賽事心得／萬金石馬拉松 大破PB心路歷程

2019-03-20 10:28 運動筆記 Wei-Yu Lin



「呼….呼….呼….呼…..」隧道中的我沈重的呼吸著，持續邁著步伐，努力壓榨肌肉裡的每一分能量，逼著自己繼續跨出每一步。 出了隧道，看著即將抵達的終點，眼看著時間不斷的跳動，到底能不能趕上呢？進入終點的同時，抬頭一望時間--4:59，我做到了！我的人生第二馬，SUB5，大破PB一小時45分，過癮(初馬6:44)！回過頭向跑道鞠了個躬，我終於明白以前看別人的網誌，為什麼他們會有這個舉動了……

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獎牌照、完賽證明、MW破PB畫面、初馬完賽證明

進入終點的我，走了一小段稍微讓身體緩和一下後，想要試著同以前跑完一般，先進行基本的伸展放鬆，卻發現身體毫不聽自己使喚的抖抖抖。此時尷尬的一旁扶著欄杆，站也站不住，蹲也蹲不下去。好不容易過了一會兒，總算能夠一點簡易伸展了，之後才慢慢回過神看看環境。咦，有免費的運動按摩耶，第一時間跑去登記，希望透過運動按摩能夠讓這種狀況有所緩解。就在寒風中苦苦的等待之後，好不容易輪到我，趴在按摩床上，按摩員的第一個動作是幫我把左腳踝往我的臀部折去，我：「啊，抽筋了抽筋了…….」左大腿後側抽筋了。按摩員只是我先翻回正面，我依指示準備翻身，「啊，腹肌抽筋了……」右手趕緊打算扶助床沿穩住身體，「啊，右背肌抽筋了……」。看著按摩員用看馬戲團的眼神看著我，簡直就尷尬到不行…….挑戰SUB5成功的我，看來真的是燃燒殆盡了啊。

回想賽前，本來給自己的目標是530，有機會的話再試著向前推進。但老實說，對於自己的身體，一點把握都沒有。ITBS傷癒後，最遠就只跑過10K，有膽子進行這場比賽的依仗就是覺得10K有恢復到之前的平均水準且練後沒有明顯的傷痛罷了。最重要的是，這場比賽那麼搶手，既然幸運的抽到了，當然要想盡辦法來參加這場比賽啊……….

開賽前後，與同事跟朋友一起拍了一些照片，享受著重大賽事的強烈氛圍。

雖然是用著自己覺得最舒服的速度跑著，但才跑到14K就開始覺得身怪怪的，雙膝開始緊繃了。接著大概在18K的十八王公前面給家人傳了一段自己奔跑的影片，說我覺得累了，自言自語說該怎麼辦呢？大約花了2：23左右的時間抵達折返點，完成了前半馬。而過了半馬後，均速就開始明顯下降。就在大約初馬爆掉的25K左右，我被500配速列車追上了，此時審視自己的身體狀況，心裡想著：「果然，我還是比較適合挑戰530就好吧？」就這樣默默的被500的大部隊超過去了。沒想到過了一會兒馬上就是一個水站，配速列車竟然有緩下來的跡象，讓我又慢慢的接近了，心裡琢磨著：「其實500列車也就是7分速嘛，就算身體狀況不太行，這種速度咬牙我還跟不上嗎？」於是就勉勵自己開始我的跟車之旅了………

混在500配速團中、痛苦的表情

跟在大集團中，還是很有好處的，真的發現有人擋風跑起來輕鬆很多，於是我就罔如喪屍部隊一般，無意識的左右左右踏著步伐。此時候被包圍在人群之中，相對不怕逆風，然而，也從此沒有辦法得到攝影師的青睞了，後半段都沒什麼個人照了。我有發現攝影師會拍拍拍，然後看到大部隊後收鏡頭休息一下，等這群人過了再繼續努力，因為太難取景了…….

約莫又跟了3K左右，大概28K起，我發現右腳無名趾跟小趾趾尖開始疼痛，每跑一步都是扎心般的疼痛。呃，不會是起水泡了吧？此時感到無比的後悔，為什麼我明明有五指襪，也帶來會場了，賽前卻不換呢？都怪凌晨的那場雨，大到穿著鞋子在雨中走腳一定會濕，所以我參考了之前看到別人的文章，先穿別的襪子，然後打算賽前再換上乾爽的襪子，期望至少在開賽時能穿著乾爽的襪子。沒想到到了會場人超級多，地面又濕，我竟然找不到一個可以坐下來換五指襪的位置，時間又逼近開賽，就乾脆放棄更換五指襪的念頭而穿著本來預備要給他濕的普通襪子。就在這一步一疼痛的過程中，我不斷的為自己的自作聰明感到懊悔……..

賽後脫下襪子後的水泡

又這麼跟著4K左右，剛過了32的牌子後，發現我實在跟不上了，我的腳趾好痛、膝蓋好硬、身體好冷、肚子好餓，看來，挑戰500的想法還是太不現實了。就在此時我再次放慢了腳步，眼睜睜的看著500的配速列車在我眼前逐漸拉開距離……..

32K立牌、配速列車離開畫面。

目送著配速列車逐漸遠去的同時，終於有時間開始思考，嗯，現在時間大概是10：56左右，距離5小時還有65分鐘……..咦？我跑幾K了？32K？只剩10K？難道我剩下65分鐘跑不完10K嗎？這個時候心裡面開始上演了小劇場，自己問自己，你是不是很幸運，在那麼多的報名者中抽到了這場比賽？你是不是很幸運，起床的時候下這麼大的雨，結果現在一滴雨都沒下，溫度還這麼舒服？你是不是很幸運，跑到現在ITBS都還沒有發作，貼紮的效果很好吧？你是不是很幸運，足底筋膜炎的舊疾沒有冒出來，讓你只要忍耐趾尖的水泡就好？你是不是很幸運，家人們都很支持你這次參加比賽，前一天能夠快10點就睡覺？你是不是很幸運，只要再撐10K就夠了，這距離很長嗎？這不是你日常最喜歡的距離嗎？那你，明明有機會，為何不挑戰看看呢！？錯過這一次，你下一次還有這麼多幸運聚集在一起嗎？

想到這裡，抬起了沈重的腳步，決定給自己一個機會，繼續跟下去。沒想到努力不到2K，大魔王來了，獅頭山到了，隨著坡度向前踏的雙腿，開始出現抽筋的徵兆。唉～長嘆一聲，事與願違啊，終於在此第一次停下腳步，進入步兵模式了…….然而對自己要求即便是走，也要用最快的速度走，因此我發現自己能夠用9分速快走前進，挺進這全程最陡峭的斜坡，所以雖然是全程最慢的一段，卻也沒有慢的太離譜。差不多就在這個里程數，我快餓死了，進到35K補給站的時候我大聲的問工作人員：「請問這一站有食物嗎？」工作人員笑著回答我：「有，很多，加油喔，盡量吃喔」。我在這站認真的吃了香蕉、餅乾、麵包、還有一杯BUFF能量飲，不知道是不是能量補上的關係，過了補給站的下坡開始，我又有力氣了，開始努力試著追回前面失去的進度。

我啃著麵包的照片

隨著距離終點愈來愈近，心裡的把握愈來愈大。過了38K的路牌後，也就只剩4K的距離了，就把力量催下去，重新用6分速開出去。由於心裡已經篤定晶片時間可以SUB5，臉上已露出了微笑，但終究希望拼拼看大會時間也能夠順利的拼進五小時內。這個時候每遇到一位攝影師，我都不是比讚，也不是比耶，而是比五！我希望用這樣的照片來見證我的第一次SUB5。

比五的照片

最後，總算如願以償，我的第二馬無傷完賽、大破PB、SUB5，多項成就Get。實在是太開心了！！！

回顧此次能夠順利達成目標，應該有下列幾點是有幫助的，與大家分享：

足夠的睡眠-這麼早的比賽我還能睡到5小時，很補！

第一次用ASICS虎走鞋進行比賽-大幅減輕的重量能讓後段的負擔變小

完整的自補計畫-AminoVital的能量凍/BCAA+淨極勁鹽糖適時的補充了我身體的消耗

前半程的刻意控制均速-GarminGPS錶幫我監控，心跳沒有過高，體力得以保留

賽前泡熱水澡-賽前一天，43度水溫，浸泡20+分鐘，讓身體累積的疲勞徹底釋放

自學貼紮補助-包含腳底、ITB外側的貼紮，幫我穩定肌肉不亂跑

Phiten小腿套-這是最早跟著我的跑步輔具，我對它有一定的依賴

健身房的夾臀機-幫助訓練臀中肌，避免ITBS再發

醫龍診所的震波治療-這是我從堡醫師的文章看到的解方，然後就近在住處附近找到的醫療機構，震波目前是我覺得非常有用的一種復健方式

最後，要感謝伙伴們的相互加油，因為有你們，我能夠走過這一段的傷痛並持續恢復訓練。謝謝讓我搭便車到會場的高中同學-鵬宇、一起參賽的同事-Nathan/Isa/Laser/Karsten/Walter/Ivan/Roger/Eva、謝謝長跑社的同仁、謝謝跑友-小魚/慧君/渝溥/小猴/Anna/何大哥、謝謝士官長張善智，謝謝！

寫在最後，願與各位被ITBS困擾的朋友們分享一下我的復健感想，還請其它有經驗的前輩分享指教是否有瞎貓碰到死老鼠的嫌疑之處：