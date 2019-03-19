賽事心得／萬金石馬拉松 從輕鬆到痛苦：完賽獎牌取代安慰獎！

2019-03-19 11:01 運動筆記 Jao Yi Kai



2018的萬金石因為ITB的關係，在5K處就決定棄賽了，休息片刻後跑走跑走的帶著安慰獎回會場，當時就發願(?) 預祝2019中籤我要雪恥。

安慰獎

2019.03.17 06:16我掛著自己名字的號碼布回到了這個起跑區，心情是非常的放鬆～(因為上半季330目標已在高雄馬達成）大約06:33通過了起跑點，賽前有告訴自己別花太多力氣在鑽人上面，但看一看錶...6’30”這配速實在超出預期太多了，不得已還是決定先離開人群再說...第2K-5’10”/Km，出了隧道豁然開朗，已經沒這麼難鑽了，第3K跳錶回到了4’38”/Km，沿著賽道邊邊跑，越跑越順嘍！跟小賀邊跑邊打鬧著，還遇見了一些朋友們（算是D區出發的好處之一吧！）

沿途不斷被提醒著「太快嘍！」「太快了啦！我要降速嘍...」，但依然故我的配著這個體感，12K開始就配著各自的速度去享受賽道。

半馬折返點前～眼角餘光瞄到了一位熟面孔——昱翔，心想希望可以在30K前追到他。哇勒勒...折返後微微的逆風多少還是有影響，且這個配速少了BCAA的加持，腿酸得明顯，同時腳也漲得厲害，跑起來更是吃力。

大約23.24K處，終於見到了賢鴿打了招呼，賢鴿回了什麼我沒聽清楚，但可以看得出來他非常專注地運動著，跟了一會兒我心想趁我還有力的時候再配快5”，便默默的向前離去。

終於在進入27K處第11站補給站前見到了昱翔的背影，先為自己的嘴巴裝些水後追了上去，拍了拍昱翔的手臂，嗯..已讀不回，轉頭過去打聲招呼，確認他有認出是我後揮了手希望他能一起跑，但不料昱翔好像有點狀況，眨眼瞬間便留下一句「我調整一下」靠邊慢了下來（賽後得知是胃不舒服），只好繼續期待還能遇到誰.....

30Km起，疲勞的身體幾乎快要崩潰，「大腿出力、收腳、抬腿、踢腳、、、」想盡辦法維持配速，但效果只是讓自己更累更疲累，在35K的水站只想不顧一切好好休息一番，喝完水後便在桌尾蹲了下來，旁邊阿伯還跟我搭了兩句話，呵呵...牛頭不對馬嘴...我該繼續前進了！ 跳錶6’45”，哇！我穿越時空啊？雖然以為休息後狀況會好轉，但身體還是不聽使喚⋯⋯

爬完了最後的一個大坡，下坡也盡量放輕鬆跑不敢亂衝，就在下坡的盡頭排排站著滿滿的加油團拿著加油棒不斷地敲，真的不知道為什麼我全身雞皮疙瘩抖了一番後就像充了電，提高了步頻 減少了痠痛，準備測最後的5K。

身體明顯感受步頻增加到190spm，配速：未知，不管速度多少，能以現況跑進終點就是最佳配速！

逼著自己不看錶、連檢查點的時鐘都不看！此時的腦中不斷閃過地是每一位跑者朋友們的臉孔，耳中也充滿著大家的加油聲！感謝神隊友們. 過了最後一個水站後，也就是最後的隧道衝刺了！2K不到的隧道變得好長好遠啊！進入不到一半輪胎就漏風了，但同時在身旁做最後衝刺的跑者們使我無法停下腳步！漏風的輪胎也要硬駛啊！！

抬頭看了眼拱門上的鐘 3:25:xx，過了拱門按了錶，抓住圍欄放低身子低下頭安慰自己：「沒關係！我盡力了！練不夠就再練過！！」

起身向賽道點頭致謝，並向 雷理莎 收了塊完賽獎牌，為2019萬金石劃下句點。