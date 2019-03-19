焦點人物／參賽就要用盡全力 — 趙天麟

2019-03-19 10:20 運動筆記 Liv



「你跑我就跑！」說出口的承諾就要做到

這不是信口開河，不是操場跑一圈那般簡單，這次答應要完成的是 100 公里。「我真的很想完成這場比賽，很期待，卻又超級緊張！」從安排訓練開始，規劃以賽代訓，在晨跑中利用山路坡度做意象訓練，並且利用假日多次場勘南橫地形，趙天麟終於在 2019 南橫超級馬拉松完成了 100 公里的挑戰。

趙天麟捲土重來，終於在第二次挑戰，成功征服南橫超馬 100 公里。（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

精盡力竭之後，身體呼喊著需要能量

比起為了減重或者健康目標而開始跑步，對趙天麟來說，在上任立法委員一年多後，大量的工作量也開始侵蝕了他的身心靈。那一刻，他聽到了身體想要運動的聲音，於是偷偷瞞著助理，在地圖上尋找立法院附近的跑步地點，恰巧中正紀念堂的外圍正好符合他的需求，趁著質詢之後的小空檔，他便一個人到這兒喘息著。

從中正紀念堂的外圍單邊都無法完成開始，到能完成一圈，漸漸地知道中正紀念堂的外圍一圈是 2 公里，最後，每次來到中正紀念堂能跑上二至三圈便心滿意足。

高壓工作的生活之中，趙天麟發覺自己需要一個出口。（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

從最微小的距離開始 漸漸地想要越跑越遠

持續地跑了一段時間之後，只是在中正紀念堂繞圈已無法滿足他對跑步的渴望，進而從助理的家人中開始接觸到跑步同好，更陸續跑遍了高雄許多在地練跑地點，包含澄清湖、柴山、壽山等等。接著，他與跑步同好們組成了紅螞蟻慢跑隊，並在 2014 年底選擇阿公店馬拉松作為他的初馬。

最快樂的時光，莫過於一起跑步的時候！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

趙天麟的初馬經驗並不完美，賽前一個月時陷入腳傷的陰霾，參考了醫生與跑友各種意見之後，膝蓋問題仍無法改善，也因此在賽道 20 多公里發作，無法維持原本的速度，最終以 4 小時 55 分 55 秒完成。

趙天麟（左）初馬遇腳傷問題，即使完賽，對成績不甚滿意（圖片來源：運動筆記）

擺脫不掉的腳傷，讓趙天麟開始學著放慢腳步，穩紮穩打自己的訓練。趁著到東京開會期間，一個人在皇居慢跑，學習著與傷共處，並在回來台灣之後漸進的調整自我狀態，終於在第四馬 2015 高雄國際馬拉松中，順利的全馬破四，達到自己的預設目標！

放慢訓練腳步，學習與傷共處，終於在第四馬「高雄馬」破四！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

不跑則已 一旦參賽就要用盡全力

跑友們日常面對的推坑，趙天麟也無法倖免，總是被拱著往更長的距離邁進。 「100 公里，多麼夢幻的一個數字啊！」想要跑 100 公里的種子，透過「一順享愛跑」呂保存隊長等人的鼓舞，早早落在趙天麟的心中。當紅螞蟻慢跑隊林義嵐總召順利完成 100 公里後，這坑邊的一腳完全踢中趙天麟，他義氣相挺的說：「I’m in！」便順利入坑，給了自己下一個目標：挑戰南橫 100 公里。

決定要挑戰 100 公里賽事後，趙天麟心裡很清楚這場賽事備賽不能馬虎。除了在日常的訓練中陸續增加月跑量之外，並且透過以賽代訓的方式，報名高雄 12 小時繞圈賽與鎮西堡 80 公里的山路超馬作為長距離的訓練。然而，賽前準備受到選舉活動影響，在最後一個月無法持續地進行練習，加上身體過於疲勞的狀態下，最終沒能完成比賽。

2018年第一次挑戰南橫 100 公里。（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

罷特，答應過的承諾不能忘！今年趙天麟決定捲土重來，重新再面對一次 100 公里的賽事挑戰。有了上一次的失敗經驗，這次的訓練當中更加入了山路訓練，包含中山大學附近的坡度訓練之外，更至屏東山區進行長距離的山路訓練。

有了上一次的失敗經驗，這次的訓練當中更加入了山路訓練，一切都為了捲土重來。（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

除此之外，趙天麟的助理們無不卯足全力，想讓委員沒有失敗的理由，不僅在賽前開放網友投票，更在賽道中間設立現場連線轉播，為的就是希望趙天麟可以順利完成這次的挑戰！

在南橫的賽道上，總共安排了五個直播點，等著迎接趙天麟一起回終點！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

南橫超級馬拉松 100 公里比賽當天，天氣很涼快，趙天麟也笑說老天爺有幫忙加上身體的狀況比往常都來得好，整體跑起來的感覺很輕鬆，跑到熟悉的天龍飯店時，覺得完賽很有希望，對自己信心十足，雖然當下不過才是三分之一的距離而已，要說完賽還太早，但想到上次在天龍飯店時決定棄賽，這次抵達時仍可以輕鬆以對，心裡放鬆許多！

與跑友互相勉勵、一起往前邁進，哪裡跌到哪裡爬起來！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

中間的路程有點下雨，體溫也有點下降，在折返點的時候換上乾爽的衣服後才出發。再度回到天龍飯店時有點說不出話來了，疲憊是一定有的，但信心仍然存在。「當下真的是想著再也不會跑 100 公里了，為什麼要這樣折磨自己，但我想這也很難說，也許過陣子又會想要再報名了！」趙天麟笑著跟我們分享，其實當時剩不到 30 公里就要回到終點，就算雙腳累了，心裡盤算更多的是，剩下 30 公里要怎麼克服。

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確立的目標很明確時，過程的辛苦與困難都擋不住想要往前的決心！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

最後，他比預計時間還早了快半小時回到終點，完全在意料之外。趙天麟很感謝一路上替他加油，陪他一起訓練的所有朋友，「這種自我挑戰真的是太棒了！很不可思議，但卻又是如此美好！」趙天麟真心希望更多的朋友們可以一起加入運動，享受運動帶來的好處，讓自己更快樂。當天完成 100 公里的心情很興奮，趙天麟很想跟大家大喊：「我都可以了！相信每一個人只要願意，都可以完成！」

不要再替自己找藉口了，我可以你們一定也可以！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

讓跑步的信心滋養工作的力量 讓工作的突破成就跑步的堅持

「我現在應該算是一個重度上癮者」，跑步對現在的趙天麟來說有兩層意義，具象來說，很明顯的提升了自身的健康，包含氣色與精神狀態，甚至是健檢報告上紅字也大大改善；另一方面，則是意志力的提升，在高壓工作環境之下，跑步成了壓力的宣洩管道。因為接觸到跑步，從跑步上得到的成就感，進而可以勉勵自己面對工作上的挑戰，而在工作上的突破，也能在反饋到跑步比賽過程中敦促自己持續前進的力量，無不是一種相輔相成，加乘下更好的結果。

從跑步中挑戰自己，近一步在工作上面對更多挑戰！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

我們值得擁有更好的高雄馬

曾跑過東京馬、柏林馬及紐約馬的趙天麟，期待國內賽事水平能持續提升，國內的路跑賽事在幾年前已遍地開花，現在是追求卓越的時刻了！未來也期望高雄馬拉松能受到更大的重視，讓賽事規模以申請 IAAF 金標賽事做準備，並且透過增加市民的認同與參與，提升高雄馬的國際能見度，進一步帶動高雄的旅跑經濟，達到政府、市民、跑者三贏的局面。

2019 高雄馬拉松，順利完賽！（圖片來源：趙天麟粉絲專頁）

等你「一起回娘家」！

看到這裡，你是否也想跟著熱血的委員跑一回呢？採訪的時候，詢問委員在跑完 100 公里之後，未來的目標將設定在哪？趙天麟表示，去年受到高雄市民們共同參與大高雄 38 區公益路跑時的大大感動，至今仍難以忘懷。現在走在高雄，當看到「一起！」的上衣出現時，在心裡都有股暖意，感恩曾經有大家的參與，讓活動得以順利完成。未來，他想再重新規劃路線，串連更多區一起，號召大家一起來跑步，「一起回娘家」！

《一起！大高雄38區公益完跑》最終場，達成了兩萬人夜跑紀錄，也期待大家再一起來跑步，「一起回娘家」！（圖片來源：大高雄38區公益完跑粉絲專頁）

以上文章由 運動筆記 整理刊出。

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