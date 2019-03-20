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原力復健／腰酸、腰痛、下背痛與坐骨神經痛的原因與治療

2019-03-20 09:59運動筆記 堡醫師-原力復健

註：跑者最容易腰痛的原因 1. 椎間盤突出 2. 骨盆前傾 3. 小面關節炎 可在這些部分多注意！

這篇教你 怎麼自己當醫師 腰好痛痛的自我檢查判斷方法，以及治療方式。大家要善用喔。真的有疑問還是找醫療人員諮詢~~

在當學生時，老師們都教：下背痛是世界第一大病！意思是發生率最高，幾乎人人有。賈伯斯大大出現後，現在頸椎痛竟然快超過腰痛了！為腰痛Q_Q

賈伯斯大大的偉大發明

賈伯斯大大的發明-頸椎痛

腰痛、下背痛的發生機率

腰痛、下背痛一直以來都是神秘的疾病。民眾喜歡稱為”腰痛(Lumbago-拉丁文)”，但醫療人員偏好稱做”下背痛(Low back pain-英文)”。其實這兩者是一樣的意思。

所以有些朋友來診間，說：我腰痛。AND 堡醫師隨口回：下背痛多久？朋友：我是腰痛不是下背痛啦

堡此時當然會微笑的說：是的，您說的是。請問腰痛多久   ～其實腰就是下背啦～

腰痛有趣的點在於：人類的一生中，80%以上都會有腰痛的經歷。腰痛時間有長有短。根據教科書及美國的資料，因下背痛造成的直接、間接經濟損失是骨骼肌肉系統的首位。由於腰痛、下背痛而請假影響工作日數是全美國最高。

但台灣應該不是。因為台灣比較血汗，主管會說我腰痛都沒請假了你請什麼 = =lll

根據統計，全球約有9-12%的人口正在下背痛。已開發國家的罹病人口比例甚至高達80%。短期(4-6周)下背痛患者通常始於20至40歲之間，男性和女性患者比例相當。長期下背痛(大於3個月)常見於40–80歲之間，其罹病人口比例會隨年紀逐漸增加。

對於非骨骼肌肉專科的人員來說，普遍很難找出腰痛的確切發生原因。腰痛不像膝蓋痛、腳踝痛那般，可以很好摸到-是那個肌腱韌帶在痛（又稱：疼痛產生者 pain generator)

為什麼呢？因為腰部構造上面覆蓋3-7公分的肌肉層、筋膜層交疊。如果對構造不熟悉，便很難分辨摸到的是什麼構造。而且腰痛的症狀 每個都很像！

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膝蓋痛怎麼辦

腳踝痛怎麼辦

腰痛 可以用幾個方法先區分

維基百科記載：絕大多數的下背痛無法找到或確認病源。但以堡醫師自身的經驗並不這麼認為。許多腰痛的確可以找出病因。

但：找出病因重要嗎？如果是急性下背痛(2-6周內會自己慢慢變好的)，找到病因就不是那麼重要。

倘若是慢性下背痛(超過3個月)，找到病因就變得非常重要。

醫療科學始於分類。堡醫師嘗試用各種方法分類腰痛，較容易找出病因。

  1. 原因區分-物理治療及復健科可處理的、需其他專科處理的

  2. 位置區分-摸得到的、摸不到的

  3. 年齡區分-年輕人、長輩的

A. 腰痛、下背痛以原因區分

腰痛可以分為：

1. 機械性下背痛。例如：腰部酸痛、肌肉拉傷、小面關節炎、椎間盤突出、椎間盤退化、腰椎滑脫、椎弓解離、脊椎神經根壓迫、脊椎骨折、椎孔狹窄、**坐骨神經痛**。

以白話文來說，就是-物理治療、復健科、骨科可以處理的問題。

2. 非機械性下背痛。例如：腫瘤、發炎─僵直性關節炎(如-周董 杰倫哥 免當兵）、風濕性關節炎、感染。

以白話文來說，就是-不是物理治療科的問題。需尋求其他的科別：如腫瘤科、風濕免疫科、感染科。

3. 別的地方轉移過來腰部的叫做轉移痛：請見肌筋膜疼痛症候群。或是內臟問題轉移腰部痛。

有些人腰痛會先想到-是腎結石嗎？然而腎結石的痛是尖銳刀割的刺痛，跟腰部的酸痛是完全不一樣的。腎臟引起腰痛的機率極低。

而且腎結石在腎裡面空間較大時，不會疼痛。掉進輸尿管後才會開始劇痛，而且伴隨血尿，噁心嘔吐，甚至發燒等症狀。

若要確定需做腎臟超音波及腹部Ｘ光等檢查

坐骨神經痛是什麼？

關於“坐骨神經痛與他們的產地”-是一種下肢痠麻刺痛走不遠掰咖的現象。通常是隔壁的東西 ex.骨刺 壓到他害他好痛痛的～

坐骨神經痛的原因

坐骨神經痛的原因

B. 腰痛、下背痛以摸不摸的到區分

摸得到的通常好處理。屬於淺層的肌腱韌帶問題。震波治療、一般復健療效都很好。

摸不到的通常屬於-發炎性疼痛、臟器壓迫痛。深層的疼痛，難處理。 

可見下面附圖。各個腰痛原因大略可這樣區分。如果由物理治療醫師、有經驗的物理治療師、熟練的徒手按摩者，應該可以觸摸得出腰椎的各個構造。如果是自己的男/女朋友來檢查可能就要先念書熟悉結構才不會摸到奇怪的地方。

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腰酸腰痛 下背痛 坐骨神經痛怎麼辦？原因與治療

摸得到的淺層組織：椎間韌帶、下段腰方肌、脊椎旁肌拉傷、大轉子滑囊炎、腿後肌、尾椎骨。

有點難摸的中層組織：小面關節、上段腰方肌、坐骨滑囊、薦髂關節、梨狀肌。

根本不太可能摸得到的：椎間盤突出、椎孔狹窄、坐骨神經痛

C. 腰痛、下背痛以疼痛時間及年齡來區分

下背痛可按照疼痛時程分為急性下背痛（小於6週）、亞急性下背痛（6至12週）、與慢性下背痛（大於12週）。

年輕人20-40歲腰痛原因

急性腰痛常見原因：

肌肉拉傷、韌帶拉傷。輕微、反覆的輕微椎間盤突出、小面關節拉傷。骨盆前傾

亞急性腰痛常見原因：

椎間盤突出是最大宗。椎間盤突出大部分會反覆發生。最後演變成椎間盤退化。骨盆前傾

慢性腰痛常見原因：

椎弓斷裂、椎弓解離。*小面關節炎。骨盆前傾

*許多年輕人難解的腰痛，很多是小面關節炎。通常需增生注射治療才會得到較好的改善

骨盆前傾症

骨盆前傾幾乎是所有腰痛的前驅因子。與久坐、腰部肌肉不平衡造成。

下背痛幾乎都與內核心肌群無力有關。所以一定要訓練”內核心肌群”

骨盆前傾

骨盆前傾與腰酸腰痛

特論-椎間盤突出

椎間盤幾乎是腰痛最重要的成因。因此拉出來特別說～

舉凡椎間盤有受傷，最重要的一點是—避免彎腰。

嚴禁-彎腰再拿重物。錯誤姿勢造成的壓力對椎間盤會產生累積性傷害。

由下圖可見彎腰壓力為150 彎腰拿重物為220 然而坐著彎腰再拿中重物竟為275!!

椎間盤壓力圖

椎間盤壓力圖 站立為基準值100

年輕人最常見的腰痛第一名原因-是椎間盤的問題。輕微的椎間盤突出感覺起來會很像腰肌拉傷，實際上也難以區分。但椎間盤問題會”反覆發生”。

中度到嚴重的椎間盤突出，可以用直膝抬腿測試(SLRT-straight leg raising test)。

通常可以抬起的角度越小，代表椎間盤突出越嚴重。

抬腿測試SLRT

抬腿測試SLRT

許多人無法理解：為什麼醫生說我椎間盤突出、高度降低了，就無法修復再生？其實把椎間盤擬人化，想成一個人的一生，就會比較能理解。是人都會老～(無誤)

腰部椎間盤經過長期使用，難免會有磨損，等到磨損超過臨界點時就會產生椎間盤破裂、突出。

椎間盤磨損是漸進式的，經歷多次受傷或突出後，椎間盤會漸漸脫水，高度會降低。甚至纖維環破裂、髓核液流出。最後就會形成骨刺、骨頭磨骨頭等現象。因此保養、姿勢調整是腰椎最重要的功課。

椎間盤退化過程

椎間盤退化過程

椎間盤由兩層構造組成：外層纖維環，內層髓核。平日由這兩層緩衝外部的衝擊力。但就像泡芙或是橘子，一但受到過多*外力，纖維環撐不住壓力，內餡就會爆裂。爆裂突出的髓核內有發炎物質，會造成周邊神經組織發炎，就會引起廣泛性腰痛、坐骨神經痛的症狀產生。

所以-急性椎間盤突出的痛，是摸不到特別的痛點的，因為整片都超痛，嚴重者甚至可能要躺床坐輪椅～

治療方式：

急性期-消炎消炎多消炎。打針消炎 吃藥消炎 復健放鬆肌肉

慢性期-增生注射治療+徒手治療訓練內核心肌群 

*對椎間盤最危險的外力方向，是前側拿重物+脊椎前彎+腰椎扭轉。如果你常做這動作我包準你的椎間盤很快就爆炸了。

椎間盤突出就像爆裂的橘子，橘子汁=髓核，會造成周邊嚴重發炎。

小面關節炎

年輕人有許多”不會好的腰痛”是小面關節發炎造成。它的特色就是”電療 拉腰不會好”，單邊的局部酸痛會向下小範圍擴散。用按摩器材用力壓，會短暫舒緩但隔天可能更酸痛。

壓過頭，小面關節反而會更發炎～有時候會造成腰卡住～

常跟有需要扭腰的運動有關 ex. 籃球～跆拳道、運動過度…etc

治療方式：增生注射治療+徒手治療訓練內核心肌群

腰椎小面關節

腰椎小面關節

長輩40-50歲後或50歲以上腰痛原因

急性腰痛、下背痛常見原因：

突然的腰椎壓迫性骨折、肌肉拉傷、腰椎韌帶拉傷。反覆的輕微椎間盤突出、小面關節拉傷。

慢性腰痛、下背痛常見原因：

壓迫性骨折後遺症。脊椎滑脫、椎孔狹窄、黃韌帶肥厚。椎間盤退化、腰椎骨刺。小面關節炎。

 

腰椎滑脫

長輩常見的長期腰痛，許多是屬於腰椎滑脫的問題，文長另見其他案例說明。

腰椎滑脫

腰椎滑脫

腰椎骨刺

大約只有1成的骨刺，會壓迫到神經的地方。所以發現骨刺，其實是表示腰椎有退化問題需要處理，但並不一定需要開刀拿骨刺，或是直接處理這跟骨刺。

仿間許多 化骨刺水、化骨刺藥 也是誇大不實的。

骨鬆壓迫性骨折腰痛

長輩突然感到劇烈腰痛，堡醫師臨床上認為最可怕的是 骨質疏鬆造成的壓迫性骨折。骨質疏鬆平日無症狀，但長輩會突然發生腰痛，甚至上背痛、胸椎痛都有可能。如果認為只是一般肌肉拉傷，將會引起難以預測的後果。

所以長輩腰痛若嚴重，幾乎例行性X光檢查跑不掉，為的就是檢查出壓迫性骨折的腰痛。

骨質疏鬆的壓迫性骨折有多可怕？堡醫師親身遇過幾個例子是：

1. 太太替先生掛西裝外套，就突然上背痛，經Ｘ光檢查結果出胸椎壓迫性骨折。至醫院檢測骨質密度，發現嚴重疏鬆。

2. 先生因中風需要太太長期照顧。在某次拉先生起床後突然感到腰痛，Ｘ光檢查結果出腰椎壓迫性骨折。經骨穩Forteo治療後疼痛大幅降低。

3. 一位媽媽不小心在浴室跌倒後便長期腰痛，只是輕輕碰一下就痛到不行，自行購買服用止痛藥仍無法緩解。晚上根本睡不著，躺著超級痛，嚴重影響生活品質。經Ｘ光檢查後發現腰椎第一節嚴重骨折。

4. 長輩因為其他免疫疾病需要長期服用類固醇治療。突然腰痛一週，吃止痛藥無法緩解，甚至需要配戴附有鐵條的護腰。經過Ｘ光檢查後腰椎第一節、第四節有壓迫性骨折。經解釋同意後，開始骨穩Forteo治療。

骨鬆性脊椎骨折

骨鬆性脊椎骨折

腰痛總結：腰痛的原因實在相當複雜。需要有經驗的醫師仔細分出腰痛的原因，治療才會有效

下段預告（尚未生成）：腰痛、下背痛的保養與運動方法～

治療方法：

PRP治療是什麼

增生療法是什麼

運動治療可以幹嘛

3M徒手治療

部分圖文取自我的書：顧好下肢筋膜

原文連結堡醫師部落格：腰痛下背痛怎麼辦

跆拳道
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