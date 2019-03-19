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帶小比旅跑台灣／木棉花道超半程馬拉松 人人是英雄

2019-03-19 10:50運動筆記 陳嘉齡

昨天早上我和小比一起參加了白河英雄之路木棉花道超半程馬拉松。因為習慣很早到會場，一大早天未亮，一到會場停好車，約莫清晨四點半，現場沒什麼跑者來，工作人員也陸續到達。那時候，小乖在擺攤，而吉雷米去參加奮起湖100K的賽事，所以小乖和妹妹也顯得特別忙碌。小乖真是個好太太，她總是默默地支持著雷米參加他喜歡的賽事。跟她打完招呼之後，為了不妨礙她做事，我便到洗手間上廁所，在樂活的攤位遇到了林慧葉老師，她也正忙碌的在處理攤位的事情，謝謝她還特地拿早餐給我吃，真的很不好意思。隨著賽事時間將近，選手也陸續到達，原本以為這場沒有什麼認識的跑友會來參加，結果一個個的出現跟我打招呼，讓我很開心。

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過沒多久秀盆姐也到來，她很用心，她為了帶動現場氣氛推廣萬里長程超半程馬拉松，還特地帶來皇帝裝與大家同樂，現場大家拍照的不亦樂乎…秀盆姐因為要上台帶操，所以叫我也穿上，我與大家很開心的合照，但因為衣服太大件，所以我的扮相有點好笑😆

當暖身操結束，賽事也即將開始，今天的賽道是從白河運動公園，跑到林初埤木棉花道，途中也會經過綠色隧道及小南海自行車道，然後再返回起點。星期日的天氣涼爽，陽光也躲起來，真是適合跑步的好天氣。現場約莫三千多人來參加賽事，也有一家大小帶著小朋友及同事相約一起來同樂。

或許是小比也難得的清醒著，參加了這場賽事。沿途中遇到很多幫忙加油的跑者經過，小比每經過一個就抬一次手，彷彿熱情的跟大家回應，我看了實在想笑。因小南海自行車道有一段路正在修路，我怕小比會因為石頭路不舒服，就改推他到比較平的路上行走。

可能到後面他有點累了，就靜靜地抬頭看著我看麻麻什麼時候會推他到終點😆隨著時間的過去，太陽也開始露臉，因為怕小比曬到太陽會熱，我也加緊腳步推他回到終點，完成了這場賽事。

在這裡謝謝一起拍照和沿途幫我們加油的跑友。謝謝辛苦的志工和攝影師為大家服務。

#2019英雄之路木棉花道超半程馬拉松#為不能跑的人而跑#用雙腳帶小比跑旅台灣

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