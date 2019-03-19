親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

中職30／頂新龍體復活，味全龍魂依舊在？

運動筆記只為了更好的自己，我做到了！2019臺中花博馬維納斯海岸線潛藏之驚濤…駭浪……
健行筆記【海外山旅】日本新穗高纜車一覽中部山岳 01 交通篇合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已 @@~
NBA賽事精華- 騎士 vs. 活塞 (3月19日)賽事精華- 金塊 vs. 塞爾蒂克 (3月19日)

賽事心得／名古屋女子馬拉松 330夢想之旅

2019-03-19 12:30運動筆記 Betty Yen

緣起

開始跑步至今雖然已4年多，但跑全馬的次數五隻手指頭都算得出來，2017年3月蘆竹馬初馬3:56，第二馬一直到2018年11月板橋馬3:46、第三馬12月太魯閣馬3:32，緊接著就是我的第四馬，也是我的海外初馬-2019年名古屋女子馬拉松。

訓練期

從去年7月開始備戰板橋馬，這段時間每個月跑量都有達到200K，每週幾乎都維持著規律的跑步，週二有恆街(配速跑)、週三小妹團(核心訓練)、週日南天大團練(LDS)，中間自己會再安排一天輕鬆跑。這段期間多虧有南天樂跑的夥伴們一同陪跑訓練，讓跑步的日子更添歡樂!

最後衝刺

在名馬前最後一場比賽是高雄的超半馬，這場以均速4:50完成；228連假，教練特地幫我安排了2次的課表，分別是300M的間歇跑，每趟66-70秒共10趟，以及3*3門檻跑，每趟3K13分鐘(每K4:20)，最後一週則是以4:50的速度配速跑10K，目的在於比賽時能以5分速跑完而不會累。這幾次的練習，讓我對於速度的控制更有把握。

正式比賽

我們這次一行4個人，在比賽前一天抵達名古屋，順利的報到領取物資，也去會場參加EXPO，看到終點的賽道及Tiffany區，內心已掩不住那興奮與激動的心情啊!

隔天一早不到7:30就抵達會場，我們決定直接整理好裝備後就去寄物，然後就各自前往起跑區等待，以便取得起跑前的好位置。這次我被分配到C區，在等待區時大家的心情都很亢奮，我也小跑熱身一下，隨著時間的逼近，現場氣氛也越來越High，時間一到鳴槍後就出發啦!

一開始起跑還是有點點擠，不過周圍的速度其實都不慢，大概1K後我就能按照自己的配速前進，原本設定是5分速，但前面幾K因為想補回第1K落後的時間，所以大都是以4:50的速度持續跑著，再加上也擔心萬一後段掉速，那還有一點時間可以控制。

一路從C區一直追趕到A區，7K時先看到良芸，12K時追上婷婷姊，都大聲的跟他們加油打氣，終於在25K時追上3:30的配速列車，28K時剛好有一個下坡，此時不加速待何時，從這裡開始我超越了3:30配速列車，繼續往前刷刷刷。

終於來到30K，我的速度都還算穩定沒有掉速，心裡也不停的對自己喊話，我可以的，就這樣一直跑到終點吧!回程也再次看到對向的婷婷姊跟良芸，再次大聲的跟他們加油打氣，同時也是為自己加油打氣，相信我們都能順利跑回終點!

剩下最後5K了，心情已經開始激動不已，但比賽不到最後不可以掉以輕心，收拾好心情，邁開步伐大步向前。最後2K，就快要彎進會場了，沿路加油打氣的歡呼聲不絕於耳，我就要達成目標了，我知道我的成績應該會落在3:25左右，嘴角不自覺地笑開了。

當踏進會場的那一刻，心情再也無法克制，眼眶含淚一路跑向終點，此時此刻，聽不到兩旁的加油聲，只有自己的心跳聲砰砰砰，我終於達成目標，跑進3:30內，同時，我也取得2020波馬的資格了!

感謝

要感謝的人好多，當然要先感謝我的老公跟我的小孩，願意支持我完成我的夢想，我也希望我的努力不懈能夠讓孩子看到，做任何事都一定要付出努力，才會有所收穫。

跑步路上改變我最大的就是陳志瀛教練，不嫌棄我的資質駑鈍，一步一步的指導我正確的跑步姿勢，幫我開課表陪我訓練，謝謝教練!

感謝南天樂跑的夥伴們，不論是週二有恆街、週三小妹團已及週日團練，大家都一直鼓勵我，給我信心，比我自己還相信我可以做到，更要感謝有恆姊妹花，雅娟、惠娟、良芸跟良知，最後不辭辛苦的陪我吃課表，因為有你們，我才能達成夢想!

最後，強力推薦女孩們有機會一定要來參加名古屋馬，不僅僅整個賽事的規格滿分，現場的加油團也是讓你很感動，更重要的是還有Tiffany跟小鮮肉啊，這樣的規格待遇，你能不來參加嗎？

分享

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

萬金石馬拉松 肯亞男女好手雙破大會

2019-03-19 09:35

焦點人物／參賽就要用盡全力 — 趙天麟

2019-03-19 10:20

賽事心得／萬金石馬拉松 遭收容車糾纏之驚濤駭浪

2019-03-19 11:20

賽事心得／萬金石馬拉松 初馬破3目標達成！

2019-03-19 11:11

賽事心得／萬金石馬拉松 從輕鬆到痛苦：完賽獎牌取代安慰獎！

2019-03-19 11:01

賽事心得／萬金石馬拉松 讓最速女律師掛獎牌

2019-03-19 10:44

賽事心得／累積十場全馬 遇到卡在瓶頸的痛苦

2019-03-19 13:06

賽事心得／台中花博馬 為了更好的自己，我做到了！

2019-03-19 11:30

帶小比旅跑台灣／木棉花道超半程馬拉松 人人是英雄

2019-03-19 10:50

賽事心得／南橫超級馬拉松 人生跑完60K才開始！

2019-03-18 09:45

日本人跑遍台灣／寶二水庫半馬 看到朋友們比拿獎金更棒！

2019-03-18 09:35

賽事心得／萬金石馬拉松 破PW之最慘烈的一役

2019-03-18 09:30

萬金石馬落幕 想衝IAAF金標

2019-03-18 00:11

賽事心得／2019名古屋女子馬 做夢也想不到真的破四

2019-03-17 18:48

賽事心得／2019東京馬 無傷跑完戰勝昨天的自己

2019-03-17 18:45

真善美公益路跑 覽寶二水庫美景邊尋桐花蹤跡

2019-03-17 15:30

東京馬後接萬金石 蔡昀軒意外封后

2019-03-17 10:59

萬金石馬拉松 周庭印、蔡昀軒國內稱王封后

2019-03-17 10:40

賽事準備／萬金石馬拉松 賽前懶人包大盤點

2019-03-16 06:00

2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談

2019-03-16 06:00

挑戰亞洲最速賽道首爾馬 黃金陣容夢想團出發！

2019-03-16 06:00

帶小比跑旅台灣／親親我的寶貝 祝你生日快樂

2019-03-16 06:00

賽事心得／東京馬直到最後一刻 我都沒有放棄

2019-03-16 06:00

路跑／萬金石馬拉松周日登場 29國好手拚場

2019-03-15 23:46

萬金石EXPO日「女版川內」吉富博子：要刷新大會紀錄

2019-03-15 17:02

賽事心得／名古屋女子馬拉松 為了項鍊的〇月跑量奇蹟！

2019-03-15 10:04

賽事心得／京都馬拉松 感受日本藝文氣息

2019-03-15 09:57

訓練心得／命運的兩分鐘 火車司機為改變而跑

2019-03-15 09:47

萬金石馬年度盛事 運動博覽會先登場

2019-03-14 14:33

運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場

2019-03-14 10:22

賽事心得／台北渣打馬拉松 屬於自己的美妙時刻

2019-03-14 10:17

跑步知識／跳30分抵慢跑1小時 跳繩訓練對跑步的幫助

2019-03-14 10:05

練習心得／教練，我破PB了！

2019-03-13 12:51

賽事心得／台北國道馬拉松 信心之戰

2019-03-13 12:51

賽事心得／埔里山城馬拉松 與家人同樂

2019-03-13 10:52

賽事心得／名古屋女子馬拉松 雨中疾行

2019-03-13 10:46

原力復健／震波治療 運動傷害殺手級武器

2019-03-13 10:27

原力復健／腳底痛怎麼辦？ 原因與治療

2019-03-13 10:16

賽事心得／跑三校馬拉松撞鬼 你還願了嗎？

2019-03-13 10:06
看更多

熱門文章

NBA／林書豪強攻20分 暴龍128：92轟垮尼克

2019-03-19 09:52

NBA／柯瑞60呎大號三分 創個人例行賽最遠紀錄

2019-03-19 11:42

回板凳重新定位 林書豪行雲流水扮奇兵

2019-03-19 10:00

NBA／安比德大戰安戴托昆波 攜手創聯盟罕見紀錄

2019-03-18 18:10

NBA／暴龍打趴尼克 林書豪20分轉隊後新高

2019-03-19 10:28

NBA／近4年來首度0罰球 哈登：這不重要

2019-03-18 14:34

NBA／雙核心領銜力壓勇士 馬刺豪取9連勝

2019-03-19 11:33

日職／火腿遭運動家逼和 王柏融敲全隊唯一長打

2019-03-18 14:32

NBA／總得分超越張伯倫 諾維茨基居史上第6

2019-03-19 09:05

NBA／威廉斯生涯首度絕殺：隊友笑我不會慶祝

2019-03-18 17:55

NBA／保羅高效演出 火箭單節10顆三分轟垮灰狼

2019-03-18 13:44

日職／隊友火力掩護 王柏融還有時間找手感

2019-03-19 07:00

MLB／紅襪公布第2波下放名單 林子偉留在春訓

2019-03-19 07:58

NBA／選美國隊最佳五人 布萊恩拱喬丹未選詹姆斯

2019-03-19 09:40

中職十年／龍隊3連霸解散 虎隊鳥比人多也再見

2019-03-18 13:58

季前分析／兄弟新秀養成中 奪冠希望在下半季

2019-03-19 07:00

大專棒球聯賽／吳俊杰飆13K 蔡仲南讚可打職棒

2019-03-18 16:41

HBL／李吟娸拿下MVP 家扶、大倫國中引以為榮

2019-03-18 19:32

NBA／湯瑪斯首戰前東家 金塊多點開花退綠衫軍

2019-03-19 10:06

大專棒球聯賽／兩戰255球28K 吳俊杰是大物

2019-03-18 17:24

NBA／隔一年半返波士頓 湯瑪斯沒有恨只有愛

2019-03-19 09:04

中職／Uni-Girls新成員報到 迎統一獅主場開幕戰

2019-03-18 20:56

客場病春訓仍難解 陳偉殷先發空間拉警報

2019-03-19 00:28

MLB／馬林魚先發未定 官網估陳偉殷牛棚出發

2019-03-19 08:29

棒球／前球星當教練 基隆信義國中首成立體育班

2019-03-19 11:52

自由車／環台賽19日進東勢 台3線交管

2019-03-18 14:36

中職／史博威控球不OK 猿熱身賽墊底

2019-03-18 23:58

羽球／戴資穎當新品試吃員 邀穎粉一起帥起來

2019-03-18 22:36

MLB／東京巨蛋新草皮詭異 水手教頭：球滾動慢

2019-03-18 13:16

印地安泉網賽／3盤退費德勒 汀恩名人賽首登頂

2019-03-18 13:15

HBL／苗栗家扶嬌娃李吟娸 奪冠軍戰MVP

2019-03-19 00:15

MLB／補先發深度 洋基小聯盟約簽左投岡薩雷茲

2019-03-19 09:04

中職／史博威吞敗 猿隊熱身賽確定墊底

2019-03-18 22:12

MLB／一朗秀雷射肩 陽岱鋼連3打數三振

2019-03-18 21:45

NBA／快艇板凳暴徒絕殺 被虧最弱慶祝動作

2019-03-18 23:38

印地安泉網賽／從外卡到冠軍 加國菜鳥封后寫驚奇

2019-03-18 19:22

MLB／一朗14次扛開幕戰先發 史上野手第二老

2019-03-19 10:04

中職／球場拚2021年完工 盼味全龍主場落腳新竹

2019-03-19 12:00

NBA／今日戰績表 熱火捕蜂穩住東區第八

2019-03-18 16:02

MLB／克蕭投不了開幕戰 道奇新王牌布勒卡位

2019-03-19 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top