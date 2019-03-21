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賽事心得／GALAXY WATCH 越野體驗 春季賞花野跑趣

2019-03-21 15:00運動筆記 郭奇育

照片提供：運動筆記

很開心這次能參與運動筆記 X 三星 一同舉辦的野跑活動帶隊的晏慶教練，是台灣數一數二的越野好手待人親切謙虛，沒有架子，非常難能可貴 ^^每次上到晏慶的越野課程，路線都很期待 :)也謝謝助教匡匡&阿澈的協助，以及辛苦的攝影師與工作人員。

照片提供：運動筆記

活動開始前，大家先將手錶與手機APP連接 (Galaxy Watch)現場也有工作人員幫忙協助連線與講解。

照片提供：運動筆記

之後再由晏慶教練講解今日路線以及暖身暖身的動作很確實，這樣能大大地減緩運動傷害！(Very Good!)

照片提供：運動筆記

整裝完畢後，就帶著一顆冒險的心情出發了!!! (卡莫妹~卡莫妹)

越野路線為：陽明山花鐘廣場 – 陽明公園 – 第二停車場 – 陽明山遊客中心 - 七星山苗圃線山徑-菁山自然中心- 絹絲瀑布- 冷水坑濕地- 菁山吊橋- 夢幻湖山- 七星公園- 陽明山遊客中心 (陽管處)這團的跑者平均跑力都不錯，全程都沒有拖隊，連晏慶教練都大大稱讚 :)

當天的天氣狀況很棒，陰天涼涼，跑起來相當舒服，也看到許多台北市的戶外自然美景有參與的跑者，真的是相當的幸福啊!!! (灑花)

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照片提供：運動筆記

照片提供：ZIV 頡哥

於夢幻湖山上，遠眺美麗的台北市區 ^^謝謝晏慶教練的路線規劃，整體的可跑性/可看性/地形變化都非常到位!!!每每衝下坡的時候，都有一種爆心臟的快感，太舒適啦!!!

謝謝攝影師幫我拍完賽照 ^^ 照片提供：運動筆記

心得後記

這款錶的功能非常多，我們當天是使用跑步+登山的功能，除了心率的功能之外，也有相當多的數據提供 (數據控的最愛!)值得一提的是，這支錶也有提供壓力指數的檢測，超級酷!另外錶面也可以很輕鬆的更換，螢幕解析度也是非常的銳利，真的是一支既時尚也實用的一款錶，真心推薦給大家喔!!! (我少女心戴玫瑰金)

照片來源：Andy Kuo

照片來源：Samsung官網

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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