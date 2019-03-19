賽事心得／名古屋女子馬拉松 330夢想之旅

2019-03-19 12:30 運動筆記 Betty Yen



緣起

開始跑步至今雖然已4年多，但跑全馬的次數五隻手指頭都算得出來，2017年3月蘆竹馬初馬3:56，第二馬一直到2018年11月板橋馬3:46、第三馬12月太魯閣馬3:32，緊接著就是我的第四馬，也是我的海外初馬-2019年名古屋女子馬拉松。

訓練期

從去年7月開始備戰板橋馬，這段時間每個月跑量都有達到200K，每週幾乎都維持著規律的跑步，週二有恆街(配速跑)、週三小妹團(核心訓練)、週日南天大團練(LDS)，中間自己會再安排一天輕鬆跑。這段期間多虧有南天樂跑的夥伴們一同陪跑訓練，讓跑步的日子更添歡樂!

最後衝刺

在名馬前最後一場比賽是高雄的超半馬，這場以均速4:50完成；228連假，教練特地幫我安排了2次的課表，分別是300M的間歇跑，每趟66-70秒共10趟，以及3*3門檻跑，每趟3K13分鐘(每K4:20)，最後一週則是以4:50的速度配速跑10K，目的在於比賽時能以5分速跑完而不會累。這幾次的練習，讓我對於速度的控制更有把握。

正式比賽

我們這次一行4個人，在比賽前一天抵達名古屋，順利的報到領取物資，也去會場參加EXPO，看到終點的賽道及Tiffany區，內心已掩不住那興奮與激動的心情啊!

隔天一早不到7:30就抵達會場，我們決定直接整理好裝備後就去寄物，然後就各自前往起跑區等待，以便取得起跑前的好位置。這次我被分配到C區，在等待區時大家的心情都很亢奮，我也小跑熱身一下，隨著時間的逼近，現場氣氛也越來越High，時間一到鳴槍後就出發啦!

一開始起跑還是有點點擠，不過周圍的速度其實都不慢，大概1K後我就能按照自己的配速前進，原本設定是5分速，但前面幾K因為想補回第1K落後的時間，所以大都是以4:50的速度持續跑著，再加上也擔心萬一後段掉速，那還有一點時間可以控制。

一路從C區一直追趕到A區，7K時先看到良芸，12K時追上婷婷姊，都大聲的跟他們加油打氣，終於在25K時追上3:30的配速列車，28K時剛好有一個下坡，此時不加速待何時，從這裡開始我超越了3:30配速列車，繼續往前刷刷刷。

終於來到30K，我的速度都還算穩定沒有掉速，心裡也不停的對自己喊話，我可以的，就這樣一直跑到終點吧!回程也再次看到對向的婷婷姊跟良芸，再次大聲的跟他們加油打氣，同時也是為自己加油打氣，相信我們都能順利跑回終點!

剩下最後5K了，心情已經開始激動不已，但比賽不到最後不可以掉以輕心，收拾好心情，邁開步伐大步向前。最後2K，就快要彎進會場了，沿路加油打氣的歡呼聲不絕於耳，我就要達成目標了，我知道我的成績應該會落在3:25左右，嘴角不自覺地笑開了。

當踏進會場的那一刻，心情再也無法克制，眼眶含淚一路跑向終點，此時此刻，聽不到兩旁的加油聲，只有自己的心跳聲砰砰砰，我終於達成目標，跑進3:30內，同時，我也取得2020波馬的資格了!

感謝

要感謝的人好多，當然要先感謝我的老公跟我的小孩，願意支持我完成我的夢想，我也希望我的努力不懈能夠讓孩子看到，做任何事都一定要付出努力，才會有所收穫。

跑步路上改變我最大的就是陳志瀛教練，不嫌棄我的資質駑鈍，一步一步的指導我正確的跑步姿勢，幫我開課表陪我訓練，謝謝教練!

感謝南天樂跑的夥伴們，不論是週二有恆街、週三小妹團已及週日團練，大家都一直鼓勵我，給我信心，比我自己還相信我可以做到，更要感謝有恆姊妹花，雅娟、惠娟、良芸跟良知，最後不辭辛苦的陪我吃課表，因為有你們，我才能達成夢想!

最後，強力推薦女孩們有機會一定要來參加名古屋馬，不僅僅整個賽事的規格滿分，現場的加油團也是讓你很感動，更重要的是還有Tiffany跟小鮮肉啊，這樣的規格待遇，你能不來參加嗎？