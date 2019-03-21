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交流心得／遇上認真美麗的韓國女跑團 肌貼拚外交！

2019-03-21 10:31運動筆記 WK Yeh

這已經是用沒人性都不足以形容的爽度了

其實我完全沒有想到首爾馬拉松這件事，原本只是單純出差去韓國

在出國前幾天，韓國的朋友說到：「ㄟ，我們週四晚上要來團練，要不要一起來跑一跑，順便教我們貼肌貼啊思密答!?」

能跟韓國的跑團交流一起跑一跑，當然好囉!!!

沒想到，這就開啟了我沒人性好狗運的韓國行程...

既然是在寒冷低溫的地區跑步，長袖排汗衣是肯定要的

尤其有上次富士山馬拉松忘記帶的愚蠢經驗，這次一定不會忘記

當然，我也帶了我們台灣的 醫護鐵人背心，想說藉著練跑把台灣的愛心傳遞給韓國人知道

到了週四晚上8點在光化門地鐵站，韓國友人告知我說這是在韓國小有名氣的女子跑團 Feel Lady....

身為正港台灣男子漢，我沒多想什麼...男人貼肌貼，管她女人長怎樣!!!

但，我錯了...

韓國不虧是化妝品大國，跑者顏質只讓我想到蜘蛛精vs唐三藏...咳咳咳...

於是，韓國友人介紹肌貼，沒想到在台灣跑者很習慣的肌貼，在韓國是很少使用的

因為韓國的肌貼顏色都不漂亮

不像台灣肌貼廠商>PowerMax給力貼

顏色豐富、布料彈性又好

於是韓國友人開始介紹肌貼，我就負責幫'她們'示範怎麼貼

很意外的她們反應熱烈提出很多問題，與台灣跑者習慣的自我性膝蓋不好感覺

韓國跑者都自我性的覺得自己腳踝不好

(哈哈哈哈)

經過一番解說與貼紮後，終於開跑了....

路程是沿著光化門到青瓦台門口，圍著皇宮繞一圈約2.5公里，先上坡後下坡

原本以為女子跑團應該強度還好，沒想到他們全程都5分半的速度很穩健的跑

跑在一群美女當中，真不知道自己看起來是幸福還是變態

不管怎樣，這種萬紅叢中一點綠的感覺

就算被罵禽獸，肯定也是可愛動物區的啦

本以為就這樣練跑就沒事了

那知道韓國友人還加碼要週日上午幫她們賽前貼紮

我才知道原來週日是首爾國際馬拉松

身為一個好心腸的醫鐵人

當然義不容辭的答應協助了

這一切肯定是展現台灣的人情味，嗯，沒錯

到了週日清晨，我才知道當工具人是很不容易的

清晨3度的低溫，到太陽出來後更為寒冷

雙手也不自主的冷到發抖

為了讓肌貼更為服貼，貼上後的多摩擦幾次就顯得更為重要

不得不說她們真的很耐寒

分享

貼完全部人，在旁邊看著她們拍照

真覺得這Tiffany藍的肌貼好搶眼

成功擄獲韓國女子的心，台灣肌貼讚啦！！

事後她們多人破PB，紛紛感謝是台灣肌貼的功勞

能有這樣好狗命的機會來貼紮

被朋友唾棄也甘願了

至於賽事...

我好像也沒那麼在意，跟朋友吃個牛雜湯早餐比較實際

反正，怎樣都是有異性沒人性了...

最後有興趣的朋友也可追蹤她們IG喔

https://instagram.com/feellady_girlcrush?utm_source=ig_profile_share&igshid=11kwym9b8ripg

她們可是認真又美麗的一群女漢子

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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