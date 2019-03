賽事心得/萬金石馬拉松 血淚交織譜出SUB4

2019-03-21 15:00 運動筆記 陳波基



一路走到這近乎一年路,從沒想過會走到這程度。

銀標萬金石暗藏波浪路,所幸這過程絲毫不服輸。

賽後痠痛依舊尚未恢復,賽道過程猶如歷歷在目。

萬幸隊友們的無私協助,譜出開花結果的這一幕!

賽前一週(3/10 6:00am)

一如往常的假日長跑練習,但不同於以往的是面對大賽的來臨,心情卻不復以往平靜~

因早已得知萬金石EXPO相關宣傳標語已經張羅在新北市政府周邊,前晚腦中盤算的路線便是繞到北市府周邊探探~

果不其然,工作人員看來已經連夜趕工的在市民廣場架設好EXPO專用布棚

正當手中拿起手機想要找尋最佳角度拍照給隊友們瞧瞧時

冷不防卻發現,腳底下踩的卻是萬里著名景點-野柳女王頭的標誌

我驚呼了一聲,驚訝的是原來我天天經過的路線,腳底下竟然有新北市各區域的著名地標阿!

再者,本週就是萬金石馬拉松,怎麼無巧不巧就剛剛好不偏不倚的站在出發點-萬里的標誌上~

繞下去著名竹筍燈與板橋車站之間的連通道,早已布滿了萬金石的宣傳海報,眼前看的是掛在牆上眾多的名言佳句,均是一等一好手藉由跑步中體悟出的人生智慧

腦中想的是這輩子雖跑不出像他們一般傲人的成績,但跑出自我的人生哲理也足以聊表欣慰!

賽前一天(3/16 5:30am)

為了因應明日的早起再加上賽前一天的體感配速練習,今日特地早起了一番~

有鑑於隊友的賽前叮嚀,賽前一週是減量週,務必控制把精、氣、神留待廝殺的戰場上

因此,思考如何繞著平常的路線並控制在10km之中, 但其實我最大的重點是藉此觀察右腳內側的刺痛

或許是長時間的練習跟幾次比賽的累積,右腳內側的刺痛感絲毫沒有減緩的趨勢,反而隨著比賽日的降臨更為顯著

更因如此,早在先前兩三週心中不安的情緒變得起伏不定, 但人生沒有準備萬全的戰役

“ I am prepared for the worst, but hope for the best.” – Benjamin Disraeli, British Prime Minister

「我期待最好的,但為最壞的最好準備。」

賽前一晚(3/16 6:00pm)

早在先前早已告知我稚嫩的一對兒女,老爸3/17要去跑馬拉松,小朋友並不懂老爸並不是職業運動員更不是菁英選手,只是普羅大眾的市民跑者

因此看到電視上新聞宣傳轉播賽事的資訊,便一直詢問會不會在電視上看到我〜

我耐心的解釋給他們聽老爸根本沒那麼厲害,電視轉播車只會拍到前幾名拉〜

不過我允諾他們萬不一剛剛就是那麼巧攝影機稍微有照到我,我會雙手比讚示意跟你們打聲招呼〜

結果他們就很興奮地說隔天一大早起來要記得看某某台電視直播,老婆跟我心知肚明絲毫不可能入鏡但還是允諾他們一早起來就來看電視轉播

老婆問到 :「你估計大概會跑多久?! 我才能抓時間看幾點後再打電話」

我頓了一下 : 「阿~~~希望330,但應該很難….4hr以內應該是可以拉〜〜〜」

嗯!當小朋友真好,一點點希望就很容易知足~~~

我也希望明天的結果我能知足阿!!

比賽日一早(3/17 2:00am)

前一晚跟隊友早早連繫好今日相約的地點跟時間,並打點好家裡的大小事,可能是有史以來整家人最早就寢的一次~

賽前的不安感讓人並不是那麼好入眠,腦中現實與虛幻交錯的迴音盤旋不去

「逼~逼~逼~」哎呀!怎麼兩點到了,半夢半醒之間也該是清醒的時刻了,手機傳了起床號的訊息給了隊友們便著手盥洗

腦中想的是今日就當作是跑個long run,眼中看的是窗外天空的細雨與微濕的地板,心中掛著的是不知今日天氣狀況如何?!

今日氣溫雖不復以往冷冽,但清晨的寧靜與空蕩還是替比賽當日增添了不少肅殺感

與隊友老王 & Paul不約而同地到達了車站,時間剛剛好搭上第一班接駁車〜

即將征戰沙場的戰士們,靜靜的享受賽前這剩下唯一的寧靜時刻,藉由專車搭載著大夥堅定的意志前往遠方目標!

比賽前一小時 (3/17 6:00am)

由於第一班專車的關係,所以早早就抵達了會場,準備時間相當充份,跟隊友們窩到了選手休息區的角落中著裝準備

準備過程中人潮魚貫湧入,心想果然是大型賽事,算了算總比賽人數突破上萬人,這場面好不壯觀

等待的過程中不曉得是清晨拂曉氣溫低涼的關係亦或是賽前緊張焦躁導致,一直頻頻往廁所跑~

其實等待的期間心情是很矛盾複雜的,因為還沒發生的結果你永遠不會知道,有可能天時+地利+人和讓你大破PB

但也有可能你準備充分但因過程中的小小意外,讓你失之毫釐

但任誰都不能否定的是這項比賽絕對沒有例外,唯有累積才有可能發生奇蹟

這就是馬拉松令人著迷的地方~

熬至賽前40分鐘隊友們吆喝該寄物前往起跑線了,人潮擁擠的程度好比傳統市場

人聲鼎沸的狀況感覺不出大夥趕著清晨早起的疲憊感~

總算我們一群五人擠到了分區靠近起跑線的位置, 看著身處的位置與起跑拱門的差距莫約一分鐘的距離

分區的隔閡在起跑前5分鐘清除,人潮緩緩湧向前,此時每個人對於比賽前的心情表達不一

有人磨刀霍霍準備大顯身手

有人聚精會神準備全神貫注

有人焦躁不安準備開始暖身

有人歡欣鼓舞準備迎接盛會

而我,一如往常只是靜靜地站著雙手握拳,讓自己心情沉澱後準備迎接接下來不間斷嚴峻的考驗

比賽開始 (3/17 6:30am)

前方的菁英跑者一字排開呈現弓箭步,慣用手碰觸著配戴的跑錶傾斜向前,雙眼直盯前方目光如炬, 蓄勢待發的等待槍響那一刻拔得頭籌~

後方的市民跑者緊密的團聚呈現原地踏步,雙手上下游移的檢查自身的配備, 雙眼直盯前方拱門的間距,內心彭湃的等待通過出發拱門那一刻魚貫向前~

6:30準時一到,「碰!」槍響聲響起〜〜

周遭人群響起歡呼的鼓舞聲,戰爭已經開始

此時眾人緩緩向前,經過起跑拱門的晶片感應墊逼逼聲此起彼落,我看了大錶「嗯~心中默記大會時間比晶片時間要早了一分鐘」

通過拱門後不遠200公尺處即是長達2公里的隧道,道路駕駛守則明確規範隧道中請勿超車〜

跑步卻無此規範,但近六千人同時擠進固定的隧道口,就算沒規則限制你也很難超車〜

好不容易出了隧道口後提錶一看, 區間配速4:20左右,心想不對不可能這麼快

因為隧道內的GPS定位完全跑掉,因此手錶的配速絲毫不準確,人多的狀況下體感配速也自覺不準

因此照著現在時間心中計算了一下現在大概的區間速度便開始往前推進〜

照片來源: 運動筆記

筆直的賽道讓你可以對於遠前的狀況一目了然,果然是大場面的比賽,速度不慢的跑者之多讓你難以想像

跑了5KM後,此時自我巡視身體狀況一番,一則以喜一則以憂

原先擔心的右腳內側並無異樣,但取而代之的是發現容易摩擦的左腳後側忘記貼紮,已經明顯感覺到來回摩擦的血流的炙熱感

心想這場肯定就是一番血戰了,心一橫也不管這麼多, 先保持穩定的速度前進

賽後來看果真血戰無誤

莫約到了10KM之處,看到了遠方藍色氣球的配速列車,耳邊聽到周遭跑友們呢喃喊著前方是330的配速列車

按照以往我的策略,不管三七二十一,現在跑得快先衝刺,後面再做打算~

但轉念一想,剛剛前面經過磺清大橋一段上坡路段,屆時回程仍須苦戰,勢必先階段不能發力過度

所幸就尾隨跟著330配速列車一同前進,就這樣從10KM持續推進到了27KM處~

照片來源: 運動筆記

過程中不斷檢視自己今天的身體狀況,就在過了23KM後開始驚覺小小的不太對勁

每每進水站之時,回歸到配速列車的間距似乎都有拉長的趨勢,想要提速追趕卻又心力不足~

此時, 看到補給站的能量包,隨手抓了四包並預先補充一包,但殊不知此時亡羊補牢為時已晚…..已埋下後段的雙腳不受控的惡因

馬拉松的戰場一直都是30KM才開始,識途老馬的好手肯定眾人皆知,初試啼聲的新手想必略知一二〜

回過頭檢視,我確實只跑了30KM的好馬,後半段12KM可謂是慘不忍睹〜

前面提到重下的因果然在後半段嘗到了惡果, 後半段的雙腳已經慢慢開始不聽使喚

再次重新檢視身體狀態,上半身沒問題,但雙腳隱隱傳來了抽筋的警訊,再次盡快鯨吞蠶食了一包能量包〜

稍微緩解了一下狀態但深感不對身體是誠實的,此時就算自己不降速,身體早已乖乖的自動降速,而且還是急速下降〜

腦中充斥的都不是如何配速,而是如何撐下去完成比賽…..

隨著里程數的慢慢增加, 雙腳抽蓄的頻率也隨之增加, 到了33KM之處遠遠看到了緩坡上升的磺清大橋,心已涼了一半〜

照片來源: 運動筆記

咬著牙緩慢稱過上橋波段後,眼前傳來的波浪區段讓我臉色大變~

為什麼印象中來的路程沒有上上下下?!

為什麼印象中來的路程沒有上上下下?!

為什麼印象中來的路程沒有上上下下?!

我絕對在內心問了自己超過十次以上〜〜

但想回家路還是得走,撐過此段過程中已經不少次低頭發現右腳小腿在抬起時竟然不自覺的抖動….

只能靠著下壓的力量撐住避免抽筋,此時只能以小步伐外加低步頻緩慢前進,全神貫注在每一個腳步的踩踏上

耳邊傳來的都是熱情加油團的鼓舞打氣,此時的我根本毫無力氣再給予回應,內心著實抱歉萬分〜

獨獨聽到小聲的「台灣加油!」理解到是為我加油,右手緩舉比了個小小的讚給予我最大的回應後

又將心思回歸到每一步的踩踏上,深怕哪次的疏失,導致大抽筋而無法前進~~

跑到37KM處之後,視線一直飄向遠方找尋來程的隧道在哪,撐過隧道就表示到了~

總算到了39KM處,看到了令人感動的隧道入口,頓時失神一股衝動想要飛奔而去,殊不知一提步抽蓄感湧現才又把自己拉回現實

深深印証了古人所說的一步一腳印比較踏實~~~

照片來源: 運動筆記

40KM處看到了最後一站水站,隨手補了一杯水之後殊不知三寶出現,竟然給我來個90度橫切進水站

身體不自覺的急煞,心頭低罵一聲並驚覺完蛋了!果不其然,雙腿緊繃大抽!

水站的工作人員立馬要我休息並提醒前面有醫護站,我不發一語的想要緩解大抽筋的狀態,所幸伸直舒緩後尚能緩跑~

在謝過水站的工作人員後,我選擇了繼續前進而bypass醫護站,因為我曉得只要一進去SUB4的目標絕對棄離我而去

總算慢慢推進到了隧道口後進入隧道內,期待的沒有其他,就是重現光明代表旅程的終結~

隧道過程中一位老大哥緩慢的推進到我旁邊,就在我痛苦硬撐的同時,他開了口跟我聊天,我原以為他要給予我加油打氣….

沒想到老大哥不疾不徐脫口 :「這雙鞋好穿嗎?我看很多人穿這雙說」

我愣了一下,提起勁說道 :「還不錯,全馬的長距離路程緩衝避震保護很好,是雙好鞋…」

老大哥:「真的嗎?價錢會很貴嗎? 」

我提起最後一口勁 :「還好啦〜當初台北馬有活動促銷,折扣下來共$xxxx」

老大哥:「好的〜謝謝拉!」

然後老大哥就緩緩地把我刷卡拂塵遠去…….

我看著他腳上的戰鞋,殊不知那雙牌子才是我朝思暮想要買的阿…..

與老大哥的一番言談舒緩了最後緊繃又漫長的最後一里路,眼前灑落的光線迎面照來~

就在眼睛適應了光明後也看到了感動的終點拱門,瞄到了大錶計時滴答滴答的跑著~~

拖著最後沉重的腳步緩慢衝刺過終線…..

分享 facebook

照片來源: 運動筆記

大會時間: 03:47:52

晶片時間: 03:46:43

完成了!雖說與自己設定的目標來講,成績不甚滿意但也差強人意~~

從張泰山親手中掛上了完賽獎牌,一番血戰後能有SUB4已是感動萬幸了~~

最後又在完賽引道上看到隊友老王也突破個人PB,達標SUB4~

快腿Paul依然飛快無懸念的SUB4完賽

田大 & 昶昶也順利的完賽捕獲銀標馬~

中年熱血男兒的里程碑又往前邁進了一步!!