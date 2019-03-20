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賽事心得／萬金石馬拉松 50分的逆襲100分的感動

2019-03-20 12:00運動筆記 鄭筱靜

隔了3年再度挑戰萬金石！打從人品大爆發抽中籤那一刻開始，我就摩拳擦掌期待再次造訪北台灣美麗的海岸線了。

除了定期的團練外、偶爾任性的說走就走！不畏烈日穿梭在台南市區的大街小巷。

我實在太愛這片海了！（攝於漁光島）

夜晚的運河邊也是相當靜謐舒適。（攝於：台南運河金華橋段）

適逢年節期間，慶祝元宵燈會的佈置讓街道都活絡了起來！（攝於普濟殿）

藉著雙腳感受這城市的迷人魅力。（攝於：民族地下道藝術牆）

很快的來到賽前兩週的古都馬。先試試水溫以外、台南的烈日可是出了名的！最終不意外的完賽成績以5:30內作收。這大概也是我跑馬5年來的平均成績。（攝於：台南古都馬拉松）

賽前兩天，讓姊姊進行了超補～B.B.Q吃到撐也真是足夠了。

整裝出發，一到桃園細雨綿綿，心想明天大概又是雨中進行了。

賽前定裝！新戰袍上身～誰比我耀眼！（攝於：pandani東京熊貓車衣林口旗艦店）

預備備～開跑前雨停了！真是上天眷顧。

我在全馬組最後一梯次出發～

約莫3公里處，人龍還是拉得長長的（圖擷取自尋寶網）

因為天氣實在太好。難得一路順暢經過折返點後還能輕鬆自在。

就這樣一路過度認真的跑，在終點5公里前遇到了宗翰哥，他鄉遇故知說有多感動就有多感動、說好一起慢慢回終點！

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殊不知在最後段隧道內突然一陣焦慮，越跑越快！越跑越快！總覺得有股莫名的力量推進著～出了隧道最後不到一公里原本還想說小走一段調整呼吸再漂亮的進終點！

但隧道口等著的是一支又一支的大砲。基於面子問題加上宗翰哥一旁說就直奔終點吧⋯⋯於是5分速不要命的衝到底！在終點拱門上看到了不思議的完賽時間...4:40欸！？怎麼可以！怎麼可能！怎麼會！

居然大破5年來的PB...將近50分鐘欸（圖片擷取自運動筆記）

既激動又感恩～感謝宗翰哥最後一段陪跑！

真心相信當你決心想完成某一件事時全世界都願意幫你的說詞，也印證了曾經聽蘇志濱教練分享的「跑過的路不會背叛你」！再來就是謝謝自己的堅強了～不單只是跑步這件事。

我可以！你也一定行～

收拾起妄自菲薄、然後為自己盡心盡力放手一搏吧！

為破PB喝采～

50分的逆襲！100分的感動！

#pandani東京熊貓車衣

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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