萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會

2019-03-19 09:35 運動筆記 Yingzhen



「 2019 新北市萬金石馬拉松」17日於北海岸熱情開跑，萬金石今年邁入第 17 屆，有來自 29 個國家近 350 位外籍選手參賽，除了有現場熱情的民眾加油還有全程電視轉播，更安排運動名人張泰山、陳傑、邱靖貽等人為跑者掛上完賽獎牌。馬拉松男子組由來自肯亞的 MATHEW KIPSAAT 封冠，成績 2 小時 11 分 17 秒；女子組冠軍是同樣肯亞籍的 NAOMI JEPKOGEI MAIYO，成績 2 小時 34 分 08 秒，男女總一雙雙打破大會紀錄。

早晨六點半全馬組準時起跑（圖片來源：安格斯）

萬金石全馬男子冠軍肯亞好手 打破大會紀錄

肯亞的 MATHEW KIPSAAT 跑出 2 小時 11 分 17 秒，堅強的實力不僅收下男總一，更打破大會紀錄；他為了這場比賽 2018 年 9 月即展開訓練，他也希望有機會能帶著更好的表現再來到台灣，參賽萬金石並持續創造佳績。

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全馬冠軍 MATHEW KIPSAAT 與侯市長合影（圖片來源：安格斯）

周庭印不負眾望 再度蟬聯國內男第一

台北馬突破個人最佳成績的「印帝」周庭印，繼去年再度摘下全馬組國內冠軍寶座，成績 2 小時 31 分 51 秒，總排第八位，他賽後表示：「去年在萬金石賽道上遇到低潮，因此今年配速安排特別保守，將體力保存於後段，在 28 公里逆風後與其他台灣選手拉開距離。」

目前仍在消防隊服役的周庭印訓練作息較不規律，下個月即將退伍的他，期望將調整體能狀態並前往大陸移地訓練備，目標直指 2020 東京奧運。

周庭印二度拿下國內全馬總一，期待退伍後恢復規律訓練的他能再創佳績！（圖片來源：安格斯）

在 2019 金門馬半馬項目以 1 小時 12 分 10 秒封王的何盡平，昨跑出 2 小時 36 分 21 秒，為國內男子組亞軍。身為 2016 里約奧運馬拉松國手的何盡平近期腳傷復原良好，也跑出預期的成績，他賽中不設限過多目標，一切按照身體的跑感；何盡平賽後表示：「重新開始總是不容易，但我自己也做了不少的心理調整，對未來能不能達到目標的壓力放小，但不是不注重成績，而是我自己選擇要當選手，朝著明年奧運目標而努力，至少這一次我不會有遺憾了！」暑假計畫到國外移地訓練，持續加強肌力與訓練強度，期待看到他再度刷新紀錄。

第三次參加萬金石的何盡平，賽後贊同此場銀標賽事交通管制與動線進步許多（圖片來源：安格斯）

第一次參加萬金石馬拉松的「黑色閃電」蔣介文，以 2 小時 38 分 30 秒收下第三名。已經休息一年的他為了東京奧運重新復出，接下來將備戰全運會，並朝全程馬拉松的全國紀錄挑戰。

休息一年後復出，蔣介文 拿下國內男子第三 （圖片來源：安格斯）

2019 新北市萬金石馬拉松男子組排名 排名 選手 國籍 成績 備註 1 MATHEW KIPSAAT KEN 02:11:17 破大會 2 PHILIP CHERUIYOT KANGOGO KEN 02:13:57 3 ALEX CHEPKWIK SAEKWO KEN 02:15:18 4 ABRAHAM GIRMA BEKELE ETH 02:16:12 5 WILLY KIPLANGAT NG'ELEL KEN 02:19:37

2019 新北市萬金石馬拉松男子組國內排名 排名 選手 成績 1 周庭印 02:31:51 2 何盡平 02:36:21 3 蔣介文 02:38:30 4 李智群 02:40:37 5 鍾孟庭 02:41:15

全馬女子冠軍肯亞好手 打破大會紀錄

馬拉松女子組的部分由肯亞籍的 NAOMI JEPKOGEI MAIYO 奪下女總一，也以 2 小時 34 分 08 秒打破大會紀錄；第一次來到台灣的她賽後感謝工作人員，將選手們照顧地無微不至才能有如此好的表現。國外好手還有「日本女版川內」之稱的吉富博子以 2 小時 48 分 42 秒，總排名第五。

肯亞籍 NAOMI JEPKOGEI MAIYO 奮力衝過終點奪得女總一（圖片來源：安格斯）

甫從東馬破 PB 蔡昀軒再奪國內女總一

素人跑者蔡昀軒平常在國小擔任體育老師，跑出 2 小時 57 分 41 秒摘下國內女子馬拉松第一，賽後表示：「兩星期前才五度參賽東京馬拉松，以 2 小時 52 分打破個人最佳；原先預估體能尚未恢復，出乎意料的是涼爽天氣造就今日好表現，十分滿意。」蔡昀軒接下來持續訓練將體能提高，再計畫下場馬拉松賽事。

連續參加三年萬金石馬拉松的蔡昀軒，賽後笑說今年是天氣最好的一次（圖片來源：安格斯）

2018 萬金石女子組冠軍的蔡雅安這次成績 3 小時 3 分 39 秒，拿下第二名。雅安兩年前在此場地完成初馬，去年拿下冠軍，因此萬金石對她來說別具意義。剛跑完東京馬拉松的她也分享保暖之重要，賽中寒冷的天氣加上雨勢讓她十分痛苦，但畢竟是自己的夢想賽事，還是盡全力完賽，強韌的運動家精神令人佩服。

蔡雅安將「萬金石馬拉松」列為她一年中最重要的賽事之一（圖片來源：安格斯）

2019 新北市萬金石馬拉松女子組排名 排名 選手 國籍 成績 備註 1 NAOMI JEPKOGEI MAIYO KEN 02:34:08 破大會 2 MESERET GOLA SISAY ETH 02:34:51 3 EDNAH MUKHWANA KEN 02:35:01 4 SOROME NEGASH AMENTE ETH 02:36:11 5 NANCY JEBET KOECH KEN 02:38:21

2019 新北市萬金石馬拉松女子組國內排名 排名 選手 成績 1 蔡昀軒 02:57:41 2 蔡雅安 03:03:39 3 陳玫雯 03:04:26 4 方巧玲 03:13:51 5 黃素娥 03:15:32

李奇儒實力堅強 無懸念收下迷你馬冠軍

剛在青年盃寫下近十二年最快三千障礙成績的李奇儒，在 14 公里迷你馬的組別拿下冠軍，成績 44 分 55 秒，賽後他扼腕地說：「折返點時沒注意到標示還因此多跑一小段路，耗費 15 秒左右，不然成績可以更好。」 3 月 30 日也將參加大專公開賽的三千障礙，目前僅落後於「路跑王」吳文騫與黃文成兩個全國紀錄，為歷代第三傑，希望未來奇儒能再度突破個人紀錄！

李奇儒以冠軍之姿衝線（圖片來源：安格斯）

國立體育大學好手溫連忠奪下亞軍，成績 46 分 57 秒，賽後他佩服對手李奇儒近期狀況良好，也肯定今日舒適的天氣，十分適合跑者破 PB 。溫連忠下星期六日（3/23、3/24）將出賽於台中舉辦的原住民族運動會 1500 公尺及 5000 公尺項目，喜歡田徑的朋友們別忘了到場為選手們加油。第三名為王子銘，成績 49 分 10 秒，子銘 3 月 31 日 將前往中國參加陽山馬拉松，期待他能擁有好表現。

國體大溫連忠拿下迷你馬亞軍（圖片來源：安格斯）

王子銘從青年盃狀況不甚理想，將此場當練習賽（圖片來源：安格斯）

林嫆菁大幅度領先 無懸念迷你馬稱后

「水水」林嫆菁今年第一次參加萬金石 14 公里組別，成績 56 分 10 秒奪下女子組冠軍，她稱讚賽道上上下下具有起伏十分富有挑戰性。亞軍也是國內頂尖的市民跑者陳瑋琳，成績 59 分 15 秒，第三名則由現就讀嘉義高工的楊睿慈以 1 小時 01 分 11 秒奪下。

林嫆菁過往曾參加過萬金石半馬項目，今年首度挑戰 14 公里（圖片來源：安格斯）

亞軍陳瑋琳與賽事代言人林明禎合影（圖片來源：安格斯）

2019 新北市萬金石馬拉松 14 公里男子組排名 排名 選手 成績 1 李奇儒 00:44:55 2 溫連忠 00:46:57 3 王子銘 00:49:10 4 陳聖崴 00:49:40 5 吳睿軒 00:49:51

2019 新北市萬金石馬拉松 14 公里女子組排名 排名 選手 成績 1 林嫆菁 00:56:10 2 陳瑋琳 00:59:15 3 楊睿慈 01:01:11 4 鄭培妤 01:02:08 5 唐郁筑 01:03:38

此次萬金石除了有 42 km 全馬及 14 km 迷你馬還有 7 km 的快樂馬，讓一般民眾也可以來挑戰；其中來自中山高中田徑隊的陳少揚及鄭曦宇，分別拿下 7 km 快樂馬的第一及第二名，還是高二生的他們明年想再挑戰更高的里程數，期待這兩位小將持續在田徑道路上發光發亮。

中山高中田徑小將陳少揚及鄭曦宇跑過終點後，笑說：「7km 真的是所謂的『快樂馬』。」（圖片來源：安格斯）

許多選手及跑友紛紛稱讚今年無雨不悶熱且涼爽的好天氣，也有參加 2019 萬金石馬拉松的你，破 PB 了嗎？不管如何，恭喜大家平安完賽！（快去好好大吃，謝謝賽道上的自己吧：）

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