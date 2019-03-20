賽事心得／首爾馬拉松 賭一把BQ之壓線12秒

2019-03-20 11:37 運動筆記 Yijen Ou



2015宜蘭國道馬 4:48:15

2018台北渣打馬 4:21:21 （推進27分鐘)

2019台北渣打馬 3:46:01 （推進53分鐘)

2019首爾馬拉松 3:34:48 （再次推進12分鐘)

「我努力了那麼久，為的不是得獎，而是為了不放棄。」—Lady GaGa

跑馬經驗不多的我，第一次認真吃課表約莫從去年8月中開始，2019.3.17上午11點41分34秒進終點那刻爆哭:對得起這幾個月來的訓練，我盡力了。對得起去年我跟倩倩倆波馬賭一把之約，幫我們訓練的，陪我們練習的，支持著我們練習的人，有你們真好！

今年一月台北渣打馬髖關節痛還猶記那痛到咬牙的fu，當時雖然成功破四，可是BQ低標的邊都沾不上（討厭吶😭 怎麼那麼難）而，內心不甘心吶！想再賭一次取得BQ，一種對自己許下願望的堅持。因此，跟教練說：「我要報首爾馬！ 拜託他再開一輪訓練課表，我不會隨便偷懶的！」

被狗咬一口衝的快?! 被迫暫停訓練殊不知，人生總是有奇妙的事發生🤷‍♀在坐月子休息週的第三天，去久違貓空國手之道輕鬆跑，回程竟然被狗咬一口！靠杯啊！捂著傷口驚嚇爆哭著，簡直不敢相信 我 被 狗 從背後無聲飛撲突襲 咬了口腰內肉 !!!🤬（我知道我肥，但有那麼好吃喔）等待救護車去醫院時，滿腦子只邊哭邊問男人：傷口很深嗎？為什麼那麼痛？我剛報名首爾馬準備要再訓練，我還能不能跑？後來醫生：「你撕裂傷5.6公分但因為是被狗咬，不建議縫，縫了更容易引發感染，止血後勤換藥等待自然癒合，短時間內不能碰到水。」我：「意思就是連流汗都不能？！ 洗澡也避開！」是的，二週暫停訓練焦慮中耍廢，安慰自己衰運破血光之災，一切會好的。

再度投入訓練-改良版的Hansen課表這也是練跑日子以來第一次踏入月跑量300大關，反覆輪流的M配/間歇/LSD/E配真的操得好累好累，每次起跑前都忍不住先哀號一番，甚至N次懷疑跑個十幾公里的M配505就疲憊，到底是要如何跑完42公里啊？是不是太高估自己能力與意志力？不過，證明了練間歇的苦在這次賽事的最後400公尺真的很有用!!! All out就是想像最後一圈間歇98-102秒。

每個人有自己適合的課表，還是馬賽克一下好

波折又起-恭喜中標A型流感買樂透都沒那麼好運過，賽前一週的週日早晨起床天殺的頭超級痛，接著開始發燒不對勁，E配還沒跑就全身肌肉痠痛，趕緊再去看一次醫生，頂著40度高燒進入診所，醫生立馬幫快篩，不到五分鐘就說：「二條線不是懷孕呦！你A流確診，準備吃藥隔離五天吧」😭哭笑不得，下週就要出國去比賽了耶！到底在鬧什麼啦（攤）現實就是如此只好乖乖在家隔離睡睡睡，訓練再次被迫中斷。

2019年3月17日 2度C天氣晴 最後一搏機會：首爾馬拉松

衝著首爾馬是IAAF金標認證的賽事，亞洲最速賽道才去der! 隨著日期越近有點惶恐，網路上分享首爾馬的資訊少，官方資訊也不多。出發前三天才爭取到的從E改到B區號碼布，也不確定當天氣象預報準不準，怕跑得冷歪歪，尤其看到前一周東馬的雨天低溫好嚇人😂But~很感謝身為景美陸上競技的一員，Eddy當教練幫我訓練，賽前各種提醒跟打點，倩倩跟鴻鴻、醬還有臉臉一起練陪練一起出國跑，有團隊就有力量，我們盡力無傷完賽。

賽前一天特地在首爾晨跑，適應氣溫確認比賽服裝耐得住低溫。當天包了一層層提早到會場，那塑膠寄物袋算大，整個運筆包包可以放進去，務必比賽前30分鐘一定完成寄物，不然寄物車準時就開走了XD。

起跑前咖啡因、能量膠依序按時吃下，然後暖身，前5分鐘脫下要丟棄的保暖外套，穿雨衣/背心/短褲/袖套/手套/脖圍開跑，一路隨著太陽露出氣溫升高一路脫掉丟掉，路邊可以撿到很多跑者不要的雨衣、手套、袖套、脖圍XDDD比賽鳴槍後跑B區慢慢移動，過起跑晶片感應線後，因為路比想像的寬廣，人多卻不會感到壅擠，加上整個一大群人幾乎都是以500-505在前進著，我們不太需要超車(只切記不要超速，謹守前慢後快，後半才不會慘烈出局)，但是手錶GPS配速很飄，全程靠著看單圈配速跟配速手環每5k調整步伐。

第一個5k，差點噎到。按理金標賽事每5K有水站，當過了5k晶片感應區後就能量膠吞下，卻遲遲看不到水站，快6k才看到蹤影，好想罵搞什麼啊啊啊!!!之後每次補給就學聰明，等看到菁英水站再吞能量膠。不過同時得讚賞水站非常長，可以跑後面點補水，不用怕沒水喝。

8K左右進入比較窄一點的清溪川，其實蠻舒服好跑，緩上的很無感，邊看風景且不會直曬太陽又大家速度都差不多(跑得快的人真的很多)，很順暢地跑完這一關卡回到超大路上。先是轉彎處有著騎飛輪+打鼓的加油團，接下來10幾k大都欣賞著顏值高的警察跟加油團。

有些意外首爾加油團比先前網路心得文說得來的多，也謝謝在某k處熱情打鼓聲拉回跑到已失神的我😂呼吸完全不喘，身體感覺狀態很好之下完成半馬，還開心跟倩倩說:嘿~你破半馬PB了耶!25K的地下道也順利通過，心裡認為可以這樣順順的一路到終點。

魔王-髖關節痛再度襲來30k是撞牆期也是疼痛的開始，跑著突然感覺到髖關節卡卡，跟倩倩說：「我髖部不對勁疼痛起來」，要她照我們前天約定-誰若有狀況，另一人不要等，狠下心!頭也不回往前跑就對，BQ是自己的。」因此，我們就漸漸拉遠拉遠，分開跑。沒多久看到旁邊工作人員拿著肌樂，立馬衝過去說: here,please!Tks!

同時拉筋盯著手錶想我只有30秒可以浪費，再繼續憑著本能一步一步往前。接下來陷入失神對於周遭完全沒印象，視線只有跟著某個陌生男子腳步直到跑上了37k蠶室大橋（讚揚不愧是最速亞洲賽道，爬升高度真的算是緩得很），才再度痛醒不得不停下拉筋，痛到落淚想：「shit! 剩不到5k真的要放棄嗎？😭」

非常非常感激當時隨機停下來的路燈桿拉筋時的旁邊韓國當地人私補，他們看到我哭著拉筋舒緩，馬上拿出肌樂問要不要噴？幫忙噴完又不斷說fighting Go fighting Go~於是，謝謝他們後擦了淚邁開腿出發，跟緊某個高大男，借助他幫我擋風，緊咬配速撐下去，我想回終點。

老天爺就是要我們在一起 ❤️38-39k突然右後方耳邊聽到倩倩大喊：歐歐在那！教練大喊：開出去！尬的！又驚又喜！茫茫人海中耶，驚的是教練跟倩倩怎麼會在那？發生什麼事？喜的是我們還沒放棄。我超大聲回喊：開不出去！原本緊跟的高大韓男不知道是不是被我大叫嚇到，想說背後靈怎麼突然大叫😳還是我遇到倩倩跟教練重新有了力量，雙腳慢慢加快刷過高大韓男，跟著教練/倩一起推進，看到前一天晨跑的相似風景知道終點快到了。Last 1 km。

當last 1 km的立牌出現，瞄了一眼手錶時間，數學瞬間特好飛快計算發現還有機會335!!!用盡全力逼自己抬起腿加速，眼框含淚已經不知道是痛還是激動，就是想帶自己回終點!迎接最後400公尺進入運動場前往後方看了一下，膝蓋傷痛的倩倩有緊跟上來，對著倩倩大喊:「最後一趟間歇!衝吧!!!」

想起在北田在台大我跟倩倩一起在田徑場上喘到不行跑入96秒，開始衝刺，第一道上好想撥開慢慢走的人群，好想大喊借過><看著拱門就在那裡，好怕來不及在335前衝入終點。嗶! 踏過終點晶片感應，按下手錶!上頭顯示時間: 3:34:50

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眼淚失控狂掉 ，當然也是腳痛得發麻，可惡 真的好痛!總是困惑為什麼會有人進終點痛哭?哈哈哈哈哈 沒料到有天自己也是原來當真的付出很多時間精力，當下感受真的很深刻!不為什麼，就是對得起自己與支持自己的人。教練看著我跟倩倩抱著哭，稱讚我們很棒真的很棒! (((挖屋哼哼哼嗯哼一起對著賽道與工作人員敬禮感謝，謝謝美好的一天。同時也希望下回看到教練與景美陸上競技成員們天時地利人和破BQ。

當你準備好了，很想破pb認真推薦 「首爾馬拉松」氣溫與賽道真的很好跑!不負亞洲最速賽道之名。但其他也就別抱著太高期望，而跑馬我們就繼續往前跑，繼續練吧!就算BQ被刷掉去不了波馬也不可惜，因為努力過了。波士頓馬拉松合格標準：https://www.baa.org/races/boston-marathon/enter/qualify

賽後慶功宴Eddy 帶領我們回終點

醬醬 2:57:00

倩倩 3:34:45

歐歐 3:34:48

臉臉 3:58:52

PS.私心希望如果有懂韓文的朋友有神到首爾馬的照片資訊可以告訴我~

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