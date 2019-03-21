賽事心得／萬金石馬拉松 以為拿到了女王頭獎盃🏆

2019-03-21 13:48 運動筆記 Lucas Wang



賽前因為最近這陣子腳傷問題都沒有練跑，不管跑量或質量都降了很多，甚至休跑，只好刻意減重希望這場賽事能夠跑的輕鬆一點，不要讓腳傷變嚴重，自己期許能夠在4分配速完賽就好。

然而，單純只是想要女王頭獎盃🏆，還特地上網查了去年成績，4分速穩上總排前10。

但⋯事情總是沒有我們想的簡單，站在起跑線第一排的我，意外的在起跑前受訪，讓原本安穩的情緒緊張了起來。

槍聲響起之後跟著大家衝出去，心想著四分速就好不要被別人的速度有影響，但發現越來越多學生超越了我，發現大事不妙，不得不重視的全力以赴。

第1K配速3:32，這速度維持不了多久肯定就爆了，數著前面的跑者並調整配速，在第2k時數了一下排名，嗯⋯第九名。但這配速3:4x似乎不太親民，而且已經超出我能力範圍外，一定會掉速而且隨時會爆掉，很清楚的聽到後方不遠處的腳步聲保持著距離追在後，也就是看誰能維持這個配速比較久，誰就贏了。

慢慢地追著前面不遠的跑者，就在第4k時他停了下來，看起來是爆掉了，超越他之後心裡安心了一點，名次推到第八名。

繼續努力的嘗試縮短約20公尺距離遠的跑者，但⋯我也漸漸的感受到心肺的已達臨界點，腹部也開始疼痛了起來，心律維持著接近180的高點，不知道還能撐多久。

就在8k折返前的上坡我已經知道我必須降速，而後面跑者的腳步越來越近，超越我了，折返處第二個跑者也超越我，一次兩個讓我的排名掉到第十名，折返後開始與後面的跑者反方向跑，看著距離最近的的跑者也僅僅相差約30公尺，心裡開始著急，只好緊咬著第九名（看起來像學生），兩人開始展開名次保衛戰，撐不到1K我知道這樣玩下去一定是我爆掉，於是調整回自己的配速，跟著第九名讓距離不要差太遠，但我的心肺真的越來越吃力了，而腹部的疼痛感越來越重，痛到連背部也覺得不舒服，第10K時看到迎面而來的Abbie對我喊著「第十名啊，加油！」，剩下只不過是兩圈中正的距離，對著自己心裡喊話「 我是來這裡獵頭的！不是來放棄的！ 」。

但第九名已經離我越來越遠，心裡很清楚剩下的唯一機會就是不能再讓任何人超越，而我也開始獅吼著，沿路對向的跑者也熱情替我加油著，讓我更沒有理由停下腳步或者放慢。進入隧道後，剩下不到1K的距離我回頭望了一下，燈光不明亮的隧道讓我無法清楚的看到後面的跑者到底還有多遠，只知道最難受的1K無論如何也要守住，能多快是多快，一直到出了隧道，再次回頭才安心了...進了終點，轉身，鞠躬。今年萬金石馬拉松代言者林明禎替我戴上獎牌，這可是多麽的榮幸的一件事情，似乎可以把剛剛的痛苦都忘記了。

比賽結束，晶片時間53:36，創了自己在短程PB，比預期中跑得還要好，沒想到為了女王頭可以這樣的拼命。

開心的和朋友分享心中的喜悅，並訴說自己剛剛有多拼。

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上台頒獎時，接過獎金一千元的板子，心中納悶著「疑？女王頭呢？是不是要等等在台下領現金時才順便給我呢？」

帶著滿頭問號頒完獎拍完照後，到旁邊的領獎區領取獎項，填寫完資料後，工作人員給我紅包並要我清點裡面的金額是否正確，但...我疑惑的問「啊？我的獎杯呢？」「14K迷你馬沒有獎盃喔！」...蝦毀！？蝦毀！？蝦毀！？拼得要死要活卻沒有獎盃？

嗯...或許老天還是要我自己用自己的能力去跑一場全馬，去證明自己的實力，明年，我會再來的！雖然有點沮喪，但另一方面覺得開心的是，受傷的這段時間沒有訓練還能有今天的成績，跑完雙腳的狀態比預期來得好。

I will be back soon!!!

成績檢視全馬

2018.10.28金澤馬初馬2:50:07

2018.11.25大阪馬第二馬2:49:11

半馬

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2018.12.9台北馬1:21:52