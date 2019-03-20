賽事心得／萬金石馬拉松 人生初馬、找回初心

2019-03-20 10:34 運動筆記 涂佳蓉



你可以選擇放棄，也可以選擇繼續跑下去。

萬金石馬拉松

是我人生中第一場全程馬拉松

這是台灣唯一有銀標籤 認證的國際級馬拉松，

不管自己是否能跑完，當下毫不猶豫就報名了，

也許報名的當下需要一點衝動，也需要一點運氣，

就這樣抱著有抽到就去，沒抽到也沒關係的心態，

還真的讓我給抽到了，那只能硬著頭皮上了。

五年前的3/17

剛好，是開始跑步的那一天

像是一種里程碑

告訴自己不管結果如何，就享受吧

隨著熱血沸騰的音樂出發

就這樣開始了必須靠自己的雙腳才能完成的42公里旅程

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今天的海是灰色的

但很平靜很美

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穩穩的跨著每一個步伐，專注著每一個呼吸

隨著折返點越近，沿途的加油團就越是熱情，情緒沸騰到高點

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過了折返點，以前這時候是回到終點了阿

但是現在卻是才跑完一場半馬，現在卻又要重新開始一場半馬

這感覺好不真實

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21k折返後迎面而來的是強而有勁的逆風

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跟上了445的配速列車

賽前根本沒想過要什麼時間完賽

只想說不要被關門能跑完就好了

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28k大腿已經緊繃到一個不行，告訴自己在2公里就好

撐到了30k，已經突破本來的極限了，這是參加路跑以來，第一次沒有停下來跑到30k

那時候跑了三小時十分左右，記得上次日月潭29k超半馬就跑了四小時

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不知道是因為腦中一直存在跑友說的30k之後的撞牆期

所以過了之後還真的覺得特別累（笑）

所以決定走個佛系路跑

稍微用快走的方式，拿出手機拍了幾張照錄了幾段影片

之後才又繼續認真的跑步

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32k之後每公里都是煎熬

手錶也不想看了，數字越跳越緩慢

從補給站拿了一條能量條，打算邊跑邊吃，

第一次吃，吃了一口差點被嗆到，好鹹！

於是我就每吃一口，就把專注力放在好鹹，然後又能多跑好幾步

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沿路的加油團真的很給力

他們的熱情

如果你回應，他們會更熱情

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：「跑起來」

：「好不容易抽到了，不要放棄啊」

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就這樣在這種半推半就的情況下來到最後五公里

就這樣好好的慢慢的跑完吧

記得41k的板子上好像寫著什麼只剩一公里

也是，都堅持這麼久了哪差這一段

但

進入隧道後，這一公里就像十公里那樣遠啊

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隧道後的世界是光明是感動是終點

真的

跑回來了

04:37:29

是我的初馬

無傷完賽，我很感激

跑步有一種魔力

每當覺得為什麼的時候，卻又會不知不覺的越跑越遠

也許我跑的不是馬拉松

而是這五年

我對跑步不變的熱忱