聯吧？

13年頭的跑步歲月精彩片段就不多做說明了..................

我們把時間拉到2018/12/09台北馬拉松之後13週期課表備戰3/17首爾馬拉松，為了就是想一圓多年來的目標也是我的夢想SUB240,台北馬前30公里，跟著濱哥、千鶴互相帶領破風、穩穩的跑完前30，可惜真正的馬拉松是在過30公里之後才開始，側腹作痛只能飲恨降速，只求穩穩別爆掉之下跑回終點，賽後2:43。

再一次與240無緣，不過也成了在台最佳成績 也算是有把自己自信再次打起來，之後開始13週期 天氣氣溫對於有多汗症我一向是影響很大 最近的天氣也是幾乎都在20度下 剛好也利於自己，課表幾乎都有吃完情況 中間也利用了幾場路跑比賽、雲林路跑10K、台中港21K、集集羅布森超半馬24K、ZEPRO RUN台中場21K、日月潭29K環湖超半馬，香川丸龜半馬與高雄國際馬拉松42K則為重點調整賽事，丸龜跑出73分，高雄馬241，再一次打破自己沈寂兩年的pb242，給自己對於首爾馬要突破240增了不少信心。

3/3最後一次長距離LSD從自家竹山➡️杉林溪36k順利跑完，3/10與大師兄再興大完成最後一次賽前10K mp配速。

接下來最後一週只剩下減量調整。不過覺得很奇怪 每次到重點賽事最後一週週期，身體都會莫名出狀況，週一週二刻意三餐把澱粉全部省掉 改吃7-11的生菜沙拉頂多再加一塊雞胸肉，到週二下午開始頭腦昏昏 晚上身體狀況似乎不太好，催吐了四次。幸好隔天後到週五減量調整跑，沒什麼問題。

話說：噩夢又開始了，依照慣例，賽前兩天都會到游泳池泡一個小時的spa。那天一切照著劇本走，一個小時到，慢慢走起來 到廁所小便，頓時頭腦一陣暈眩，之後身體好像不太受控倒了下去，之後有意試時，自己又莫名站立起來，屁股一陣抽痛，心想完了，剛剛絕對是倒地時屁股直接往地上凳多少有發炎，隔天帶著有點不安心思來到機場，屁股還是一陣一陣抽痛，抬頭望了天空，13週，就看明天這一把了，最後關頭 這是哪招啊？

下午到了起終點勘查場地，夜晚回到飯店 maggie姊再發大家號碼簿 等到拿到號碼簿這一刻 我才覺得我真的來到韓國了A20240希望明天帶給我好運，再一次認真覺得自己這一次是又離夢想sub240在邁開一步。

22:00準時就寢...耳塞戴起來 一覺到天亮

05:45鬧鐘響起 一起床整理裝備，拿了 平常練跑我的麻吉大師兄（益豊哥）為我精心準備的自己做的超營養大麵包，讓我帶來國外，以防異地水土不服 這對選手來說影響很大。

這根本就是為跑者而專屬設計的最佳肝醣超補呀！

時間來到08:05 前五分鐘似乎先讓大會安排的菁英跑者、當地的一些我也不太懂什麼身分的人、有些似乎看似也不像跑者的跑者先起跑，抬頭望過去至少有上百人，大約08:04？？一般組別起跑 這時我才慢慢回神 我要準備再次築夢了，一路過程在此簡單帶過 首爾馬原則上是跟東京馬大同小異的 路線平緩 但有幾處有坡度 因為多半在市區跑 手錶gps一定不準，幸好賽前看了好多次Justin lai去年有來跑過首爾馬寫的分享文，我在手臂上貼了這次整路每五公里的配速。

算時間每公里均速是336左右來配，每十公里補一次能量包，15公里之後每五公里補一次bcaa與鹽片，前半段一切照著節奏走，大約15K處時 有人拍了我的肩膀 原來是去年在台北馬轟出237百傑守門員國倫哥追上來了，心想太棒了 整路沿途超車 一直在找集團配速 始終找不到均速一樣的跑者，之後到27K左右跟國倫哥的背後跑，也謝謝因為有你讓我不孤獨的跟跑了10多公里。

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後半開始還是有降速，腳不酸但是速度就是上不去，心想還是練不夠，之後也採取不讓跑姿跑掉，順順笑顏跑回終點比較保險，之後過了最後一公里準備進入體育場，看到了老婆在前方不遠處開心的在幫我加油，進到了體育場終於看到拱門 也意味著還要再繞大約300M的操場 這時也不想那麼多了 燃燒小宇宙 過了終點2:33:29 破了多年來的障礙。

以吊車尾剛好換我來接手百傑守門員，不過我想應該很快一個月後就會被刷了XD

一路走來 要感謝的人實在太多了，沒有我的父母支持就沒有今日的我，唯一讓我感到愧疚的是對老婆，沒有妳的支持，自己不可能能在短時間內兩度刷了pb。新婚後沒什麼時間帶你到處遊玩，連個蜜月旅行都是來陪我跑馬拉松🏃 哈哈😄

有你在的地方就是天堂，這是我們最常講的一句話，未來我的腳不會停我會在繼續跑下去，籃球國手飛人陳信安在引退儀式時說了這段話，至今我仍不時拿來告訴自己：夢想告訴我是否圓夢不是重點，築夢的過程才是夢想的價值）。下一站我將回到四年前海外初馬 Australian Gold Coast Marathon 希望能朝向設定目標來突破。