賽事心得／萬金石馬拉松 跑到終點就暈倒了

2019-03-20 12:00 運動筆記 ChihYen Kuo



我唯一一次心得文是第三馬的2014板橋海山馬，應該在運動筆記還找得到，2015萬金石馬拉松的2小時58分也不算有正式的心得文，但是如果去我回顧臉書個人動態可能還找得到。接下來要說這一次萬金石馬拉松為什麼相隔那麼久才有馬拉松比賽的原因，包括了本來就想跑2018年底的台北馬，但是運氣不好，意外的沒抽到，所以抽抽看萬金石馬拉松，沒想到命運還是落在這場比賽上面。賽前三個月，要說有什麼週期化訓練「根本是完全沒有」。

本來要執行跟Peter首爾馬拉松課表也因為意外受傷，也沒執行很確實。而自己跑強度＆配速課表的時間也較少，真的是練一次算一次，在比賽的五天前我的腳還意外跳舞扭傷，是因為有加強冰敷與肌內效，才勉強上場。

到EXPO領號碼布時，還沒發現自己是D區，上傳Instagram後，才有人提醒我起跑點的問題!!

反正我的心態就是「到時候再說啦！」

賽前準備大概就是照片上的能量膠還有幾顆咖啡錠，前一晚就順利入睡了，大概六個小時眼睛睜開就到會場，準備到起跑線了！有一個很大的問題『D區！』現在該怎麼辦？先遇到夫哥、逸寧，拍照完後，遇到板體B哥，我就跟他說：我在D區怎麼辦？他手指往欄杆裡面一指，叫我爬欄杆進去，我就快速爬進去，也從B區慢慢走走到前面， 沿路彎腰怕被發現，選手介紹完了，有被田協的劉富福老師念了一下，但我鳴槍的時候還是順利起跑了。6:30順利起跑，一開始大概用3:55km的配速通過隧道，跟自己說「應該要再慢一點」所以就降到4:05km，快速通過了核二廠

當時很輕鬆（一直想找人聊天）偶爾回頭看了一下破三配速列車和國內女總一都在我後面，想說管他的就跑我的，反正我現在還算輕鬆，很快的順利進入往金山青年中心的上坡路程，我有感覺有一群人跟在我附近。

前17公里配速，很明顯；萬金石最大的挑戰就是7公里的獅頭山！！

賽後有實證，皮膚較黑的姊姊，是越南女子馬拉松全國紀錄保持人。但當時我不知道她們是哪個國家的也不知道成績，上上下下的路面感覺他們跑了在我後面旁邊配速算穩。陳韋廷跟我說「她們兩個配的很穩，就跟她們」心裡瞬間浮現蔡佳真跟我說過「男生不應該跟女生」反正我也沒在怕的。很自然地，她們兩個還有一些不認識的男生就跟在後面了！

10km-21km的路上很輕鬆的在跟陳韋廷聊天，看到很多男生被我們超過，當然超過時候我也有找他們聊天，希望他們能跟上我的腳步，反正我希望可以這樣子一群人一直到比賽結束。

我是前面黑色背心的 後面另一個黑色背心的是陳韋廷，值提一提的是水站補給時，一直有看到姊姊一直喵我的手從口袋拿什麼？當時心裡很自豪「我拿的是萬人粉專Jay跑步筆記』提供的補給包（心中暗爽），就這樣慢慢到了半馬執返點。

順利通過執返點（甩不掉的姐妹）21公里過後，好玩的來了!!!!這一段期間，我一直在花時間找跑友，或是用我的耳朵專心聽有沒有人叫我的聲音，發現還真的蠻多人在叫我，能回應就回應，一時忘記名字就大叫一聲「嘿」看文章的你，如果有跑的話，搞不好有遇到我喔，謝謝你還記得我。我還記得人群的最後，遇到了跑者視角武楠哥，大概27公里吧人變少風稍微變大我每個超過的人都跟他們喊一聲加油，而我遇到了曾經一起奮鬥一起跑課表的陳偉豪！！！跟他說一句「能維持就維持」結果就這樣的局面。

慢慢的大概準備要到中角沙灘7-11前我大概在雲中穿越的陽光打下來，就想到了Phutrue noize 的The aftershock 旋律這段旋律也就這樣陪著我30-35km，其實當時還是很想要試著把越南姊妹甩開，但是竟然還是黏的緊緊的.......準備進入回程上下坡起伏不定的35km-40km，一開始左轉有一座橋我的腿就開始沒有力，我就英文是跟他們講，『妳們跟得很好，如果妳們還有餘力可以往前跑，我開始累了』

姐妹就用越南文講話，反正我也聽不懂。當時的配速大概是4:15km把橋跑完！

可以看到35公里的時間明顯有落差！

此時內心想真的好長的上坡！我帶不動了！！我帶不動了！！我帶不動了！！很重要，所以講三次！！！

也開始走走跑跑了（連續兩個5分速真的讓人絕望）

上坡還是用走的，下坡才稍微跑起來！就這樣好痛苦的完成獅頭山風景區，快40公里劉治昀大哥的氣球也超過我。心裡想可能成績會在3:0X.......此時好氣餒好氣餒........

心想：「就慢慢跑回去好了』但是我看到大會的時鐘2:50:xx剩下2.195km！！！！！剩10分鐘應該跑得完吧心裡對自己大喊幾次 『跑起來”跑起來』

雖然腳很酸還是跑了起來，過核二廠，準備進隧道，頭越來越暈嘴唇、手指、腳底都好麻！心想反正進入隧道應該沒有攝影機在隧道裡全程幾乎都是閉眼跑！但一直踩到貓眼石踩來幾次後就出來了，出來之後很快很快就到終點。

出來了一到終點就趴在地上，然後聽到些微聲音說來來來，趕快來，我回頭看一下感覺好像輪椅在旁邊放很久了！「等著載人載不到，好不容易等到一個人」。感覺快昏倒！就有男生把我拉到輪椅上。

分享 facebook

推不到十秒看到Elmo！他回我：「阿你怎麼這樣」心想真的好糗不要浪費醫療資源，就趕快站起來用走的去領完賽禮毛巾！！！！ 其實領完物資趴著暈了一段時間！喝舒跑之後才好多，謝謝大家！謝謝真理大學志工的幫忙！謝謝關心我的跑友！我的馬拉松沒什麼感動的內容，這一次到終點因為坐上輪椅真的是有點像川內優輝！

但是成績還是跟他差一大截！平常訓練還是要多加油！！！