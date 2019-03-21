賽事心得／萬金石馬拉松 永不放棄，重返初馬未竟之路

2019-03-21 11:25 運動筆記 戴雅慧



The Road Not Taken Then took the other, as just as fair, And having perhaps the better claim, Because it was grassy and wanted wear; Had worn them really about the same, Though as for that the passing there. 未竟之路 於是我選擇了另一條路，一樣平直，也許更值得，因為青草茵茵，還未被踏過，若有過往人蹤，路的狀況會相差無幾。

不喜歡喘的感覺，讓我從小就討厭跑步這項運動，三年前一個挫折，過不去的心情影響了睡眠，更影響免疫系統功能，常常不斷的進出醫院，讓心情更低落，某ㄧ天突然閃ㄧ個念頭，來去跑步看看心情會不會有什麼改變，穿上運動鞋出門後，從那天開始跑步成為我生活中的ㄧ部份。

不追求速度，每天固定跑4-5K，享受著跑步後帶來的愉悅感，朋友的邀約才開始參加馬拉松賽事，陸續跑過20多場半馬，成績始終維持在接近3個小時，對於從來不跑步又沒天份的我，覺得這成績很可以了，而2018年沒有跑完的萬金石馬拉松，改變了我的想法，在35公里晚了4分鐘被關門的不甘心，上回收車後，跑過萬金石的終點線成為我未來ㄧ年的夢想。

從賽後的隔天開始，維持每天跑4-6K，假日4:30起床，5:30開始練習，8:00前到家在準備上課，一直到11月學弟YC帶我参加板橋NRC團練，經過育達教練的指導，調整呼吸方法，搭配Garmin235，使用科學的方法配速，讓我在跑完台北半馬進了一大步，這一大步的突破讓我越來越想進步，在FRT跑團孟儒的指導下，從暖身、練跑、收操持續不斷的訓練，從每公里7-8分速，到5K可以將近全程6分速完成，讓接下來的北港、渣打半馬持續的進步，為了增加跑量，過年的連假完成100K的訓練，228連假學弟YC帶領30K板橋河濱的長距離訓練，跑的過程中只要他回頭看到我疲憊跟不上速度時，就會跑來我旁邊，指著前方的背影說，他也跑得很辛苦，可是沒有放棄，你有比他弱嗎，在這樣激勵下完成我人生第一次長距離訓練，為了模擬比賽當天可能下雨，一次再一次的雨中練跑，累積月跑量突破200K，200K的月跑量其實很低，但對我來說卻是有史以來的新高，全為迎接三月第2次的初馬萬金石馬拉松。

訓綀期間是真辛苦的，JAY的跑步筆記陪伴我渡過無數個訓練的日子，文章中雖然有很多專業科學訓練我是看不懂的，但每篇文章中都有很多激勵人心的話，他在描述自己訓練，比賽的過程中讓人感到內心激動澎湃，把經驗化成文字讓人體會跑步的美好，寫的絲絲入扣，讓我更愛跑步這件事。更幸運的是在萬金石馬拉松比賽前，參加他在台灣的分享會，讓人收獲滿載充滿能量。

比賽前一天的心情是百感交集，說不緊張是騙別人，說不激動是騙自己，整理好裝備一一盤點，上一次的渣打馬忘記帶到最重要的手錶，這次弟弟不斷提醒該帶的裝備要記得。

比賽當天鬧鐘都還沒響就起床，淩晨二點半開著車往萬金石馬拉松會場出發，開上國道後下起了雨，越下越大，心情有些沮喪，到了萬里會場附近，順利的找到停車位，坐在車上吃著早餐，期待雨快點停，四點半後雨真的停了，走到會場後找到朋友，拍完照，寄完物，目送朋友進入B區，自己慢慢的走到D區的起跑線準備，站在起跑線上，跟自己說，唯一的目標完賽。

身上帶著滿滿的補給，還有的一年來訓練，再次跑過萬金石馬拉松的起跑線，進入隧道後就按照賽前規劃的配速跑，這次賽道上的補給非常優質，每2.5K就有水站，因為身體狀況還不錯，經過第一、二個水站都沒有停下來，直到獅頭山的大上坡，跑了一段路開始感覺吃力，決定拿出我的能量包吃下，在進水站喝水，吃完能量包後繼續向前， 14K、15K、16K……，沿路上看到一些熟悉的面孔，來到19K，對向突然衝出一個高大的帥哥，跑來面前跟我擊掌說加油，叫我不要放棄，這加油聲讓我的精神為之振奮，接著終於來到我期待的21K回轉處，看一下時間2小時35分，比上一場半馬多了7分鐘，慢了些，感到欣慰的是身體狀況還不錯，不像之前跑完半馬後就精疲力盡。

完成一半路程後心情終於輕鬆些了，但回轉後的逆風才是讓人虐心的開始，從22K到29K都在逆風中前進，每一步都很吃力，往前一步都很費力，也不可能放棄，記得在26K到28K有個人跟著我並肩一起跑，維持同樣的速度，彼此不認識，也沒有交談，就這樣一起跑2K，後來進了水站後就看不到他的身影了。

來到30K以後風變小了，馬拉松也真正開始了，面對的是大坡浪挑戰，不斷的上坡、下坡，很多人開始用走的，我的身體還有一絲力氣能緩跑，提醒自己不能慢、不能慢，想著去年是敗在這大坡浪，不可以停下來走，怎麼來到35K我已經忘記，因為實在太煎熬，只記得通35K時，我用力踩了地上感應板，告訴它我回來了，過35K後進水站吃完最後一包補給，全身的體力也都耗盡，終於體驗到什麼叫"撞強期"，36、37、38、39、40、41K，靠意志力緩慢的向前邁進，全身的力氣都來自意志力。

終於進入萬里隧道，也是最後的一公里，眼淚再也止不住，為自己堅定的意志力很感動，雙腳卻沒有力氣再跑，邊哭邊走大概6-700公尺後，突然看到隧道口的光線，想起一年前跑到35公里上回收車的心情，差4分鐘的不甘心，沒有跑完的萬金石馬拉松，反而成為我最好的禮物，一年來所有的努力，讓我今天又再度站在萬金石的起跑線，跑在萬金石馬拉松的賽道上，成為真正的跑者，夢想中的萬金石馬拉松終點線就在前方不遠處，想到這些我用盡全身最後的力氣，流著眼淚，哭著跑向在我心裡出現無數次的終點線，衝過終點線的那一刻，真是人生中很難忘的瞬間，拿到獎牌後，我轉過身向賽道深深一鞠躬，感謝萬金石美麗的賽道，還有辛苦的工作人員，讓我在這裡我完成人生中的第一場馬拉松。

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萬金石馬拉松在我的心中意義非凡，能在心中最美麗的賽道上完成人生第一場馬拉松，有著里程碑式的榮耀，一場馬拉松的比賽起點是從訓練就開始，感謝我家人們的支持，感謝YC、NIKE團綀、FRT跑團孟儒協助我訓練，還有我的跑團FRT團員和朋友一年來的加油與鼓勵，最終的完賽成績５小時３３分，從亂跑一通到有正確的跑步方式、我相信我的進步空間還很大，已經訂好下一個目標，會持續努力練習，期待往後有更好的成績。衝過萬金石的終點線是我ㄧ年來的夢想，夢想使人偉大，人的偉大就是把夢想作為目標來執著的追求，寫完這篇記錄，再次淚流滿面，有些過程，有些路，走過、跑過的人才會懂，2019我的初馬在萬金石馬拉松，回憶無價。