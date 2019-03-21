賽事心得／首爾馬拉松 不可能的335 BQ任務

2019-03-21 10:24 運動筆記 高偉倩



2018台北馬之前，「波馬」從來就不在我的目標清單內什麼時候有了這個瘋癲的念頭？一切都是因為台北馬意外的半馬PB。

「波馬目標的起源」（沒興趣的可以往下滑十行）去年八月因為卵巢長畸胎瘤開刀修養，九月才開始每周快走兩天當復健，十月老爸突然住進加護病房，根本無心跑步，直到十月底教練參加長榮半馬當測驗，我順便去跑個10k當練跑，卻意外錯搭李智群那班列車，雖然摔出列車但還是跑出51分的PB。接著11月選到台北馬愛迪達的AR活動，趕緊惡補練跑一個月，居然半馬也破PB了！

註：2018/02渣打半馬1:52->2018/12台北半馬1:48

台北馬起跑前的我，當時還沒想過BQ這件事

這一瞬間，心中上演一齣小劇場，教練三月要跑首爾馬拼破三，與其當個家屬不如自己也拼一次BQ！訓練一定會很幸苦，所以要拖個人下水(誤)，於是鼓吹台北半馬跑出1:46的歐歐一起衝「歐，我們波馬賭一把吧，現在不衝一波，BQ只會更遠」，就這樣從聖誕節那天開始我們的「Eddy 波馬特訓班」。

註：Eddy =教練=我先生

「82天的BQ特訓」（想直接看比賽的這裡也可跳過十行）距離賽事只有82天，這不只累積還需要奇蹟。教練套用Hanson課表再依照選手的狀況調整，有在吃Hanson的都知道那跑量之大，前五週不管什麼配我都順利吃完，一不小心還加入300k俱樂部。就在自得其滿時突然出現嚴重的疲勞感，連續三週質量課表全部爆的一塌糊塗，連降到M配跑間歇都跑不完。記得某次間歇跑不進配速，累積的各種負面情緒瞬間潰堤，拿著毛巾衝到沒人的角落哭到大家都跑完了我還沒哭完。

訓練再苦都要吞下去，這是我們的選擇

眼淚可以宣洩情緒但不能解決問題，疲勞感再不消除我連破四都跑不進還談什麼BQ。決定在跑完長距離的那天泡冰水療，天知道要給妳多少挑戰，那天剛好寒流啊！比起跑不完課表，冰水算什麼，我泡！也許是課表不斷調整減量，也許是冰水療發揮效益，泡完冰水的那天，狀態又回復正常了。

天阿！我超級怕冷的

出發首爾 從角力選手到波馬挑戰

比賽的日子到來，我們不是去首爾玩的，賽前放棄所有購物及網美景點，選擇中午的班機，去程的早晚都能好好休息。

同行的隊員有：隨便都破三的醬/拼破三的教練/來測試全馬實力的臉臉/拼335的我&歐歐

抵達首爾後第二天早上到終點附近的奧林匹克公園晨跑，滿滿的回憶湧上。18歲那年，我第一次選上國手，到首爾體育場參加亞洲成人角力錦標賽，當時只拿到銀牌作收。18年後，我又來到這，要爭取人稱跑者的最高殿堂-波馬，這一次我會拼到最後一刻。

我想帶著這面國旗去波士頓，有可能嗎？

亞洲最速賽道首爾馬-比賽開始

起跑前，2度無雨乾爽，穿好背心袖套手套脖圍加雨衣，再套一件起跑前要丟掉的外套做足保暖。我報名的成績是3:55，號碼卻莫名奇妙被分到A區(一堆破三高手被分到E區，首爾馬真的很淘氣吼)，我站到B區跟歐歐一起出發，因為近三個月來我們是對方的精神支柱，接下來三個半小時也是。

重要的配速手環，標記好要補給的點跟會遇到上坡的路段

起跑後人雖然多，但賽道不至於擁擠到無法超車，我們一邊超車一邊注意配速，誰知我的手錶配速大亂，距離更是大方送。還好有歐歐的錶還算準，每5k核對配速手環的時間，除了1-5k快了30-40秒之外，之後就穩速輕鬆的前進著，陸續丟掉身上的保暖裝備。

在全馬賽事中破了半馬PB耶

跑到半馬時對配速手環1:46:20，依舊穩穩超前30秒，歐歐：「倩，妳破半馬PB了」對耶！從來沒想過我可以用5分速跑一個半馬，目前狀況一切都很好，有機會 有機會。這樣看著首爾街景上各種大型藝術裝置，偶爾跟歐歐聊個天，雖然話越來越少，但我們都還行。一路順順的跑到快30k時，歐歐突然說：「倩，我的髖關節開始痛了」。前一天晨跑時，我們約好如果賽道上對方不行了，一定要頭也不回的往前跑⋯⋯

30K之前一路都很美好

「30k了，馬拉松現在才開始」我繼續前進偶爾回頭看看歐歐還有沒有跟著，好景不常，約莫到31k我的右膝開始不舒服，我沒有精力再回頭。此時突然看到教練在路邊拉筋，那一瞬間我的心揪了一下，比膝蓋還痛...教練問歐歐呢？在我後面 多遠我不知道。

除了停下伸展之外，我真的很努力撐著不掉速

34k膝蓋已經痛到跑姿走樣，左大腿後側肌肉也快要抽筋，第一次停下來伸展膝蓋，心想「沒關係，我有超前目標30秒，可以！」35k又停下伸展膝蓋，「沒關係，教練有預抓1分鐘，還行」36k教練看到路邊大叔有冷凍劑，跑過去跟大叔借，但大叔直接噴在教練膝蓋上XD，我只好回頭停下噴，我心裡慌了，教練好像聽到我的心聲對我說：「別擔心，現在穩穩的5分速到終點還是有335」37k痛到差點跌倒時在橋上扶著教練伸展，教練問我：「要不要用走的，已經進步很多，不要把腳跑壞了」，我不甘心的放聲大哭，不甘心最後敗在舊傷，明明訓練的日子都沒問題啊。搖搖頭「不，我可以跑」

「39k的歐若拉」大約39k後，身體依靠著路燈柱拍打膝蓋周圍肌肉，「放棄」這兩個字幾乎要出現在我腦袋時，轉身看到歐歐剛過，看到歐歐就像看到一道極光，她也還沒放棄啊！我跟教練跟上去，教練到前面帶，三個人排成一行努力抓住最後的機會，膝蓋真的好痛好痛，也不敢看手錶，只知道跟緊歐歐，就像平常練間歇緊跟著她一樣，差別是...間歇可以跳車，這一刻...不行。

我們一起一次次吃下的甜甜圈

41k感覺到教練跟歐歐加速了，咬牙跟著心想「我想跟妳們一起回終點」。終點前這一段路好遠，終於看到體育場了，首爾馬的最後300m是繞操場一圈，進體育場前歐歐回頭看到我還跟著，大喊「倩！這是間歇最後一圈了，衝啊！」。我看了一下35k後就沒看過的錶”3:33:xx”，「我可以！我可以！間歇的最後一趟還曾跑過88秒/圈，可以的，我快要完成了」看著教練的背影跟著他往前刷過一個個慢跑或散步的跑者，衝過拱門後按下手錶－3:34:45，整個人掛在教練身上，臉上混雜著汗和淚，回頭找到同是哭紅眼睛鼻子的歐歐，緊緊抱住對方哭到說不出話來，教練說：「我以妳們為榮」，繼續大哭。

當時我們都還不能確定確實的完賽成績，但可以肯定一定有壓線飛過3:35的BQ門檻，能不能去波馬都不重要了，重要的是我們真的達到目標、達成與對方的約定，對得起教練&課表、景美團員的期待，還有自己。

我們是R2R景美陸上競技的鐵娘子，我們達成BQ了！

對了，首爾馬不愧是亞洲最速賽道，緩上都不緩上，PB卡關的都去報首爾吧！

得來不易的完賽獎牌，蠻美的阿～

不能漏掉賽後的感謝

＊謝謝歐歐陪我一起衝這個不可能的夢，最後壓線十幾秒達標實在太灑狗血了＊謝謝景美團長小茹&音速&阿關支持我們的夢想，一起放棄了SKECHERS女子團體戰＊謝謝景美團員們每周日的長距離團跑＆每一句「妳們可以的！加油！」

＊謝謝R2R間歇團&中正團給我的鼓勵打氣(團員太多不一一點名了XD)＊謝謝百傑媽媽音速娟三天兩頭當我的垃圾桶，吸收我各種反覆不定的情緒＊謝謝我的主管幫我扛下工作讓我飛去首爾圓夢＊謝謝教練82天來無論是生活或訓練上無微不至的照顧，是你完成我的奇蹟。

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BQ番外篇之我是豬隊友

達成BQ，我只有感動卻擠不出開心的情緒。教練為我的課表用心，每天叮嚀我滾筒、伸展、放鬆，確認每次練跑後的身體狀況，我只需要做一件事-跑。我卻成為豬隊友，賽事那天早上幫教練貼肌貼，膝蓋部份我很熟練，但腳踝的部分不是很順手，重黏了好幾次才勉強完成。教練在18k處就抽筋了，正是貼肌貼的位置...