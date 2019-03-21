訓練心得／極速首爾訓練營 PB進步18:05分

2019-03-21 10:04 運動筆記 Michelle Lin



看過 「訓練心得／極速首爾訓練營 充實的海外13週」的應該都知道我是為甚麼想上訓練營的，就算我的時間有限我也想要一直挑戰自己的極限完成自己的夢想，也許我還是會受傷也許這路上我還是一直跌跌撞撞，但是沒關係，不管時間多久，我還是想要完成我自己的理想目標。

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2019首爾馬海外初馬完賽照

屬於小米的13周訓練

訓練營的一開始我就跟教練說你先不要管我就當我來玩的，我報備了這周期要請假的次數跟事由，前幾周的確還算順利可以跟著訓練，後來開始因為女兒要開刀第二次，大概是第一次過程太可怕了，大女兒心情出現很大的焦慮，所以動刀前在學校頻頻出狀況，我三不五時要接到老師徵招的電話，接下來我開始沒辦法去跑課表，女兒開刀跟家人臨時有狀況，導致我兩星期共7天陪他們一起住院，緊接下來過年是我工作最忙的一周，或許是忙碌或許是壓力導致我開始生病了..明明是一個小感冒但卻一直轉換成各式各樣的症狀不好，讓我嚴重的足足了病了三星期，這期間試著要去跑但是跑完就是讓自己變得更加虛弱，勉強自己跟上的下場就是連腳痛的地方也引起又復發，所以沒有一次跑完課表大部分時間都處於頭昏腦脹中,算了算我應該有整整有六周都沒有再練....這也不是我想要得(就是要取捨)

後來一直處於這副病懨懨的模樣

後來在參加團練時明顯知道跟不上大家(只有自己沮喪)，因為長距離訓練一天都沒有跑過肌耐力不足，就這樣時間緊迫只剩下三周就是首爾馬，所以我開始我一直猶豫要不要去韓國，因為就算不去也有我最愛的萬金石可以跑 ( 這是當初的備案 ! 因為萬金石跟首爾是同一天開跑不去首爾就跑萬金石 )，在倒數第二周因為同學的跟我說的一句一起參加吧！不論結局如何一起畫下句點，我想了好久才決定好吧每次我都缺席。這次我想要跟大家共同進退不論結局如何！(特別謝謝韶芳一直幫我延機票重新訂位N次)，也謝謝文彥教練剛好又發現我腳的新問題建議我去做足底測試，謝謝claire的專業測驗建議我換了低足弓支撐鞋墊去試跑看看，教練也特別抽空在一次跑課表當下來看我鞋墊適應的狀況跟用鞋墊的反應，剛好那次課表跑完是個半馬 (大概是這幾個月我跑最多的一次) 。

謝謝SIDAS新的足弓墊，因為測試時間不夠，最後跟教練討論完，這場暫時不能直接上場

就在首爾馬的前一周六我必須跑完一個90分課表，因為之前放棄太多課表所以現在90分鐘對我來說其實很硬，外加那天很冷下大雨因為不想弄髒比賽鞋於是我隨便穿一雙鞋就出去跑了，課表是跑完了但是也跛腳了，狀況差的超乎我想像，只能盡快尋求醫療，在此也謝謝賴師父和老江用不同的方式一起同步診救我，回報尼歐狀況他告訴我這周全休….但是我開始慌張剩下7天又回到全休的地步。我現在這樣那我去首爾做什麼，要在人生地不熟的地方棄賽坐回收車，那為何要去不斷問自己，時間一天天的逼近還是該面對 , 畢竟機票開了 (只好請朋友幫我查好回收車怎麼坐，我要怎樣從搭地鐵到終點，自我心理開始建設就算棄賽也沒關係就當一次畢業旅行)

很無奈的月跑量，我也不想但人生不可能都如意

前往首爾的第一天

因為剛好有學員也無法第一梯次出發我剛好可以跟他們一起一早班機，到韓國後直奔EXPO拿物資只能說這會場非常簡約，完全沒有我類似我聽來參觀東馬EXPO的那種人潮規格，本來充滿期待的我大失所望，他們貼心到怕你走太累影響明天跑步狀況只設了一個唯一可以逛攤子，剩下只有荒涼枯樹跟冰冷風咻咻聲其他甚麼都沒有.

令人心碎💔的EXPO，什麼都沒有

所以我們立刻轉移戰地因為趕路一整天都快晚上了大家什麼都沒吃，換我帶領大家吃最強補給烤肉，也因為跑完隔天立刻有人要回台，所以我們這個小組決定要先去樂天去買一些吃的，接下來就收到教練呼喚問何時回到飯店，要我們回去立刻去報到…..教練你都不知道我超害怕你要問我明天怎麼跑。因為我自己也不知道，還好你只有拿貼布給我跟說要注意的事項好佳在

最強賽前補給蛋白質

因為賽前要把裝備整理好明天才會動作快速，三個女生在小的房間忙到不可開交，更巧的是大家沒有說好拿出來的衣服居然都是同色系的賽服真的有默契，也因為天氣冷我考慮最近身體真的不理想，最後決定以保暖為優先考慮穿長袖的好了，還好穿長袖的，最後還是邊跑邊流鼻涕(穿背心不知道會不會變成冰棒)。

有默契的同色系服裝

女子宿舍忙碌中再忙也要敷面膜

3/17首爾馬正式啟動

一早醒來簡單的吃了早餐就開始往會場移動，特別謝謝冠哥訂了非常靠近會場的飯店走路約10分鐘就可以到，與教練集合後熱身完就去寄物，接下來就是上廁所這個問題，不得不說他們的流動廁所真的很少，還好我們飯店不遠我們直接跑回飯店上，在走到起點時間都比排廁所的人來的快。

不懂為何在此時要教我們功夫中的蛤蟆功，可以跑比較快嗎？

接下來回到會場因為他的動線標示不明確，起跑分組點花了點時間找但還找不到，除了A.B組後的其他組別後來聽說是A.B出發後才會舉牌，反正今天沒有設定怎麼跑，就是觀察身體狀態在做決定，一開始叮嚀自己要跑起來感覺輕鬆輕鬆的，但是一看錶五分速接下來沒多久又跳四分速，心想怎麼可能我跑這速度還不喘，所以應該是GPS亂飄差點沒嚇死我，怕是我沒注意亂跟車後面爆開。

金牌賽事的規格5K才有一個水站，但是為何精英選水水站到了後還要跑500公尺以上才有水？5K過後太陽出來了開始覺得熱，心想說接下來一定更熱，於是把手套給丟了，沒想到轉一個彎後變成陰天立刻後悔了，10K開始邊跑邊流鼻涕…內心充滿OS，為甚麼我衣服、外套、手套通通都丟光光，悲從中來！

但賽事還是要繼續，開始認真想要以5K為一單位，一到水站我一定會休一下再跑，一定要小心注意身體的警訊，還有注意抽筋這件事。時間到了一定要定時補給，用這樣的戰略來到了20K，開始覺得腳有點沒力，我知道是練不夠使然，一直想辦法分散注意力。

23.5K看著我做的小紙鈔知道地下道快到了，遠遠看到時深深吸一口氣準備進去，疑！這樣進去就能看到地下道出口，真的不遠也不抖，好佳在！27K開始我只能一直轉移注意力東看看西看看，因為越來越累，然後把迪倫跟凱莉那霸買回來的的禮物撒隆巴斯拿出來噴，讓我的腳能稍得舒緩。

這兩樣真的是我此場戰役的最佳好朋友

接下來想30K大魔王要到了我的罩門抽筋之路開始，一直告訴自己心可以腳就跟上,我們一起撐下去迎戰大魔王，一直自我鼓勵中，沒想到在32K左右遇到同學Lydia知道她快抽筋，快幫她噴我帶的撒隆巴斯希望她能獲得舒緩繼續在衝。34K又遇到一位跛腳的人跳著走..也幫他噴一下我身上的撒隆巴斯，希望他能好一點繼續上路。

就這樣幫助了三個人還挺開心的，心情轉回時間軸然後看著小抄知道35K橋要到了，腳也開始不給力，開始採用跑跑走走策略，謝謝這時候遇到一位台灣跑友…雖然他一直騙我說他爆掉了，後面這段路一直陪我跑，真的很感謝你….雖然你說你要低調，但是還是跟你致上最深的謝意，陪我撐完最艱難的後段，陪我一起完賽完成我的海外馬！

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為甚麼首爾馬沒有紀念浴巾~~傷心

海外馬初體驗

對於我來說這場海外馬很特別，特別的是我是一個人上路，一直以來都很幸運前三馬都有朋友陪著我跑，但是這場首爾馬我必須一個人跑可能會碰到很多狀況，在人生地不熟的環境都必須要我自己應付面對，一直想著教練說的脫離安逸的舒適圈，所以不管結局好或壞我都讓自己站出那一步克服了自己的害怕與慌張，更慶幸自己小小的進步了。

04:32:59-04:14:54 (我戰勝自己)

進步了18:05分真的是太開心了

慶功宴的一場跟慶功宴再續攤

畢業旅行開始

跑玩馬拉松因為我們是三個女生住一間房，回飯店洗澡要等很久，於是我們決定直接去汗蒸幕，可以大家一起同步進行比較快，而且可以先泡熱水把寒氣去掉，再泡冰水鎮定發炎的腳，順便體驗阿珠媽的搓灰 ( 謝謝NANA姊的推薦 )。

景福宮的韓服體驗

因為誤打誤撞走錯家，只好將錯就錯繼續穿下去，不然穿了再換起來很麻煩，第二次韓服初體驗大成功！

是不是超像大明星的

廣藏市場

廣藏市場好像是屬於他們的傳統市場，所以體驗了一下當地名俗風情當早餐.

梨花壁畫

跑完一個全馬隔兩天居然都在走路，我真的是服了我自己，不知道這樣算不算另類的退乳酸，為了照片再累也值得。

感謝你們因為有你們才有這次的好成績

謝謝彭少一直無限支持鼓勵我參加這次海外馬

也謝謝我的家人幫我處理突如其來的危機,當我聽到的當下完賽的喜悅其實都蕩然無存

謝謝迪倫凱莉夫妻送我的撒隆巴斯讓我走到哪噴到哪超舒心 (你們是這次的大功臣)

後來一路陪我跑到終點的低調美男子

謝謝喬安 凱莉分我一起住宿 King 一路的照顧跟幫忙

特別是喬安一直以來的最佳戰友