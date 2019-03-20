賽事心得／萬金石馬拉松 人生初馬、找回初心
你可以選擇放棄，也可以選擇繼續跑下去。
是我人生中第一場全程馬拉松
這是台灣唯一有銀標籤 認證的國際級馬拉松，
不管自己是否能跑完，當下毫不猶豫就報名了，
也許報名的當下需要一點衝動，也需要一點運氣，
就這樣抱著有抽到就去，沒抽到也沒關係的心態，
還真的讓我給抽到了，那只能硬著頭皮上了。
五年前的3/17
剛好，是開始跑步的那一天
像是一種里程碑
告訴自己不管結果如何，就享受吧
隨著熱血沸騰的音樂出發
就這樣開始了必須靠自己的雙腳才能完成的42公里旅程
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今天的海是灰色的
但很平靜很美
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穩穩的跨著每一個步伐，專注著每一個呼吸
隨著折返點越近，沿途的加油團就越是熱情，情緒沸騰到高點
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過了折返點，以前這時候是回到終點了阿
但是現在卻是才跑完一場半馬，現在卻又要重新開始一場半馬
這感覺好不真實
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21k折返後迎面而來的是強而有勁的逆風
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跟上了445的配速列車
賽前根本沒想過要什麼時間完賽
只想說不要被關門能跑完就好了
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28k大腿已經緊繃到一個不行，告訴自己在2公里就好
撐到了30k，已經突破本來的極限了，這是參加路跑以來，第一次沒有停下來跑到30k
那時候跑了三小時十分左右，記得上次日月潭29k超半馬就跑了四小時
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不知道是因為腦中一直存在跑友說的30k之後的撞牆期
所以過了之後還真的覺得特別累（笑）
所以決定走個佛系路跑
稍微用快走的方式，拿出手機拍了幾張照錄了幾段影片
之後才又繼續認真的跑步
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32k之後每公里都是煎熬
手錶也不想看了，數字越跳越緩慢
從補給站拿了一條能量條，打算邊跑邊吃，
第一次吃，吃了一口差點被嗆到，好鹹！
於是我就每吃一口，就把專注力放在好鹹，然後又能多跑好幾步
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沿路的加油團真的很給力
他們的熱情
如果你回應，他們會更熱情
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：「跑起來」
：「好不容易抽到了，不要放棄啊」
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就這樣在這種半推半就的情況下來到最後五公里
就這樣好好的慢慢的跑完吧
記得41k的板子上好像寫著什麼只剩一公里
也是，都堅持這麼久了哪差這一段
但
進入隧道後，這一公里就像十公里那樣遠啊
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隧道後的世界是光明是感動是終點
真的
跑回來了
04:37:29
是我的初馬
無傷完賽，我很感激
跑步有一種魔力
每當覺得為什麼的時候，卻又會不知不覺的越跑越遠
也許我跑的不是馬拉松
而是這五年
我對跑步不變的熱忱
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