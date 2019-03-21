訓練心得／極速首爾訓練營 充實的海外13週

2019-03-21 09:43 運動筆記 Michelle Lin



第一次團練的合照

如何跳入海外馬這個坑

還記得UA&GARMIN夏日跑者祭結束時，那時得知文彥教練年底計畫要開海外「極速首爾訓練營」，當時得知後會想參加並不是海外跑馬吸引我，而是想跟著一位熟悉的教練持續訓練讓我想參加，海外馬對我來說並不是一天就結束，也不是說可以報名了有事棄賽就好，我有太多的未知數的事不能預期，沒有把握3個月後我的狀況允許一定能去，如果不能去那就是一件很燒錢的事，雖然問過我家彭少他一直鼓勵我去參加海外跑馬看看，但是在我左思右想後跟教練討論我的狀況，他允許特別為我們開立一個新的方案，讓我們這些特殊需求人種可以跟上，而且首爾馬有一個好處就是你在報名時多加美金 $6 不能參加時可以全額退費。

彩虹橋團練

訓練營的三位老大

文彥教練 :

其實認識文彥教練已經好一陣子，一開始因為受傷想找出原因才參加他的跑姿課程而認識，進而參加他辦的其他的活動訓練，雖然一直稱呼他是教練，但不如說他更像是一位熟悉你跑步狀況的老朋友，當你有狀況或哪裡有問題詢問他，他會用他的專業幫助你 (就算你不是他當下訓練的學員)，他也會不吝嗇地幫你解決疑惑，雖然他常常聽完我的狀況陷入沉思中 ( 相信我一定是他手上名單中麻煩級的人物之一)，因為這樣所以才會讓我一直想跟著文彥教練訓練，也經過這次的訓練營才發現文彥教練是萬能的。

Neil (尼歐) :

尼歐大大是一位低調的大暖男，他說話都柔柔的常常問 ”小米課表有沒有問題”，然後聽到我的回答他就會出現 “ 嗯 “ ……好那就這樣 (但我的回答絕對都沒好事，他也都沒有翻白眼 )，尼歐其實是很細心的教練他會希望你做好更多的細節，不會硬性的說你一定要照他的方式做，他會轉換如何讓你了解然後做到他要的東西，在這13周裡也像是一位小保姆一樣提醒我們所有注意的事，關心著每位學員的狀況。

冠哥 :

雖然人稱冠哥…但是他是女的沒錯，她處理訓練營大大小小的雜物，是非常有責任心的人當她完成她的工作後，她也時常搞笑給我們看，更是認真厲害的跑者也跟著我們這次一起訓練，還提供我們按摩放鬆的專業服務(雖然我太忙了沒有在賽前排到放鬆服務..但是也約好了回果在做)，這次海外跑旅的所有辛苦的大小事務規劃辛苦你了也謝謝你冠哥

三位非常棒的組合右起文彥教練、冠哥、Neil

這三位各有不同的專業結合在這訓練營裡，我看到了很多互補變成很多的圓滿專業，讓我們學員很多時候暖暖的感動，沒有人說訓練一定要有教練，其實有馬拉松有很多前輩跑者都很熱心可以問跟教導，我就幸運的遇到很多很好的前輩幫忙所以對這些前輩我也充滿感謝。

某次的變裝團練

極速首爾13周的訓練

訓練的一開始是分類這件事，這次的訓練營真的很特別參加的人大不相同，跑初馬有三位其他的人各有不同的目標，也因為要去韓國所以組別分成有趣的 部隊鍋 – 人參雞 – 辣年糕每周會依照你的狀況幫你挑整你的組別，除了每周的課表外還有肌力訓練，還會因應不同的假期加開班次多出來額外的訓練，訓練也像是打電動一樣自己闖關，然後星期天去大團練時在看到當周是什麼魔王當關主，因為教練不會公開你每周日要跑什麼，只會靠近時才通知你地點讓你傻傻地去傻傻的結束充滿新奇，所以13周裡每周都有不同的關卡等個你像遊戲一樣有趣，當然也會因為你的組別性不同跑的也不同要求不同，所以有北投移地訓練流浪到淡水去，還有在動物園外卻不能去看動物而是要跑去政大看政大的小山，最後一週還有教練深層的放鬆教學，甚至請來已經跑過的跑者來分享首爾馬拉松的狀況跟建議，還訂好餐廳開行前說明會，這13週真的過的非常充實。

某週的一次力量訓練

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13週的一部份訓練照

行前說明會

最後一週團練

訓練是一件事但是國外一起共賽又是另一件事，帶著一群學員出門要扛著一定性的壓力，跑旅的學員們在前一天有做了意象訓練練跑這件事讓大家提前適應當地的低溫氣候，還有42K專業解說員導覽 (這些我都沒參加到因為我當天才趕飛機到現場 )，然後一起去EXPO領物資，因為每個學員有每個學員的狀況，所以首爾馬前天晚上教練依照不同的學員狀況給予不同的調整放鬆跟跑法建議，跑馬當天因為飯店早餐沒有這麼早可以使用，所以我們的教練群們還特別先為大家張羅好早餐，帶大家到會場去熱身，千叮嚀萬囑咐要我們回終點後一定要回報，因為起終點不同文彥教練等我們起跑後一個人隻身到終點等待我們5~6小時完賽，把我們每個人都等回來才最後離開會場辛苦你了 (雖然我不知道教練你說幫我拍到的進場照是哪一張，你快點傳給我拉 ) .

開賽前的我們有的同學去上廁所還沒回來...我們先偷拍

終點進場後就到了

賽後的慶功宴

謝謝冠哥知道我們跑完頭腦空空腳也很累，幫我們訂了一家離飯店很近的傳統韓國料理為大家慶功，也因為當天是學員帥哥書偉生日還貼心的訂蛋糕一起慶生，更頒發了兩個獎項很慶幸我獲得一份特別的小禮物真的太感謝了

道地的韓國料理慶功了

不一樣的訓練營文彥教練說不喜歡一陳不變的訓練模式，所以這次的訓練方式做了很大的改變，我們不是菁英跑者但是我們也想變強也想一直努力著，慶幸這次多元化的訓練，也因為跟了教練的訓練一段日子，所以教練團的努力和訓練營的進步用心，我們都深深感受到了，也因為你們的貼心周全幫助我們寫下的這一頁海外跑旅回憶無比精采。

我們大家都順利完賽了

#極速首爾

#我們完成我們的首爾章節待續