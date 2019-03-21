交流心得／遇上認真美麗的韓國女跑團 肌貼拚外交！

2019-03-21 10:31 運動筆記 WK Yeh



這已經是用沒人性都不足以形容的爽度了

其實我完全沒有想到首爾馬拉松這件事，原本只是單純出差去韓國

在出國前幾天，韓國的朋友說到：「ㄟ，我們週四晚上要來團練，要不要一起來跑一跑，順便教我們貼肌貼啊思密答!?」

能跟韓國的跑團交流一起跑一跑，當然好囉!!!

沒想到，這就開啟了我沒人性好狗運的韓國行程...

既然是在寒冷低溫的地區跑步，長袖排汗衣是肯定要的

尤其有上次富士山馬拉松忘記帶的愚蠢經驗，這次一定不會忘記

當然，我也帶了我們台灣的 醫護鐵人背心，想說藉著練跑把台灣的愛心傳遞給韓國人知道

到了週四晚上8點在光化門地鐵站，韓國友人告知我說這是在韓國小有名氣的女子跑團 Feel Lady....

身為正港台灣男子漢，我沒多想什麼...男人貼肌貼，管她女人長怎樣!!!

但，我錯了...

韓國不虧是化妝品大國，跑者顏質只讓我想到蜘蛛精vs唐三藏...咳咳咳...

於是，韓國友人介紹肌貼，沒想到在台灣跑者很習慣的肌貼，在韓國是很少使用的

因為韓國的肌貼顏色都不漂亮

不像台灣肌貼廠商>PowerMax給力貼

顏色豐富、布料彈性又好

於是韓國友人開始介紹肌貼，我就負責幫'她們'示範怎麼貼

很意外的她們反應熱烈提出很多問題，與台灣跑者習慣的自我性膝蓋不好感覺

韓國跑者都自我性的覺得自己腳踝不好

(哈哈哈哈)

經過一番解說與貼紮後，終於開跑了....

路程是沿著光化門到青瓦台門口，圍著皇宮繞一圈約2.5公里，先上坡後下坡

原本以為女子跑團應該強度還好，沒想到他們全程都5分半的速度很穩健的跑

跑在一群美女當中，真不知道自己看起來是幸福還是變態

不管怎樣，這種萬紅叢中一點綠的感覺

就算被罵禽獸，肯定也是可愛動物區的啦

本以為就這樣練跑就沒事了

那知道韓國友人還加碼要週日上午幫她們賽前貼紮

我才知道原來週日是首爾國際馬拉松

身為一個好心腸的醫鐵人

當然義不容辭的答應協助了

這一切肯定是展現台灣的人情味，嗯，沒錯

到了週日清晨，我才知道當工具人是很不容易的

清晨3度的低溫，到太陽出來後更為寒冷

雙手也不自主的冷到發抖

為了讓肌貼更為服貼，貼上後的多摩擦幾次就顯得更為重要

不得不說她們真的很耐寒

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貼完全部人，在旁邊看著她們拍照

真覺得這Tiffany藍的肌貼好搶眼

成功擄獲韓國女子的心，台灣肌貼讚啦！！

事後她們多人破PB，紛紛感謝是台灣肌貼的功勞

能有這樣好狗命的機會來貼紮

被朋友唾棄也甘願了

至於賽事...

我好像也沒那麼在意，跟朋友吃個牛雜湯早餐比較實際

反正，怎樣都是有異性沒人性了...

最後有興趣的朋友也可追蹤她們IG喔

https://instagram.com/feellady_girlcrush?utm_source=ig_profile_share&igshid=11kwym9b8ripg

她們可是認真又美麗的一群女漢子