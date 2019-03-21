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賽事心得／名古屋女子馬拉松 三個願望一次滿足！

2019-03-21 13:00運動筆記 陳秋蓉

今年九月運氣好抽中了名古屋女子馬拉松

相信大家都是衝著Tiffany的項鍊吧！

不管項鍊長什麼樣子，報名就對了

3/6搭乘星悅航空飛往名古屋

不得不推薦一下星悅航空

全機黑色皮椅

座位前面寬敞腳可以伸直

餐點是黑色盒子日式的飯盒很合我的口味

缺點是航線太少

目前只飛名古屋及九洲

時間是下午的飛機，到日本已經晚上10:00了

3/7 去合掌村

我們在臺灣先跟雄獅旅行社購買一日行程

搭乘巴士前往合掌村

第一站來到飛驒高山吃飛驒牛

壽司

串燒飛驒牛

醬油丸子

宮川朝巿的章魚燒

水果攤上的草莓

第二站來到合掌村

沒體驗過日本的冷

雖然沒下雪但是下雨也蠻冷的

合掌村裏每一棟房子都好可愛

花200日幣坐上往瞭望台的接駁車登頂看整個村

想著明年點燈活動一定要來

想要看看厚厚白雪覆蓋在屋頂的樣子

2個小時的行程結束前我們去到必拍的三間小屋

因為所有的文宣都用這三間小屋來吸引旅客

比較可惜的是回程時才下起雪來

我體驗到了冷卻體驗不到雪的感覺

3/8第一個行程是KIRIN啤酒觀光工廠

服務台前有可以拍照的機器

喜歡的話旁邊提供KIRIN的列印紙

折起來的樣子就像是24瓶裝紙箱的包裝

但是這張只有A4大小，是迷你版的盒子

也有3D圖可以拍照

我覺得拍出來的效果很好

很像坐在真的啤酒罐上一樣啊

另一個重要的是只要參觀工廠

一個人可以喝3杯一番搾的生啤酒

不喝酒的也可以換成飲料

加入KIRIN會員可以去紀念品部換縮小版裝玻璃瓶的籃子，裝兩瓶罐裝啤酒剛剛好(紅麒麟啤酒在繳回參觀證後送的)

第二行程去逛犬山城

在商店行吃了草莓聖代

迷你壽司+金箔冰淇淋

現烤魚

因為我有收集朱印

所以今天集到了2枚

犬山城

第三站來到名花之里是日本的燈飾展

就是類似臺灣的花燈

先泡了十幾分鐘的足湯

這裡的櫻花全開了真的好漂亮

距離櫻花季還有一個月左右可以看到美麗的櫻花感覺好幸福啊！

許多人停下來必拍的燈光隧道

有風火雷電和春夏秋冬及日本代表人物

以富士山為主題做出不同光影變化

全程大約6分鐘，會連續播放

3/9是名古屋女子馬拉松報到日最後一天

領物資拿我的號碼牌

N開頭是起跑的最後一區

應該是我當初報名完賽時間填6小時的關係

領完物資一定要去隔壁的巨蛋拍照和採購

Tiffany牆

分享

起跑看板

SEIKO目標鐘

美美的限定鞋

令人瘋狂的NB購物區

有點後悔沒有第一天就來

因為有些商品早就賣光光了

是我太小看女人購物的實力

晚餐吃蓬萊軒的鰻魚三吃

小份量就已經很足夠，我還吃到把皮帶解下來

3/10名古屋女子馬拉松當天

在入口處只有參賽者可以進入會場

所以我一個人走進會場

因為我第一次參與那麼大的賽事很多都不懂

但是我有問過參加過日本路跑的朋友

一定要按照前面的英文字母分區不可跨區

所以我很有自知之明的往後走

當我經過A~D區時我頭都好低很不好意思

因為被排在N區實在太後面了

我按照字母找到了K和M區就是找不到N區

一直在M區徘徊的我終於看到同是N區的跑友

我跟著她的腳步來到N區結果有點小傻眼

N區就像是另外一個小天地一樣

有點像塞不那麼多人才塞在這的感覺

心想N區已經很後面了還在這麽不起眼的角落

也許我自己找不到是我的問題吧

因為人多輪到N區跑時已經過了25分鐘

因為有關門時間的壓力

所以我把每個關門時間寫在手上

前面5公里根本不敢鬆懈

我男朋友跟我說N區起跑沒多久

回收車就已經出動了，簡直就是跑給車追呀

大概10:00左右天空開始飄雨

於是就這樣淋雨淋到終點

人家說下雨天是破PB的好天氣

所以我也跑的挺順利的

大概過了3個關門點我就確定我之後不會被關門

所以我在18公里時停下來改成快走和跑步交替

到了25公里身體開始疲累所以降速了

本來5公里跑36分的變成5公里跑42分

跑跑走走的不停交換著

又怕自己太怠惰一直用走的

所以有聽音樂習慣的我決定跑一首歌然後快走一首歌

就這樣到了40K體力幾乎耗盡

快點把能量包拿出來補充

只剩2公里而且有機會破PB想要衝回終點

結果後面2公里我竟花了19分鐘才完成

比我預期的多了5分鐘

在進入42公里左右大概有三位穿西裝的鮮肉撐著傘在賽道旁擊掌加油

會埸播放著美國樂團ABBA的dance queen

我終於看到終點了

我沒有哭但卻很感動

不是感動我又完成一埸全馬

而是我終於可以拿到買不到的Tiffany項鍊

我就是這麼膚淺啊！跟當初報名的目的是一樣的

就是要拿到項鍊就對了

看了一下總時間和自己APP的時間

扣除出發的25分鐘我破PB了

(新竹馬5:38/名古屋馬5:29）

開心迎向Tiffany的栱門領取獎牌項鍊

和鮮肉帥哥拍照

跑完去找NANA醬拍照

完賽紀念品

完賽獎牌(我到現在都還沒拆開)

大會說可以在8月底前拿到全國Tiffany專櫃

有償刻印完賽時間

我打算問問臺灣的專櫃是否可以提供此服務

能抽到參加這埸賽事已經非常幸運

高興的是也如願破PB了和拿到項鍊

雖然只有進步9分鐘但我也很開心了

我跑的不是非常快但我跑完了

最重要的是堅持和持續

不管速度快或慢都完成了這埸賽事

除了賽道補給小小的失望外

其他都非常完美

我決定今年要抽2020年的名古屋女子馬拉松

祝福我可以抽到吧！

比賽完隔天就坐新幹線去東京玩5天

我會繼續我的跑旅生活

謝謝大家耐心把文章看完

下場比賽是北竿硬地馬拉松50K

加油！加油！加油！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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