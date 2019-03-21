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跑步知識／健康與不健康 跑步的雙面刃

2019-03-21 09:24運動筆記 跑步學堂

運動可以促進身體適能、維持身體理想的狀態，因此「運動有助於健康」這句相信是無庸置疑。現代人越來越有「健康」的概念，運動風氣比以往來得興盛，隨處可見在操場、馬路上跑步的人們；然而，運動帶來健康同時卻可能蘊含受傷的風險，不正確的姿勢，往往伴隨著運動傷害的產生，嚴重可能喪失運動的動力，為了動而不能動，實在得不償失。

健康報告的赤字 成為開始跑步的動機

從事中古車買賣的吳有騰，在驚覺健康檢查報告上數不完的赤字後，開始意識到健康的重要性，產生跑步的動機。剛接觸跑步，他連 1公里都無法完成，但強烈的念頭，為了減肥、為了健康，所以不斷強迫自己去跑步，一周跑 3-4天，每次 35分鐘。

吳有騰開始跑步的動機是為了減肥（圖片來源：吳有騰）

越跑越健康？

維持半年後，在一次跑步過程中，有騰發覺膝蓋外側相當疼痛，嚴重到連走路都困難，決定向醫生求救；期間看遍中醫、西醫以及民間療法，在治療的當下確實有改善，但自認為傷癒開始跑步後，膝蓋外側便再次復發，於是一直在跑步=>受傷=>看醫生中無限循環，甚至在傷勢不明的情況下，受到朋友慫恿，初嚐半馬的滋味，導致傷勢加劇，一度有放棄跑步的念頭。

圖片來源：運動筆記

參加跑堂改善跑姿 身心皆受用

跑步本是為了健康，但有騰自覺自己一點都不健康。在一次的機會中，看到跑步學堂的招生廣告，被一句「健康快樂地跑」吸引，決定投資自己，選擇報名參加。在參加跑堂課程過程，他深刻記得課程中，教練用錄影的方式，分析自己的跑姿，那刻才恍然大悟，原來自己受傷的原因是來自於不良的跑姿。「治療終究是只是治標，只有把重複讓自己受傷的原因找出來解決，才能根除跑步容易受傷的問題」，這是有騰在跑堂中最大的收穫。

自從上完跑堂的課程，腳傷就不曾再復發。除了動作上的收穫，他認為心理層面同樣獲益良多，他提到總教練常在課堂中的舉例：「跨出舒適圈，推倒自己心中的高牆」；士登教練也曾提醒他，「不要為了已發生或未發生的事情浪費太多時間，專注在當下的訓練是最重要的，發覺自己的缺點也是進步的要素」，有騰認為教練的一番話，對他相當受用，甚至能運用在日常生活中。

學習跑步一輩子都健康、快樂

「沒錯！跑步也需要學習，當作對自己的投資，學習到的知識將跟隨你一輩子！怎麼算都划算」在跑堂課程結束後，跑步已經變成有騰生活中的一部份，現在只要有 2、3天沒跑步，便覺得面目可憎...不對啦～是好像哪裡怪怪的XD。完成教練賦予的課表後，順利達到自己設定半馬破二的目標，有騰提到：「成績只是結果之一，可以無傷完賽，比成績還要重要，當然如果兩者可以兼具那就更棒了！」。

甫於萬金石馬拉松，以 4小時 37分完賽的有騰，對於自己可以無傷完賽非常滿意，更為自己立下明年萬金石馬拉松無傷破四的目標。運動很重要，但你運動得健康嗎？為了追求健康，導致更多傷痛，豈不是本末倒置。如果想跟有騰一樣跑得更健康、跑得更快樂，歡迎一起加入跑步學堂的行列！

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吳有騰初馬 4小時 37分無痛完賽（圖片來源：吳有騰）

 

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