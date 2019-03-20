賽事心得／萬金石馬拉松 帶著任性與韌性回到終點

2019-03-20 10:10 運動筆記 楊雅琪



我的初馬是在太魯閣完成的，那時準備一整年時間，身心狀態都調整得還不錯，整個過程很順利沒什麼撞牆，通過終點線心裡覺得好像少了什麼，於是亂許了願望，沒想到在第二馬時讓我願望成真...不僅撞牆還差點被關門( 願望真的不能亂許阿!!! ) 那我們就繼續看下去，3/17這天到底發生了什麼事吧！

2018太魯閣馬拉松完賽照片

標題為什麼會這麼說呢？

賽前最後一次針灸

任性

因為在訓練期間的後半段雙腳ITBS不定時發作，導致幾乎不能跑，但內心一直有個聲音說：「去跑吧 ! 跑多少算多少，不要讓自己後悔。」於是積極地透過中醫針灸治療，加上滾筒按摩放鬆，祈禱在比賽過程中不要發作。賽前一周突然收到阿儒教練的訊息：「我在想，你要不要棄賽比較好...」當下也掙扎了很久是不是真的要棄賽，「教練，我還是想跑，跑多少算多少，不能跑就用走的把時間走完。」很堅持的回覆。謝謝阿儒教練接受我這個任性學生的要求。

韌性

受傷後月跑量不到20k的我( 各位千萬別拿自己身體開玩笑阿 )，在這最後一個月僅接受肌力訓練與跳繩來維持體能。上場當然是跑到15k左右就開始感到雙腿緊繃，聽從教練指示，不要跑快維持在7分速就好，前半馬大約跑在6:35~6:45之間，很開興ITBS沒有發作，能跑到這已經很感謝了。過了半馬折返點大會時間2:29:08，看了一下手錶，如果能維持跑回終點應該是沒問題，不料，過半馬後就是地獄的開始…腳開始緊到連跑都跑不起來，一度拿起手機準備要跟教練報告狀況，看到群組大家的照片後， 問了自己：「你還想跑嗎？」 「再跑一下吧！真的不行我們就到30k就好，好嗎?」手機默默收回口袋繼續前進。

能撐到這已經覺得是奇蹟了

一路來到28k，很擔心腳傷又發作，於是拿起手機跟教練說：「我的右腳到極限，只能走多少算多少… 」走一小段後腳越來越酸，於是又緩慢的抬起腳繼續前進。 中間掙扎了好幾次想棄賽，可是一直有個聲音告訴我，「不到最後一刻，你怎麼知道你不行？」提起精神後跟自己說：「這一次，就讓我任性一次吧！一起回到終點！」心裡想著，阿儒教練說的話：「我會等到你回到終點的！」( 心裡很感動，教練都沒放棄我怎麼能放棄 )，還有號碼布背面鼓勵的話，以及大家的加油，提起精神再繼續前進。

照片來自尋寶網 謝謝攝影師

沿路看到認識的朋友加油，及熱血加油團們，每一個加油都是前進的動力，謝謝你們❤️ 路上看著回收車開始出發，心裡難免很緊張，但告訴自己「不要管了，跑就對了！」

剩最後5k時，每一公里都覺得好遙遠，我快不行了… 一邊走一邊跑，看著手錶時間一點一點接近關門時間，真的很難熬。進入最後漫長隧道，這時讓我想起初馬在太魯閣，終點前也是漫長的隧道，我為什麼要選類似的場景來虐待自己... 這時候真的很想打自己幹嘛亂許願… 跑跑走走眼看時間快來不及，再不跑真的會被關門，終於！終於！終於！ 看到光了！！！ ㄧ出隧道就看到教練在場邊大喊著：剩200m了加油！！！ 眼淚不禁地落下，邊哭邊回終點，不敢相信我跑完了！我真的跑完了！謝謝任性又韌性的自己，奇蹟真的發生了！那天在橋上向彩虹許的願望真的實現了！

進終點看到雷里莎在掛獎牌 墨鏡底下其實淚流滿面

進終點一看到 '雷理莎' 在掛獎牌，興奮的跑上前，雷理莎說：「是妳！」 邊哭邊跟他說我跑完了，真到好辛苦，我做到了！ 立馬上前擁抱她！ 賽前聽了她分享會的故事，感動了內心深處的我，讓那個熱愛跑步的我，帶著自己一路堅持回來。

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回終點後看到大家哭慘了

有了這一次的經驗，更能體會沿路持續還在跑著的跑友們，那種不想放棄的心情，也重新找回那個當初為什麼會想不開踏入跑界的自己，因為，我喜歡跑步。

成功在時間內完賽 大會時間5:47:24

在那煎熬的過程最大的收穫是，「我看到世界最美的風景，那就是，人。」一路上熱情的志工朋友、熱情的小朋友、熱情的鄉親們、比完賽的跑友、對向車道車上的陌生朋友們，你們的加油都是我們的能量來源！沒有你們，我也沒有動力帶著自己回到終點！謝謝你們，謝謝 儒意運動 的大家，更謝謝阿儒教練的不離不棄，內心充滿了溫暖❤️

儒意運動大家庭

「我與我的42.195km 故事還會繼續下去！」休息復健後我會再回來的！

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