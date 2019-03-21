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運動筆記【海外賽事】竹林間的戰場 莫干山跑山賽【跑步學堂】健康與不健康 跑步的雙面刃
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竹林間的戰場 莫干山跑山賽

2019-03-21 09:28運動筆記 知行合逸

莫干山賽道以充滿神秘色彩的「山間雲霧」為主線，沿途經過各種古村鎮、山間小路、溪流、竹林、石階。便利的交通，獨具風韻的莫干山，國際化的賽事標準，鑄就一場難以忘懷的越野之旅。

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竹林、山野、奔跑、喘息、越野、靈魂，你想要的自由與傳說，盡在世外桃源莫干山。

莫干山位於浙江湖州市德清縣，這裡氣候涼爽宜人，素有「清涼世界」的美譽，雖不及泰山雄偉或黃山神奇，卻以獨具魅力的江南山水神韻，以竹、雲、泉「三勝」及清、靜、涼、幽「四優」馳名中外。它與廬山、雞公山、北戴河齊名，稱為「中國四大避暑勝地」。

莫干山歷史悠久，地靈人傑。眾多的歷史名人，既為莫干山搏得名人效應，更為莫干山留下了難以計數的詩文、石刻、事蹟以及二百多幢式樣各異、形狀美觀的名人別墅。

綠蔭如海的修竹、清澈不竭的山泉、星羅棋布的別墅、四季各異的迷人風光，讓莫干山跑山賽成為了一場融合人文歷史與自然風光的「江南第一越野賽」。

由凱樂石（KAILAS）冠名的莫干山跑山賽自2017年起，已經成功舉辦了兩屆。 2017年凱樂石莫干山越野賽由朗途體育與香港100團隊聯合創辦，是VIBRAM®HK100在中國唯一的姐妹賽。 

2018年凱樂石莫干山跑山賽，來自30多個國家與地區，超過3000名跑者化身「林中俠客」，共同探索江南第一山的奧秘。

更好的賽事服務，更棒的賽事氛圍，獨一無二的賽道，延續關於莫干山的傳說。富有平和氣息的江南水鄉與跑山賽事完美融合，用鑄劍般的匠心，打造一場國際化的精品跑山賽事。

2019年第三屆凱樂莫干山跑山賽即將開啟，關於莫干山的傳說，由你來延續。

賽事獎項

1、8KM/30KM/70KM組別（個人賽）設男、女冠亞季軍，按參賽組別均頒發【賽事獎杯及紀念獎品】

2、8KM/30KM/70KM組別（團體賽）設男子組、女子組、混合組冠亞季軍，按參賽組別均頒發【賽事獎杯及紀念獎品】

3、所有報名參賽選手均獲得一件價值399元的2019凱樂石莫干山跑山賽【參賽服】

4、所有完賽者均可獲得2019凱樂石莫干山跑山賽【完賽獎牌】

5、所有70KM完賽選手均可獲得一件價值999元的2019凱樂石莫干山跑山賽【完賽紀念品】

6、所有70KM組別完賽選手將會獲得【2020HK100保證參賽名額】抽籤資格，共30名

報名資訊

莫干山跑山賽比賽時間：11月2日、11月3日

比賽地點：中國 浙江

比賽組別：

70公里：7點起跑，限時18小時。參賽選手須年滿18周歲（2001年11月02日以前出生），且不得超過65周歲（1954年11月02以後出生）。

30公里：9點起跑，限時10小時。參賽選手須年滿18周歲（2001年11月02日以前出生），且不得超過65周歲（1954年11月02以後出生）。

8公里：11點起跑，限時3小時。參賽選手須年滿10周歲（2009年11月02以前出生），且不得超過65周歲（1954年11月02以後出生）。

未成年人必須在比賽當日由年滿18周歲以上的參賽選手陪同參賽。

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