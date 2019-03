賽事心得/萬金石馬拉松 以為拿到了女王頭獎盃🏆

2019-03-21 13:48 運動筆記 Lucas Wang



賽前因為最近這陣子腳傷問題都沒有練跑,不管跑量或質量都降了很多,甚至休跑,只好刻意減重希望這場賽事能夠跑的輕鬆一點,不要讓腳傷變嚴重,自己期許能夠在4分配速完賽就好。

然而,單純只是想要女王頭獎盃🏆,還特地上網查了去年成績,4分速穩上總排前10。

但⋯事情總是沒有我們想的簡單,站在起跑線第一排的我,意外的在起跑前受訪,讓原本安穩的情緒緊張了起來。

槍聲響起之後跟著大家衝出去,心想著四分速就好不要被別人的速度有影響,但發現越來越多學生超越了我,發現大事不妙,不得不重視的全力以赴。

第1K配速3:32,這速度維持不了多久肯定就爆了,數著前面的跑者並調整配速,在第2k時數了一下排名,嗯⋯第九名。但這配速3:4x似乎不太親民,而且已經超出我能力範圍外,一定會掉速而且隨時會爆掉,很清楚的聽到後方不遠處的腳步聲保持著距離追在後,也就是看誰能維持這個配速比較久,誰就贏了。

慢慢地追著前面不遠的跑者,就在第4k時他停了下來,看起來是爆掉了,超越他之後心裡安心了一點,名次推到第八名。

繼續努力的嘗試縮短約20公尺距離遠的跑者,但⋯我也漸漸的感受到心肺的已達臨界點,腹部也開始疼痛了起來,心律維持著接近180的高點,不知道還能撐多久。

就在8k折返前的上坡我已經知道我必須降速,而後面跑者的腳步越來越近,超越我了,折返處第二個跑者也超越我,一次兩個讓我的排名掉到第十名,折返後開始與後面的跑者反方向跑,看著距離最近的的跑者也僅僅相差約30公尺,心裡開始著急,只好緊咬著第九名(看起來像學生),兩人開始展開名次保衛戰,撐不到1K我知道這樣玩下去一定是我爆掉,於是調整回自己的配速,跟著第九名讓距離不要差太遠,但我的心肺真的越來越吃力了,而腹部的疼痛感越來越重,痛到連背部也覺得不舒服,第10K時看到迎面而來的Abbie對我喊著「第十名啊,加油!」,剩下只不過是兩圈中正的距離,對著自己心裡喊話「 我是來這裡獵頭的!不是來放棄的! 」。

但第九名已經離我越來越遠,心裡很清楚剩下的唯一機會就是不能再讓任何人超越,而我也開始獅吼著,沿路對向的跑者也熱情替我加油著,讓我更沒有理由停下腳步或者放慢。進入隧道後,剩下不到1K的距離我回頭望了一下,燈光不明亮的隧道讓我無法清楚的看到後面的跑者到底還有多遠,只知道最難受的1K無論如何也要守住,能多快是多快,一直到出了隧道,再次回頭才安心了...進了終點,轉身,鞠躬。今年萬金石馬拉松代言者林明禎替我戴上獎牌,這可是多麽的榮幸的一件事情,似乎可以把剛剛的痛苦都忘記了。

比賽結束,晶片時間53:36,創了自己在短程PB,比預期中跑得還要好,沒想到為了女王頭可以這樣的拼命。

開心的和朋友分享心中的喜悅,並訴說自己剛剛有多拼。

分享 facebook

上台頒獎時,接過獎金一千元的板子,心中納悶著「疑?女王頭呢?是不是要等等在台下領現金時才順便給我呢?」

帶著滿頭問號頒完獎拍完照後,到旁邊的領獎區領取獎項,填寫完資料後,工作人員給我紅包並要我清點裡面的金額是否正確,但...我疑惑的問「啊?我的獎杯呢?」「14K迷你馬沒有獎盃喔!」...蝦毀!?蝦毀!?蝦毀!?拼得要死要活卻沒有獎盃?

嗯...或許老天還是要我自己用自己的能力去跑一場全馬,去證明自己的實力,明年,我會再來的!雖然有點沮喪,但另一方面覺得開心的是,受傷的這段時間沒有訓練還能有今天的成績,跑完雙腳的狀態比預期來得好。

I will be back soon!!!

成績檢視全馬

2018.10.28金澤馬初馬2:50:07

2018.11.25大阪馬第二馬2:49:11

半馬

2017.12.17台北馬1:25:17

2018.12.9台北馬1:21:52