賽事心得／東京馬拉松 又濕又冷好難熬

2019-03-21 10:52 運動筆記 游鈞翔



第三場海外馬拉松也是日本的第三場全馬，日本真的是跑步聖地前三場海外馬都在日本(2017大阪馬、2018橫濱馬、2019東京馬)，當初登記抽籤時沒想太多只抱著'抽抽看'的心態，或許是首抽運公佈時整個超驚訝！！真的中了嗎？一直爬文不斷的確認真的中籤了，比較可惜的是女朋友沒有中籤，但她中了隔一週3/10(日)名古屋女子馬拉松，這下真的一個頭兩個大了東京馬拉松放棄不跑太可惜，名古屋女子馬也是女朋友很嚮往的賽事之一，當時只想著為什麼要在隔週呢？甚至想這麼剛好我們兩個都中了，最後在內心折騰下決定就兩場都參戰吧，於是乎開啟了這段2019/03/01-2019/03/11東京馬拉松+名古屋女子馬的旅跑序幕。

中籤了

終於來到出發當天，東京馬拉松EXPO日期從2/28(四)-3/02(六)有三天的時間，有跑過的前輩都比較建議能在前兩天就先報到了，一來是能買的能逛的比較多二來是人潮比較不會那麼多，但這次剛好遇到228連假加上還要移動到名古屋，所以我們這次的行程安排3/1下午才抵達日本，抵達飯店已經晚上8點左右了只好3/2才前往台場EXPO報到了。

台灣11後見

台場必拍的鋼彈

EXPO入口

不塊是國際賽事的EXPO ，從報到的入口和商場直接分為兩邊，入場報到前必須出示參賽證明才能開始排隊，博覽會11:00開始我大約12:00開始排隊。

排隊準備報到

原本以為會排很久很久，沒想到只等了快半小時就要進場報到了，出乎預料的快不塊是世界六大馬松之一，面對這麼大量的跑者還能這麼有效率，除了佩服還是佩服，東馬報到時只要出示護照和賽前寄給跑者的個人資料QR CODE介面即可非常方便，可以選擇印出來或是出示手機報到畫面即可。

報到資料

確認後志工會為跑者戴上手環

戴上手環的當下就有點感動，終於要參與這場盛會了，這個手環也非常非常重要絕對不能參賽前就拆下來，萬一拆了比賽當天可是無法驗證身分的，帶上手環後還要對著一個鏡頭拍照有點像出國自動通關時的程序，緊接著領號碼簿、紀念T整個報到的流程就結束了，接下來就會引導到博覽會區，沿途會先經過贊助商ASCIS的展覽會，裡面有琳瑯滿目的東馬相關商品，可惜是最後一天報到，很多我比較看中的紀念T都已經沒有尺寸了，只好快速經過此區也只能安慰自己雖然沒買到但也省下荷包囉!!

世界六大馬拉松獎牌

2019東京馬拉松獎牌

經過ASCIS的展區緊接著來到東京馬的紀念品專區，人潮非常可怕所以連進場都要拍隊，大約排了20分鐘才順利進到賣場裡面血拼，原先想說必買的就是紀念版熊熊，不過前一天就有聽聞消息已經賣完了....，果不其然放著紀念熊的架子上果然空空的，覺得蠻可惜的畢竟最想買的賣完了，最後只好退而求其次買了胸章、糖果、鑰匙圈、號碼簿磁釦既然都來了還是要帶一點東西回去。

排隊準備進入紀念品區

結束了紀念品專區會進入各個廣告攤販區，這也是我很喜歡日本馬拉松EXPO的原因之一幾乎各個廠商都會用盡全力的推銷自家的產品，從大會計時鐘、當天大會BMW汽車、運動飲料廠商等等.....太多了，不得不佩服日本人的行銷能力，雙手空空進入博覽會總是滿滿的贈品、獎品出來，當天只用蜻蜓點水的方式稍微逛一下，從報到－領物資－ASCIS專區－東馬紀念品區－廣告攤販區－戶外美食攤販，就花了3個多小時，如果用心的逛真的可以在EXPO逛上一整天，保證是滿載而歸看每個跑者幾乎都是大袋小袋的，真的太好逛太好買，日本馬拉松的博覽會總是人大開眼界，當然東京馬也不例外囉！

買了個紀念計時鐘

大會計時車

博覽會的最後尾聲也有其他賽事來宣傳廣告，2019大阪馬拉松、2019神戶馬拉松等等....，也會見到許多賣補給品、機能襪、五指襪等等馬拉松相關產品的廠商，應有盡有的博覽會是台灣賽事舉辦EXPO時能學習的地方，整體一條龍的規劃讓人不佩服都難呀，期許未來台灣的大型賽事也能有這麼棒的EXPO出現！

EXPO後逛台場祈禱明天好天氣

離開EXPO後就到台場自由女神岸邊附近逛逛，此時的心情沒有很放鬆，因為氣象預報好天氣只到今天而已，明天比賽當天有極高的機率會下雨，真的很難相信即將風雲變色.....台場這個地方我個人蠻喜歡的，地形關係剛好中間隔著海和跨海大橋，對面就是繁華都市，當天在海灘玩的名眾也很多想必台場是當地人放假來放鬆的好去處，從下午待到晚上搭了摩天輪逛了裡面的Out let結束了一整天台場的行程。

當天戰利品+報到物資

當天戰服G 80977台灣加油

東京馬拉松的起跑點在東京都廳，所以這次旅程前5天的住宿選在新宿，雖然住得很近但參加過日本馬所以有經驗，當天7點左右就從飯店出門，踏出飯店的就發現天氣跟昨天完全不一樣了，雲層相當厚只差雨沒滴下來，此時只不斷祈禱不要下雨不要下雨，步行約20分鐘後抵達這次比賽的GATE，找到自己的GATE會進行身分驗證(手環掃描)－安全檢查後才能開始入場，日本的賽事分區相當仔細除了起跑有分區外，還有跑者進場的GATE以及寄物區，畢竟3萬多人的賽事沒有詳細做好賽前規劃肯定會大亂。

GATE 2進場前先拍一張

第一關驗證參賽手環

第二關安全檢查液態瓶罐都必須丟棄

通過安檢後會貼上的貼紙

寄物完成

日本馬拉松寄物在報到時都會領取一個大袋子，上方貼上參賽者的資料貼紙個人覺得非常方便且清楚，之前參加過的大阪馬和橫濱馬都是用此方法，寄物完全不用排隊且非常有效率，難過的是寄物完後竟然開始下雨了原本以為能撐到中午在下的，沒想到就這麼開始下了而且完全沒有變小的趨勢，此時往分區G的路上剛好有個避雨的地方，雖然身上有穿輕便雨衣，但當時的時間大約才8:00左右距離起跑還有大約一小時多就選擇先躲雨囉。（9:10起跑)

越來越多人開始前往分區聚集

等了大約30分鐘時間來到8:30眼看時間差不多了，人越來越多我也踏出這個舒適的避雨區，往分區前去此時的雨已經不小溫度又低，當時只想這雨一淋至少要7小時左右又要對抗低溫，坦白說還蠻擔心的畢竟沒有在這麼惡劣的環境中跑全馬，雖然目標只是完賽但不免有些恐懼，大約8:40到分區的定點接下來就是等待起跑，看著四周的跑者有各國的臉孔，感覺很特別這是在台灣沒看過的場面，很多跑者也是穿著自己國家衣服參賽，不過下雨又太冷的情況下可以看到好多跑者都在發抖，相信很多跑者都希望能快點起跑吧我當時是這麼想的。

等待起跑中

從8:45開始有些歌曲的演唱以及一些開場的儀式，天上也盤旋了幾台直升機，雖然都是日文聽不懂但仍然感覺到當下的氣氛和感動，2019東京馬拉松 世界六大馬拉松之一的大盛事就快起跑了，當下內心是感動的，我只想著從2014年開始跑步 跑了初半馬 一直到2016跑初馬 2017海外初馬 到此時，從沒想過能跑的賽事此時我站在好多人夢寐以求的賽道上了，不管環境在惡劣都要咬牙撐到終點才行，最後9:05輪椅組起跑，9:10在所有馬拉松跑者的掌聲下展開019東京マラソン 起跑！

即將經過起點

經過漫長的等待終於起跑了，這次我的分區在G區算處於中後段，經過起跑點時大約過了十分鐘左右，當時雖然很冷又下著大雨，但當時的氛圍卻是很熱血的，即將過起跑點時就會看到好多跑者把輕便雨衣或等待起跑的保暖衣物往賽道外丟，當初設設定的目標就是無傷完賽就好，並沒有特別設定什麼時間要突破，前10K的完成時間感覺還不錯用了大約1小時2分鐘左右，不過也因為下雨的關係鞋襪和身體早在起跑沒多久就濕透，身體也完全熱不太起來畢竟熱起來一遇到雨，溫度也馬上會被帶走所以輕便雨衣我完全不敢脫掉。

跑到日本橋了

大約到了15公里左右腿開始有點重重的，此時就馬上調整配速從原先的6分半~7分左右的配速馬上降為到7分~7分半左右的配速，很有印象的就是當時的手已經凍到沒什麼知覺了，這是在台灣賽事從沒發生過的情況，最難受的是速度只要一慢下來身體溫度很快，此時如果又一陣風吹過來除了冷以外是超冷呀！！咬牙苦撐總算撐完半馬當時的大會時間2小時42分36秒，也代表後面半馬有4小時20分左右能跑，所以還算可以接受的範圍內但對我來說全馬最累得是後半段，從半馬後可以說是徹底的爆掉了完全就是跑跑走走的狀態，21~30K的配速落在8分速~9分速。

這段時間可以說是這場賽事最難熬的階段了，總覺得還好遠好遠想提起勁加速腳卻又爆掉，但東京馬感動的就是沿路上的志工、民眾、應援團真的好多好多，幾乎全程42.195公里賽道中都會有人在加油，最讓我感動的是很多日本人看到我臉頰上貼國旗貼紙都會對我喊「甘巴爹」 ，然後也有擊不完的掌可惜的是當時手已經太凍了沒有一直去擊掌，更重要的當然就是有很多來自台灣的應援團了，跑沒多久總會看到舉著台灣國旗的加油團，這些都是讓我努力撐下去的動力。

沿途的補給站我並沒有吃太多東西，印象中一直到半馬過後的補給站才比較有東西吃，整場下來吃了半根香蕉、一個麵包其他都是運動飲料和水了，沿路上也有看到很多私人補給甚至有熱心的民眾拿肌肉放鬆劑出來幫助跑者，他們任何人也都是頂著低溫和大雨服務著跑者真的很謝謝他們。

看到東京鐵塔也代表接近終點了

30~35公里時發現腳好像好蠻多的，能跑的時間又開始慢慢多過步兵的時間，看了下時間似乎可以拼拼看大會時間6小時內，雖然當時已經知道完賽沒問題但想著一個目標總比較有前進的動力，這時的配速從原本的8~9分速又調整成7分半左右的配速多多少少補了一些時間回來，但從36公里開始腳又開始進入非常無力的狀態馬上又掉回9分~10分速了，或許真的太疲勞太累了 36公里~終點的配速是整場最慢的時候。

最後的2.195公里

最後以大會時間5小時56分34秒 晶片時間5小時45分13秒完成了2019東京馬拉松，雖然成績不太好看也真的跑不好，但我還是用盡全力撐完了努力克服了這麼惡劣的環境，今年的東馬是九年來最惡劣的天氣也是史上第二低完賽率的一屆，即使成績不漂亮但還是完賽了，東京馬拉松不管從一開始的登記抽籤報名，報到現場的動線及EXPO的規劃擺設、比賽當日的寄物動線、現場動線，全體東京市民、工作人員的支持參與，全程無中斷讓人感動的加油團和振奮人心的啦啦隊，熱情洋溢的志工，長到嚇死人的補給站，幾乎是零缺點的比賽，很謝謝他們沒有他們跑者們也無法完成比賽的。

終於完賽了！

謝謝東京也謝謝東京馬拉松，未來不知道會不會中籤可能明年就中，也或許好多年後才中？

無論如何2019東京馬拉松跑旅回憶會藉由這篇網誌會永遠留著的。

下一站 名古屋!

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完賽後兩天去富士山曬獎牌

完成成績