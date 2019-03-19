親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

印巴百年衝突升級！簽署「和平協議」有用嗎？

跟專家講的相反！為何「掃雪機父母」這樣害小孩？

運動筆記維納斯海岸線潛藏之驚濤…駭浪……【與夥伴的約定】 2:56:66 未達標的萬金石初馬破三之旅
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA焦點對決- Dwyane Wade vs. Paul George (3月19日)焦點對決- Kyrie Irving vs. Nikola Jokic (3月19日)

賽事心得／萬金石馬拉松 從輕鬆到痛苦：完賽獎牌取代安慰獎！

2019-03-19 11:01運動筆記 Jao Yi Kai

2018的萬金石因為ITB的關係，在5K處就決定棄賽了，休息片刻後跑走跑走的帶著安慰獎回會場，當時就發願(?) 預祝2019中籤我要雪恥。

安慰獎

2019.03.17 06:16我掛著自己名字的號碼布回到了這個起跑區，心情是非常的放鬆～(因為上半季330目標已在高雄馬達成）大約06:33通過了起跑點，賽前有告訴自己別花太多力氣在鑽人上面，但看一看錶...6’30”這配速實在超出預期太多了，不得已還是決定先離開人群再說...第2K-5’10”/Km，出了隧道豁然開朗，已經沒這麼難鑽了，第3K跳錶回到了4’38”/Km，沿著賽道邊邊跑，越跑越順嘍！跟小賀邊跑邊打鬧著，還遇見了一些朋友們（算是D區出發的好處之一吧！）

沿途不斷被提醒著「太快嘍！」「太快了啦！我要降速嘍...」，但依然故我的配著這個體感，12K開始就配著各自的速度去享受賽道。

半馬折返點前～眼角餘光瞄到了一位熟面孔——昱翔，心想希望可以在30K前追到他。哇勒勒...折返後微微的逆風多少還是有影響，且這個配速少了BCAA的加持，腿酸得明顯，同時腳也漲得厲害，跑起來更是吃力。

大約23.24K處，終於見到了賢鴿打了招呼，賢鴿回了什麼我沒聽清楚，但可以看得出來他非常專注地運動著，跟了一會兒我心想趁我還有力的時候再配快5”，便默默的向前離去。

終於在進入27K處第11站補給站前見到了昱翔的背影，先為自己的嘴巴裝些水後追了上去，拍了拍昱翔的手臂，嗯..已讀不回，轉頭過去打聲招呼，確認他有認出是我後揮了手希望他能一起跑，但不料昱翔好像有點狀況，眨眼瞬間便留下一句「我調整一下」靠邊慢了下來（賽後得知是胃不舒服），只好繼續期待還能遇到誰.....

30Km起，疲勞的身體幾乎快要崩潰，「大腿出力、收腳、抬腿、踢腳、、、」想盡辦法維持配速，但效果只是讓自己更累更疲累，在35K的水站只想不顧一切好好休息一番，喝完水後便在桌尾蹲了下來，旁邊阿伯還跟我搭了兩句話，呵呵...牛頭不對馬嘴...我該繼續前進了！ 跳錶6’45”，哇！我穿越時空啊？雖然以為休息後狀況會好轉，但身體還是不聽使喚⋯⋯

爬完了最後的一個大坡，下坡也盡量放輕鬆跑不敢亂衝，就在下坡的盡頭排排站著滿滿的加油團拿著加油棒不斷地敲，真的不知道為什麼我全身雞皮疙瘩抖了一番後就像充了電，提高了步頻 減少了痠痛，準備測最後的5K

身體明顯感受步頻增加到190spm，配速：未知，不管速度多少，能以現況跑進終點就是最佳配速！

逼著自己不看錶、連檢查點的時鐘都不看！此時的腦中不斷閃過地是每一位跑者朋友們的臉孔，耳中也充滿著大家的加油聲！感謝神隊友們. 過了最後一個水站後，也就是最後的隧道衝刺了！2K不到的隧道變得好長好遠啊！進入不到一半輪胎就漏風了，但同時在身旁做最後衝刺的跑者們使我無法停下腳步！漏風的輪胎也要硬駛啊！！

抬頭看了眼拱門上的鐘 3:25:xx，過了拱門按了錶，抓住圍欄放低身子低下頭安慰自己：「沒關係！我盡力了！練不夠就再練過！！」

起身向賽道點頭致謝，並向 雷理莎 收了塊完賽獎牌，為2019萬金石劃下句點。

分享

萬金石馬拉松
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會

2019-03-19 09:35

焦點人物／參賽就要用盡全力 — 趙天麟

2019-03-19 10:20

賽事心得／萬金石馬拉松 遭收容車糾纏之驚濤駭浪

2019-03-19 11:20

賽事心得／萬金石馬拉松 初馬破3目標達成！

2019-03-19 11:11

賽事心得／萬金石馬拉松 讓最速女律師掛獎牌

2019-03-19 10:44

賽事心得／台中花博馬 為了更好的自己，我做到了！

2019-03-19 11:30

帶小比旅跑台灣／木棉花道超半程馬拉松 人人是英雄

2019-03-19 10:50

賽事心得／南橫超級馬拉松 人生跑完60K才開始！

2019-03-18 09:45

日本人跑遍台灣／寶二水庫半馬 看到朋友們比拿獎金更棒！

2019-03-18 09:35

賽事心得／萬金石馬拉松 破PW之最慘烈的一役

2019-03-18 09:30

萬金石馬落幕 想衝IAAF金標

2019-03-18 00:11

賽事心得／2019名古屋女子馬 做夢也想不到真的破四

2019-03-17 18:48

賽事心得／2019東京馬 無傷跑完戰勝昨天的自己

2019-03-17 18:45

真善美公益路跑 覽寶二水庫美景邊尋桐花蹤跡

2019-03-17 15:30

東京馬後接萬金石 蔡昀軒意外封后

2019-03-17 10:59

萬金石馬拉松 周庭印、蔡昀軒國內稱王封后

2019-03-17 10:40

賽事準備／萬金石馬拉松 賽前懶人包大盤點

2019-03-16 06:00

2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談

2019-03-16 06:00

挑戰亞洲最速賽道首爾馬 黃金陣容夢想團出發！

2019-03-16 06:00

帶小比跑旅台灣／親親我的寶貝 祝你生日快樂

2019-03-16 06:00

賽事心得／東京馬直到最後一刻 我都沒有放棄

2019-03-16 06:00

路跑／萬金石馬拉松周日登場 29國好手拚場

2019-03-15 23:46

萬金石EXPO日「女版川內」吉富博子：要刷新大會紀錄

2019-03-15 17:02

賽事心得／名古屋女子馬拉松 為了項鍊的〇月跑量奇蹟！

2019-03-15 10:04

賽事心得／京都馬拉松 感受日本藝文氣息

2019-03-15 09:57

訓練心得／命運的兩分鐘 火車司機為改變而跑

2019-03-15 09:47

萬金石馬年度盛事 運動博覽會先登場

2019-03-14 14:33

運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場

2019-03-14 10:22

賽事心得／台北渣打馬拉松 屬於自己的美妙時刻

2019-03-14 10:17

跑步知識／跳30分抵慢跑1小時 跳繩訓練對跑步的幫助

2019-03-14 10:05

練習心得／教練，我破PB了！

2019-03-13 12:51

賽事心得／台北國道馬拉松 信心之戰

2019-03-13 12:51

賽事心得／埔里山城馬拉松 與家人同樂

2019-03-13 10:52

賽事心得／名古屋女子馬拉松 雨中疾行

2019-03-13 10:46

原力復健／震波治療 運動傷害殺手級武器

2019-03-13 10:27

原力復健／腳底痛怎麼辦？ 原因與治療

2019-03-13 10:16

賽事心得／跑三校馬拉松撞鬼 你還願了嗎？

2019-03-13 10:06

女子全馬奧運標 真的是高不可攀嗎？

2019-03-13 09:33
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／遭爐主尼克橫掃 詹姆斯稱兩隊半斤八兩

2019-03-18 12:29

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／威廉斯大號三分絕殺籃網 快艇近8戰7勝

2019-03-18 12:50

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

NBA／暴龍打趴尼克 林書豪20分轉隊後新高

2019-03-19 10:28

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

中職九年／洪瑞河喊再賭就解散 怪力男當三冠王

2019-03-18 12:58

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40

中職八年／兩聯盟惡性競爭 另類產物二代鷹爭霸

2019-03-18 11:58

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

MLB／鈴木一朗再戰巨人 20日開幕戰有望先發

2019-03-18 12:29

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

HBL／苗栗家扶嬌娃李吟娸 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15

NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

NBA／雙核心領銜力壓勇士 馬刺豪取9連勝

2019-03-19 11:33

NBA／生涯第一次 衛少16次技術犯規遭禁賽1場

2019-03-18 11:46

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

MLB／教頭春訓在幹嘛？ 59歲法蘭柯納挑戰跳傘

2019-03-18 12:06

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top