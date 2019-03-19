賽事心得／萬金石馬拉松 初馬破3目標達成！

2019-03-19 11:11 運動筆記 陳永錚



前情提要

各位跑友好，我的綽號叫六哥，起源是2016年接受361°贊助進行跑步接力環島，當時我才剛接觸路跑運動不到一年，看到其他選手的傑出表現，我一直喊666666，結果就被他們反叫成六哥了。其實666666是網路遊戲中的用語，意思是這人的操作很溜(厲害)，不過環島夥伴們似乎都不玩線上遊戲，所以覺得這個整天對他們喊666666的人很奇怪。後續提到的凱智與聲均就是夥伴其中之二。

回顧2016的追夢環島之旅

正文開始

早上三點多起床備戰，吃了幾片白吐司作早餐，聽音樂放鬆到四點多，再著裝前往會場。幸好比賽前一天，我跟聲均有事先去過會場一次，知道熱身路線的坡度起伏很大，我們決定提早出發，用跑走的方式抵達。本次大會的起跑分區規劃與管制都很到位，我報名的時候以半馬成績順利被分到A組，能近距離看到國內外招待菁英選手的風采，真的是很棒的經驗。

鳴槍出發後，經過一個緩坡進入隧道，靠著自己的體感前進，儘管一開始被許多後面的跑者超越也不緊張，因為之前的配速經驗告訴我，只要用比輕鬆跑快一點的步調前進就夠了，如果讓肌肉稍微多發力就會超速。果然不久後我就在隧道內陸續追上幾位暴衝的選手。這時我選擇加入一個集團跟跑，將自己的配速控制在4'05/k，跑出隧道後覺得狀況還可以，我超越集團開始跟上另一位男選手。這場賽事的高手很多，不缺跟跑的對象，很多情況是互相領先。.

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沿途海拔高度是稍有起伏的，因為自己的身高、跑法跟習慣，我會選擇在下坡加速到3'50/k甚至是3'30/k，目的是把時間補到上坡放慢的4'30/k，這樣的跑法我之前多次試驗過，發現這是我最能發揮身高優勢的策略。除了在12k補水的時候不小心掉了一顆鹽錠，前半程的一切都如同在操場配速一樣順利，晶片時間是1:26:52，折返過後離開市區再次回到海岸線，遭遇到逆風的考驗，而選手之間的差距也拉開了，沒有擋風的對象，只能夠靠自己苦撐。回程路上遇到很多對向的跑友打招呼，還看到當兵新訓的連長，隱約有聽到幾聲六哥加油，如果我沒有失神的話應該都有答聲，但我記得還是有漏掉幾個，希望可以得到諒解。

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來到28k(這是我這段期間配速練習的最長距離)，左腳底開始出現異狀，感覺快要抽筋，經驗讓我選擇將配速放慢，盡量降低對患部的施力，用4'20/k配速撐到34k。幸好這次大會的補給非常專業，志工也都經過培訓，讓我得以透過舒跑還有水緩解抽筋的問題。陸續左小腿也開始出現狀況，看到前方出現步行的選手，告訴自己為了初馬破三的目標，再怎麼樣也不能停下來用走的，於是選擇不看錶，雖然體感知道已經掉速很多(事後看紀錄是4'25~4'42/k)，但還是把精力聚焦在眼前的道路上。

回程進入隧道之後，看了手錶時間在2'53'xx，應該還是有些微機會達成跟凱智約定的2'56'66，但左邊下肢已經處於抽筋的超臨界邊緣，加上隧道內的距離感喪失，只能邊跑邊祈禱。出隧道後趕緊看了手錶2'57'xx，心想雖然應該無法達成約定，但我必須要盡力完賽，體現當年的跑步環島精神。結果我才剛想讓肌肉用平常輕鬆跨步跑的模式做最後衝刺，左小腿馬上就抽筋了，此時距離終點應該還有200多公尺，我選擇讓身體右半部代償施力，用一拐一拐的超難看跑法勉強進入終點。

進終點知道自己達成初馬破三任務後的喜悅並沒有持續多久，因為左腳的情況很不樂觀，即使在旁邊做推牆動作舒緩也不起作用，連走路都有問題。幸好此時有熱心的志工協助披浴巾保溫，推輪椅到醫護所給防護員大哥處理。休息半小時之後才終於可以用緩慢的小碎步前進，印成績、領取完賽物資接著退還晶片。成績列印出來看到2'58'46終於安心了，這一切都是真的，再看看排名，咦，竟然還撿到Group Ranking 1，算是意外的收穫，可能是因為高手都集中在25歲以上的組別吧！

才剛蹲下去想解開鞋帶就馬上悲劇，左大腿直接無預警抽筋，又在原地躺了十分鐘才完成晶片退還，去跟父親與聲均會合。因為住宿距離會場有三公里左右，加上退房時間的問題，很可惜沒有趕上頒獎，算是這趟旅途的小遺憾吧！

感謝父親的陪同，聲均訂房的支援，沿途跑友的加油，還有大會志工與防護員，馬拉松賽場上雖然只有一個人，但要跑好一場馬拉松卻從來不是一個人的事情，需要來自各方的協助與鼓勵。事後回看TVBS的網路直播，發現今年的萬金石馬拉松真的比去年進步非常多，雖然距離日本規劃的賽事品質還有一段距離，但我相信只要每年都改善一點，台灣馬拉松的競賽環境會更完善。

賽後還是要對自己的表現檢討一番，臨場表現特別是抽筋邊緣的調整，我覺得算是相當不錯。問題主要是出在賽前的訓練準備不夠充分，直到二月中旬都還在練10000M的課表，最長距離也只有12k的節奏跑。直到二月底才臨時加了一次M pace 16k還有一次M pace 28k，以及雙溪櫻花半馬，然後就直接進入馬拉松賽前的放鬆課表，這次是因為天氣適合，加上大會補給完整，才可以幸運跑出這樣的成績。初馬本來的目標就是破三而已，這個基本目標至少有達成，接下來會停跑馬拉松三年以上，認真突破1500M、5000M以及10000M成績，沉潛幾年後再來挑戰國內2'45'00的半菁英資格，爭取之後的比賽可以有專用補給，不用再塞一大堆果膠在身上負重。

最後再次感謝從我2016年第一場路跑賽事到現在，一路上支持我的人，我會繼續努力，循序漸進地達成自己每一個階段的預設目標。