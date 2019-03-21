賽事心得／首爾馬拉松 我跑完、我驕傲！

2019-03-21 10:41 運動筆記 李玟萱



記得去年11/17的那場Superace跑完巧遇Maggie姊，問我「玟萱，跑團有開首爾馬，妳要不要一起去？」當下也沒想太多就一口答應說「好啊！」回家後查詢發現關門時間是5小時，全馬都是＂玩賽＂的我，開始擔心被關門了。之後跟哈林教練討論全馬對策，教練問我「妳想多久時間完賽？」有數字控的我說「我是18萱，想要418」，經由哈林教練10週的特訓課表，漸漸地對自己有信心，且更貪心想設更進階的目標-sub4！謝謝灰熊eye 造的姐妹-Alan、儷珊、小任、婷玉、嘉儀、嘎逼還有思屏，假日陪我一起練LD。

有好友一起練，真的距離再遠都不覺得累！

大安森林公園練習LD

賽事前一天，好友鼓勵我加油！不要受傷！

Julia姊、杜董也鼓勵我加油！妳可以的！

還有嘉儀說沒破4不准回台灣！

更激勵我的是教練送我一句話能超越我的只有我！

有這麼多朋友為我鼓勵，我真的不能漏氣啊！

跑前一天先去探勘會場

跑團在飯店門前團拍

終於來到首爾馬當天，帶著亢奮的心情走去起跑點完成寄物，再到我的起跑區E區熱身。

由於是最後一區所以起跑時間較晚了25分鐘，從起跑到5k都閃不過人龍。

很難以預設配速方式跑，但還是照教練給的指示「先緩、再穩、後衝！每5k吃鹽糖，每9k吃能量膠」。

10k左右還是很難衝出人龍

約跑到10k終於看到了4:30pacer吃了顆鹽糖再小加速到了約13k看到4:20pacer，心想這樣離目標完賽時間太危險了，到了18k看到了4:10pacer，趕緊再吃包能量膠，終於在21k超越了4:10pacer，先穩住5:20均速跑，心急為何看不到4:00pacer ？我想要回台灣呀！

但該出現的還是會出現，就在30k時第一個大魔王來了-大腿感覺快抽筋，此時內心跟自己打氣說「妳是女漢子，穩住步頻，千萬不能停下來用走的！」此時降速到5:40左右，到了快38k左右第二個要讓我抽筋的大魔王又出現，繼續對自己催眠說「女漢子，堅持下去、要贏過自己！」

終於這虐心過程到了40k，心想就剩最後2k了，此時不加速衝刺待何時？最後終於壓線以3:59:37完成了我的海外初馬-2019首爾馬拉松！看到這成績真的為自己感動，我真的做到了！

最後，謝謝再次耕跑團膽大提供這麼好的平台，跑團的學長（姊）們無私分享，讓我學到很多經驗！謝謝彥捷分享去年的參賽經驗，減少我些許的跑前不安！謝謝Maggie 邀我再入耕跑！謝謝灰熊eye 造的眾家姊妹！謝謝哈林教練的客製化指導，希望2019我還是保有首席女弟子的尊榮！

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2019韓國首爾國際馬拉松-我跑完、我驕傲！