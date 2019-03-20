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運動筆記我在萬金石聽海哭的聲音馬拉松不是只有數字與時間「萬金石」
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賽事心得／萬金石馬拉松 破5與友情間的抉擇

2019-03-20 12:00運動筆記 沈雅雯

我的第三馬，台灣的初馬就在萬金石聽海哭的聲音！

當初抽中萬金石全馬，身邊跑過的朋友都跟我說：「跑過一次就不會想跑了。」或是「有側風逆風很辛苦！」「跑太慢會沒有水喝！」「要爬一座獅頭山，有一些高高低低的上下坡！」讓我覺得對萬金石不能輕鬆面對，所以賽前看了賽道介紹、坡度還認真看了一下水站補給跟廁所配備，尤其前兩馬都在日本跑(東京馬、那霸馬)可以睡飽早上9點才開跑，這次選擇半夜到台北車站坐接駁車，對於我坐車會暈車而且沒睡飽氣喘會發作，小紅也會在跑步這兩天來，這次萬金石已經抱著無傷完賽就好的準備了。

跑前一晚本來打算9點就上床睡覺，可是平常沒那麼早睡翻來覆去躺到10點半才睡著，還好一覺睡得很好，起床吃點麵包飲料後順利坐上萬金石的接駁車準備車上補眠去，但是緊張加上興奮的心情完全睡不著，只好閉目養神，這時候心裡響起好大的聲音「沈雅雯 你要不要破5破5破5」。

前往萬金石的接駁車上心情興奮又緊張

去年初馬東京馬就抱著破5的目標，但是ITBS發作，後半馬只能走回來525完賽。第二馬在那霸天熱加上10公里的緩上坡讓我頭暈中暑，放棄破5決定玩關門馬546完賽。但是去年底那霸馬因為破5的心理壓力讓身體免疫系統出了警訊，所以這次不敢再想破5這件事怕身體又鬧情緒，過年後氣喘發作讓練跑的節奏打亂，也跑不出之前的速度，所以朋友問我這次想跑多少，我都說破PB無傷完賽就好，只是破5這念頭還是不時的會出現。

準備開跑!好想破5喔!但是也好有壓力!

到了現場跟著朋友的跑班一起熱身，朋友想跟著5小時配速夜車，我想有伴也好就一起跟著。前兩馬的經驗我知道自己是屬於後半馬才開的人，前面有人一起跑比較能穩住狀態後面再飆速(咦！我好像都沒有在30幾K撞牆過)，一路跑得很順利，甚至到18K我突然覺得整個人好清醒，雙腿更輕盈還可以加速，到了折返點算算時間應該可以在440~450完賽，可以破5超讚的！只是朋友這時肚子不舒服，陪她等了幾次廁所時我邊算時間「還夠還夠，還可以破5」但是我看著她回程逆風跑姿已經不對了，整個人狀況差很多，我心中的小宇宙響起好多聲音「放下她，你可以穩穩破5」「她是成熟的跑者，可以照顧自己」「你今天是狀況最好的一次，今天不破5你要等到什麼時候？」但是另一邊說「你放下她自己破5你會開心嗎？」

終於到了折返點 今天狀態很好破5一定沒問題!但是朋友這時有了一些狀況，看著她的表情越來越痛苦，我真的沒辦法放下她自己跑，所以我想：陪著她一起跑吧！前面跑快爭取了一些時間，說不定還是有機會兩人一起破5！就這樣一路鼓勵她往前一邊算時間，到30K時我說「最後12K我們只要跑一小時20分還是可以破5」「保持7分速內最後衝一下還有機會」但是朋友說「獅頭山那邊爬坡應該沒辦法跑起來」。

我心裡整個被痛痛一擊！破5飛走了！回頭看著她痛苦的表情，我想有人在旁邊說說話應該會舒服很多，馬場都在如果能陪著朋友進終點，遠比自己破五更開心！就這樣陪著朋友跑跑走走也讓我有時間拍下許多照片，認真地看著這片美麗海景，與志工們開心的互動，如果我快快跑回去就沒辦法留下這些美麗的回憶了。

能量飲料讓你喝到飽

還有滿滿的能量膠 志工還要我們多拿一點呢!

志工自備可樂私補，這次的志工們你們辛苦了!

志工們總是滿臉笑容為我們加油打氣

意外地慢下來後也讓我慢慢欣賞這片美麗的海景，聽海的聲音，最後進隧道了，剩下最後1.3K，我跟朋友說「出隧道的最後300要忘掉身體的痛火力全開，一路衝進終點」是的，我們一路衝進了終點，讓邱律師幫我們掛上獎牌，雖然沒有破5，但是我們都破了PB，而且一起進終點的感覺真好！

進入隧道了!最後的1.3K

真的就是給他衝過去啊!

最後200我大聲喊著: 忘掉身體的痛 衝啊!

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開心地讓邱律師幫我們掛上獎牌

我的第三馬，台灣的初馬就留給萬金石了!

就這樣完成我的第三馬，我不用成績證明我是個破5的跑者了！因為我心裡知道：我可以！所以我下了一個決定: 明年我要到鎮西堡挑戰54K！我可以辦得到!

萬金石
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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