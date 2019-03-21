賽事心得／名古屋女子馬拉松 三個願望一次滿足！
今年九月運氣好抽中了名古屋女子馬拉松
相信大家都是衝著Tiffany的項鍊吧！
不管項鍊長什麼樣子，報名就對了
3/6搭乘星悅航空飛往名古屋
不得不推薦一下星悅航空
全機黑色皮椅
座位前面寬敞腳可以伸直
餐點是黑色盒子日式的飯盒很合我的口味
缺點是航線太少
目前只飛名古屋及九洲
時間是下午的飛機，到日本已經晚上10:00了
3/7 去合掌村
我們在臺灣先跟雄獅旅行社購買一日行程
搭乘巴士前往合掌村
第一站來到飛驒高山吃飛驒牛
壽司
串燒飛驒牛
醬油丸子
宮川朝巿的章魚燒
水果攤上的草莓
第二站來到合掌村
沒體驗過日本的冷
雖然沒下雪但是下雨也蠻冷的
合掌村裏每一棟房子都好可愛
花200日幣坐上往瞭望台的接駁車登頂看整個村
想著明年點燈活動一定要來
想要看看厚厚白雪覆蓋在屋頂的樣子
2個小時的行程結束前我們去到必拍的三間小屋
因為所有的文宣都用這三間小屋來吸引旅客
比較可惜的是回程時才下起雪來
我體驗到了冷卻體驗不到雪的感覺
3/8第一個行程是KIRIN啤酒觀光工廠
服務台前有可以拍照的機器
喜歡的話旁邊提供KIRIN的列印紙
折起來的樣子就像是24瓶裝紙箱的包裝
但是這張只有A4大小，是迷你版的盒子
也有3D圖可以拍照
我覺得拍出來的效果很好
很像坐在真的啤酒罐上一樣啊
另一個重要的是只要參觀工廠
一個人可以喝3杯一番搾的生啤酒
不喝酒的也可以換成飲料
加入KIRIN會員可以去紀念品部換縮小版裝玻璃瓶的籃子，裝兩瓶罐裝啤酒剛剛好(紅麒麟啤酒在繳回參觀證後送的)
第二行程去逛犬山城
在商店行吃了草莓聖代
迷你壽司+金箔冰淇淋
現烤魚
因為我有收集朱印
所以今天集到了2枚
犬山城
第三站來到名花之里是日本的燈飾展
就是類似臺灣的花燈
先泡了十幾分鐘的足湯
這裡的櫻花全開了真的好漂亮
距離櫻花季還有一個月左右可以看到美麗的櫻花感覺好幸福啊！
許多人停下來必拍的燈光隧道
有風火雷電和春夏秋冬及日本代表人物
以富士山為主題做出不同光影變化
全程大約6分鐘，會連續播放
3/9是名古屋女子馬拉松報到日最後一天
領物資拿我的號碼牌
N開頭是起跑的最後一區
應該是我當初報名完賽時間填6小時的關係
領完物資一定要去隔壁的巨蛋拍照和採購
Tiffany牆
起跑看板
SEIKO目標鐘
美美的限定鞋
令人瘋狂的NB購物區
有點後悔沒有第一天就來
因為有些商品早就賣光光了
是我太小看女人購物的實力
晚餐吃蓬萊軒的鰻魚三吃
小份量就已經很足夠，我還吃到把皮帶解下來
3/10名古屋女子馬拉松當天
在入口處只有參賽者可以進入會場
所以我一個人走進會場
因為我第一次參與那麼大的賽事很多都不懂
但是我有問過參加過日本路跑的朋友
一定要按照前面的英文字母分區不可跨區
所以我很有自知之明的往後走
當我經過A~D區時我頭都好低很不好意思
因為被排在N區實在太後面了
我按照字母找到了K和M區就是找不到N區
一直在M區徘徊的我終於看到同是N區的跑友
我跟著她的腳步來到N區結果有點小傻眼
N區就像是另外一個小天地一樣
有點像塞不那麼多人才塞在這的感覺
心想N區已經很後面了還在這麽不起眼的角落
也許我自己找不到是我的問題吧
因為人多輪到N區跑時已經過了25分鐘
因為有關門時間的壓力
所以我把每個關門時間寫在手上
前面5公里根本不敢鬆懈
我男朋友跟我說N區起跑沒多久
回收車就已經出動了，簡直就是跑給車追呀
大概10:00左右天空開始飄雨
於是就這樣淋雨淋到終點
人家說下雨天是破PB的好天氣
所以我也跑的挺順利的
大概過了3個關門點我就確定我之後不會被關門
所以我在18公里時停下來改成快走和跑步交替
到了25公里身體開始疲累所以降速了
本來5公里跑36分的變成5公里跑42分
跑跑走走的不停交換著
又怕自己太怠惰一直用走的
所以有聽音樂習慣的我決定跑一首歌然後快走一首歌
就這樣到了40K體力幾乎耗盡
快點把能量包拿出來補充
只剩2公里而且有機會破PB想要衝回終點
結果後面2公里我竟花了19分鐘才完成
比我預期的多了5分鐘
在進入42公里左右大概有三位穿西裝的鮮肉撐著傘在賽道旁擊掌加油
會埸播放著美國樂團ABBA的dance queen
我終於看到終點了
我沒有哭但卻很感動
不是感動我又完成一埸全馬
而是我終於可以拿到買不到的Tiffany項鍊
我就是這麼膚淺啊！跟當初報名的目的是一樣的
就是要拿到項鍊就對了
看了一下總時間和自己APP的時間
扣除出發的25分鐘我破PB了
(新竹馬5:38/名古屋馬5:29）
開心迎向Tiffany的栱門領取獎牌項鍊
和鮮肉帥哥拍照
跑完去找NANA醬拍照
完賽紀念品
完賽獎牌(我到現在都還沒拆開)
大會說可以在8月底前拿到全國Tiffany專櫃
有償刻印完賽時間
我打算問問臺灣的專櫃是否可以提供此服務
能抽到參加這埸賽事已經非常幸運
高興的是也如願破PB了和拿到項鍊
雖然只有進步9分鐘但我也很開心了
我跑的不是非常快但我跑完了
最重要的是堅持和持續
不管速度快或慢都完成了這埸賽事
除了賽道補給小小的失望外
其他都非常完美
我決定今年要抽2020年的名古屋女子馬拉松
祝福我可以抽到吧！
比賽完隔天就坐新幹線去東京玩5天
我會繼續我的跑旅生活
謝謝大家耐心把文章看完
下場比賽是北竿硬地馬拉松50K
加油！加油！加油！
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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