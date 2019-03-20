賽事心得／萬金石馬拉松 迷你馬滿意的成績單

2019-03-20 10:42 運動筆記 Lee Shin Yi



有前進就好--這是亮亮去年為美接賽事取的隊名，具有正能量且鼓舞人心的團名。

萬金石是讓我又愛又恨的賽事，連續兩年都沒抽中(連備取都沒)，幸好今年跑友釋出贊助商名額讓我能以自己的名字參加迷你馬14K。

對於跑步求速度這事，我需要不斷的練習才能給予自信。

在賽前第五天與龍岡團的跑友相約晨跑，本想歡樂輕鬆跑，看到小亦出現心想偶爾拉速跑跑測試自己應該也是不錯吧，最後慶幸能跟上630的車，增加些許信心完成目標。

在賽前第二天，一般求速度的都會選擇休腿，但亮亮師父難得休假陪我練定速跑實在不願放棄機會，原本只想配7分速跑在兩人打屁哈啦中完成11K的甜甜圈，亮亮提醒我穩穩的跑就好不要拉爆自己。

賽前前晚或許是緊張因素或是吃不消化的米粉有點腹瀉，但告訴自己:一切都會沒事的。

終於3/17到來，不到凌晨3點起床(還好平日有晨跑早起，不然很有起床氣)準備後搭上承租的小巴前往會場。

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去年因太晚集合從起跑到拱門晶片感應區足足耗時5分鐘之久，團拍寄物結束後，立馬提前到集合區等待

看到魚崽頓時高興起來，我跟他說想跑1小時30分完賽均速要620，她說好啊一起試看看...但怕我自己跟不上跳車請他不用刻意等我

6點50準時鳴槍開跑，我很努力跟著魚崽後面，但不到3K我開始有點喘，手錶當時配速6分整....這不是我的速度阿，選擇降速跳車，就這樣她離我越來越遠.....(心想:沒關係穩穩地跑自己的速度就好)

可能是緊張因素一直覺得口渴第一第二個水站都進喝小口水，5K後開始測腹痛(是喝太多水嗎?還是跑太快?)告訴自己不要多想順順的跑吧....沿路稍有緩坡，想到亮亮說的:頭低低往下看就好，那個不是坡不是坡....

不知不覺得已經跑到8K ， 看到對向的阿特團長.秀媛.魚崽他們高速刷卡，大家互相打氣加油頓時精神都來也...提醒自己:要穩住穩住喔

到了10K突然膀胱有點要溢出來的感覺，速度有點變慢，沿路忍住到12K受不了快閃去解放一下，糟糕應該是喝太多水=='好像離完賽目標越來越遠，沒關係有努力就好

13K看到小怡跟美美在對向進補給站，想到亮亮說得:看到朋友要不吝嗇地喊出加油打氣，對方能感受到你的熱情喔....於是大喊:小怡!加油!!

最後一個水站終於在我眼前，喝一口運動飲料就好....看到萬里隧道口代表離終點只剩1K多，此時雙腳開始加速起來，盡所能地往前衝，進入昏暗的隧道看不到出口加上空氣稀薄呼吸有點急促，跟自己說:腳步不能停下來，加油加油啊，幸好雙腳還夠力加上穿上師父介紹的SKECHERS GO RUN 跑鞋夠輕量軟Q帶我奔向終點

以1:31:37完成今年的迷你馬，雖然離目標多37秒，內心非常高興跟滿足，平均比去年每公里進步1分鐘

這1分鐘對我來說有很大的鼓舞，也算是給自己交出一個滿意的成績單吧

一樣的迷你馬

一樣的團服

一樣的體重

不同的心態

不同的跑感

多虧有小怡 . 歐菲 . 美美 . 珊妮 . 喵喵及美玉同車相伴 ， 還有亞馬遜租車的林大哥貼心服務 ，得以順利參賽

感謝中壢跑跑團 & 龍岡仙女團 的你(妳)們，陪伴著我蛻變成長 有大家真好

更感謝老公的支持及鼓勵，陪我團練+自主訓練

還有亮亮師父的經驗教導與相陪，對我不離不棄