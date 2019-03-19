賽事心得／萬金石馬拉松 讓最速女律師掛獎牌

2019-03-19 10:44 運動筆記 淦哥(金田雙鈿)



一直在進步的萬金石

~恭喜跟車車友！515配速列車準點進站！萬金石馬拉松今年升格為銀標賽事，這回跟黑哥及馬哥擔任全馬5:15的配速員，全程下來感受到今年的賽事水準比往年提昇非常多，會場的動線指標、大會廣播揚聲器的效果、起跑區的進入管制、選手賽後的盥洗室有了熱水、沿途補給站的志工素質、沿路的加油團隊、補站的水線拉長還有明顯的標示是水！運動飲料！水果！食物...若真是挑缺點來說，在我們5:15回到終點時，看到起跑舞台旁開始在拆帳篷感覺不太好，應該可以在大會規定時間到再開始，終點轉播的時間也應是如此，才能讓在最後一刻進終點的選手也覺得被感尊重。

在起跑區等待時許多選手信心滿滿的跟我們說：我一定會努力跟好！我真的可以跟完嗎？跟著你們我就破ＰＢ了！聽著他們一句一句的言語，自己心裡告訴自己＂我一定會把你們帶回來的＂，為什麼這次會有這種想法？因為小弟在賽前三天不知道什麼原因整個胃酸＋漲氣，一直到賽事前一晚仍然偶爾發作，也不敢跟一起配速的伙伴提起這件事，一直告訴自己＂不要去想有胃酸這件事就一定可以完成任務＂，而且我這次準備好了水管機要沿途為跟車的選手拍下記錄呀！

5.4.3.2.1~起跑了！隨著主持人的喊話帶著跟車的選手一步一步向100公尺前的起跑拱門前面，來到起跑晶片感應時已經是2'26'，按賽前的配速計劃7'20'來說是不影響到５１５的完賽時間(515配速為7'26')，跟黑哥再次確認今天的配速區間為7'15'~7'20'推進。進入隧道後心想著去年在隧道裡是涼快的，因為抽風機有開，但是今年怎麼感覺悶悶的，直到隧道中段抬頭一看！抽風機沒開！但路還是得前進，這時我的背心已經是前胸貼後背了～在隧道裡一起登玉山的張仁錄大哥跟上來了，他是一位優秀的阿公跑者，波馬都讓他跑完了，好羨慕～他的一句話：淦鈿，加油，著實為我今天收到的第一句鼓勵起很大的作用。

黃色背心的仁錄大哥（嘿嘿，還拍到了魷魚絲的朋友）

出了隧道清涼的海風吹來頭頂一陣涼風，喂！是昨天博覽會有攤位認出我是列車長，送了我一頂中空帽為我加油，當然要戴上這份祝福跑完全程呀！今天說好要一起跑的朋友有好多，起跑時被分開了，但也幸運的在出了隧道後一個一個的跟上來，不過～為什麼一個又一個的離我而去啊？嗚...7'15'的配速真的對他們來說有點慢，於是我就目送他們離開了！這下我要在這裡點個名了 富民哥 逢甲EMBA樂跑協會的 沐雲 雪莉 洪浩還有說初馬要跟著我的錦淑 你們這幾位太不講義氣了。不過當然也有貼心的幾位跑友愛相隨跟著我們跑啦：正雄哥、小輝哥，還有幾位在臉書上第一次留言說要跟著我的選手們。在這裡我要提一下正雄哥跟小輝哥了！

正雄哥： 臉書上總是有許多認真練核心的照片，去年萬金石以2分多被關門，今年是來雪恥的，而且賽前還自己做了一個海報準備進終點時帶著洋蔥，讓老婆跟兒子感動，無奈！被兒子提前在家裡找到海報，破梗了～

小輝哥： 上個月有一場環台跑者一起當19歲妹妹陪跑的加油團，他說：淦哥，我腳傷萬金石希望能跟你的車一起完賽。我說：你不會也帶著大砲跑吧？他：對啊！今天他跟上我後，果然真的帶著大砲，而且一直到終點，感動了～

裡面很多個離我而去的傢伙（富民哥不見了）

正雄哥的感人記錄（照片取自林正雄本人臉書）

林小輝的專業全程完賽及跟拍（阿哩阿多）

美景、橋照、逆光景全都攝，跑了三年萬金石每次到這個路段我最喜歡拍了，可以留下特別的照片！去年陽光普照今年陰天都拍不出同的氛圍，這裡是跟車選手第一次被我大喊，515拍照囉～感謝大家也很活潑的一起留下瞬間記憶！在這一段讓我留下最可愛的回憶莫過於列車長上洗手間了！配速氣球露出在流動廁所門上，超級可愛！

今年2019的無敵美景，有亮點～可愛的氣球

2018年的無敵景，大逆光超美

跑著跑著感受到今年的氣氛超棒的，原來是加油團的熱情還有沿路的交管及志工變多了，最有感的莫過於補給站志工了，今年的志工讓我覺得＂是不是有特訓過啊？＂除了滿臉笑容的為跑者服務之外，還會特別看一下我們的氣球是掛幾小時的，然後跟我們說515加油，辛苦你們了之類的鼓勵，原以為只是這個站的志工會這樣而已，沒想到接下來一直到終點的各個補站志工都是如此，謝謝你揪甘的志工朋友！就在進入金山最有名的烤玉米前，我的好友小鮮肉 Ken LIN 出現了，他拿著手機幫我們錄下帥氣的英姿，我大喊：要給我照片唷！就在回程再度遇到他，這時他早已準備好手機一張又一張的幫我們拍照！謝謝你 Ken。

暖男小鮮肉 Ken LIN

哩程到了１０公里左右，我跟黑哥開始玩起猜誰最準的遊戲，我說：總一應該在14K左右會遇到，他說：應該在13K，一旁無辜的馬兒被拉下水只好回那就你們二個的中間直（好賊唷），懲罰是～跳旁邊的海（好像某政治人物說的話唷），到了12.5Ｋ黑哥說，我只剩500公尺的機會，話一說完12.8Ｋ左右前導車出現了，就這麼準的13K標示牌一過，小黑就呼呼的跑過去了，黑哥太準了，看來小弟的預測能力要加強了～當然是信守賭注，跳下海立馬爬上來再跑（你們相信嗎？）

領先集團一位一位的過去了，接下來就是開始準備好水管機大拍特拍了，令我驚訝的是好多位朋友今天出乎我的意料之外，折返後都跑的相當的好，尤其是凱閔居然跑在３小時配速員劉治昀教練前20公尺，更有幾位也在330列車面，再來不得了了，一堆因跑步而認識的朋友也都在4小時列車前方，我越跑越覺得汗顏但也為他們感到開心啦！

在這一段還有更有趣的事，就是為我們已經折返的配速列車們一組一組的拍照了，好笑的是有一台車就在我們進補給站時沒拍到～這台車裡面有很漂亮的女車長～蔡強妮耶，嗚嗚～沒拍到！當然還有百馬王子耿豪哥啦～耿豪哥大喊：淦哥，不要再吃啦！這時我才發現他們溜過去了！！！

在這裡我不得不說說帥氣度最高的345列車了，有大鳥哥、小錫哥、竣欽院長、顯金哥，尤其是大鳥哥345的配速還能帶著相機跑拍，厚～

終於來到了折返點這也表示今天的賽事完成了一半了，大聲的跟選手們喊，加油，我們剩下半馬了。這時跟黑哥打個招呼，我先到折返處幫大家拍照，過彎的照片是沒有大砲的，因為這裡會擠在一起，還有石門洞也沒有大砲，就只好小弟的水管機代勞了。

石門洞，其實拍起來也很有紀念價值耶

哇！沒拍到折返點的牌子

回程有不少的海風，更有幾段路風大到會讓初跑者吃不消，讓我想起了我們的任務，我們要幫跟車選手破風呀！於是 淦氏海風吹來集團跑法 就這麼誕生了，黑哥跟馬哥還有一位跑友領跑在前方，我則在靠海側大喊著＂麻煩有體力的跑外側，覺得體力不太行的往中間去＂喊個二下，果然有幾位選手往中間移動了，正擔心著會不會大家都只想往中間省力，沒想到餘光也看到有些選手往外側出來，感動到不行，心想～今天的列車看到這一幕值得了～謝謝你們515的跟車選手們，只靠我們三位車長是無法幫大家擋風的，也是因為有你們的幫忙，讓我們515的３－４０位選手能順利的通過大自然的海風考驗。正當大伙在敵抗海風時左側忽然出現一位可愛的加油志工，拿起三角錐當起大聲公，這一幕又引起了一陣笑聲，這一笑我看到每位跑者的心情放鬆了下來，心情一但放鬆自然可以跑的更好。

有坡嗎？穿過小田徑路線回到無敵美景的大橋，看著前方的小坡有幾位跑友開始問了：有坡嗎？有幾個坡？坡長不長？有經驗的跑者先回答：有唷，後面還有二個坡，我跟黑哥也討論著有幾個坡，頓時觀察到有幾位跑者表情不太對，話鋒一轉說：現在是微上坡，請大家把步伐縮小不要跨步跑，不要去想是不是坡跟著我們跑就好，馬哥也聽出了話中涵意跟著附和，步笩記得縮小唷～一個小坡一個中坡我們一直藉著提醒讓大家轉移注意力，下坡跑完時小輝哥說：我下坡時腳會痛。我告訴他：等一下有坡你上坡跟好下坡用不痛的速度跑回到平地再加一點速度追上來就好（其實我很怕他因為下坡失去了意志力），還好在獅頭山的下坡段他退到最內側用自己的速度下坡，回到平地沒多久就再度跟上來了。萬金石回程的最後一段坡就在香香的烤玉米味道及小鮮肉Ken志工站結束了。

在這裡之前也有一段小插曲，在獅頭山下完坡的一個社區轉角，手錶響起37Ｋ我跟大家喊著＂剩５公里了，就當作是測5000啦＂，再往前跑100公尺（扣掉起跑區剛好差100公尺）大家笑了，因為37K的標示牌精神喊話寫著＂現在才是真正的測5000＂，我發誓我跟大會的精神標語指示想法工作人員完全不認識厚。

這個牌子讓大家又笑了起來

哩程進入最後倒數3公里，我們三人開始對跑者講，有機會破ＰＢ的現在要開出去囉，其中有一位穿黑衣服的女孩說：我要看到隧道再開出去。我遙指對海岸線遠方的隧道口說：妳看，看到隧道了，妳可以開出去了。她：還沒啦！自然又引起一陣笑聲，不過話說完不到500公尺，這位妹妹就消失在我們515裡了～喂！不是還不想開出去？果然，跑者的話不能信。（就是下圖中穿黑衣高雄馬的妹妹）

大家都知道萬金石最終的指標路段就是隧道口，這也是我們大部份列車長有的默契，一進入隧道就會提醒大家開出去～果然，身後感覺一陣空虛，原本一拖拉庫的車友只剩2-3位跑友愛相隨，在隧道裡頭也見到不少跑在我們前面的選手慢了下來，依然大喊著515上車啦，堅持到最後剩一點點，有的看到我們叫著515來了然後拔腿就跑，有的說5小時半來了，我說：不是啦是515，哇！他居然慢了下來了，看來老兄是只要530完賽就好。出隧道心情整個放鬆，一路上的胃酸發作過二次，還好沒影響到配速，跟著黑哥馬哥還有13571選手我們對著大砲跑著被拍著順順的在5:13:49抵達終點，轉身鞠躬向所有的工作人員致謝，再轉身眼淚快掉出來了，有幾位跑者等著我們跟我們道謝還要求合照，謝謝你們，一句謝謝一個合照就是我們今天最大的收穫。

向前移動我看到了台灣最速女律師～邱靖貽在幫大家掛牌，林小輝這傢伙早早就在等著被掛獎牌，我來到律師面前，她一看到我很高興的說：淦哥回來了，恭喜你。當然是被她掛獎牌囉，這位最速女律師不但會跑步人還很Nice很可愛，能被她掛上獎牌這又是這場任務另一個喜悦。

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【恭喜】運動筆記配速列車這回圓滿達成各班次任務

【謝謝】黑哥吳榮錦、馬兒馬傳貴，第一次合作配速順利達標，太厲害了我們！

後記：這回最要感謝的是逢甲ＥＭＢＡ樂跑協會的朋友們，原先與富民哥要住在台北車站附近的旅館，你們知道我要２點起床後，就邀我一起住福華（剛好有一空床位），還有初馬錦淑的車從台中來回可搭，一起旅跑的二日遊留下美好的回憶～謝謝你們。

謝謝 雪莉 沐雲 麗伃 錦淑 炯華 政忠 洪浩 Tina

謝謝 林小輝全程大砲攻擊

恭喜 林正雄雪恥成功

恭喜 錦淑初馬成功

恭喜 富民哥破５成功

還有好多好多感謝跟恭喜～～

#bijipacer#RunForTaiwan#跑步學堂RunForChange