賽事心得／萬金石馬拉松 就是想證明自己

2019-03-19 14:00 運動筆記 Huang Eric



回想過去自己的跑步歷史，掐指一算應該有七、八年了，一開始並不是因為喜歡才愛上跑步的，而是因為正值碩班寫論文時期，為了紓解壓力而跑，那時候純粹是跑身體健康的，完全沒有在追成績。

跑了一段時間後，不知不覺地就愛上了跑步這項運動，因此開始了這條不歸路(誤)，陸陸續續參加了路跑賽事，一開始從最簡單的3K、10K、14K，到2014年完成了自己的第一個半馬-台北馬拉松，成績是2小時20分左右。

從那時開始也晉階到挑戰半馬的時期了。當時的我雖然已經開始喜歡跑步，但對跑步的訓練卻一竅不知，更遑論什麼心率、步幅、步頻之類的相關知識，很單純認為傻傻的跑下去就可以有所進步，殊不知這樣的想法讓我每次的半馬賽事到了16公里後就開始無限地撞牆到終點，簡直生不如死! 每次的撞牆都會咒罵自己幹嘛沒事花錢找罪受，但卻又在下一場賽事開始報名時，彷彿又被灌了迷湯般無意識地報名完成了。。。

每一次的參賽總是很天真地認為自己一定會比上一次有所進步，不過事後回想起來，在缺乏跑量的累積及規律練習之下(那時候還是隨意跑的狀態)，想當然成績就不過爾爾，成績也都在2小時20左右，直到2017年的台北馬拉松，才是真正讓自己重新思考跑步這件事。事情是這樣的，那一年的賽事當我跑在中山北路時，我踢到路上的貓眼石而跌倒了，也就是俗稱的仆街，跌倒一次並不可恥(其實還是蠻丟臉的)，重點是我卻沒有學到教訓留意路況，因此我在半小時內被貓眼石絆倒了3次!! 整條中山北路都是我的出糗場，我的手機螢幕裂掉了、雙腳膝蓋有好幾處的傷口、左手也因為為了撐住地面而挫傷，總之整個就很慘!

賽後，我對自己非常的失望，那時認為為什麼我總是無法突破自我？難道我最好就只能這樣嗎？我非常的不甘心！

就在某天無意間看到了一本書，叫做《刻意練習》 ，書中提到透過正確的學習方式，自己也能創造出你本來以為自己沒有的能力，包含： 設定明確目標 、 專注在練習上 、 需要專家進行反饋 以及 勇於跳脫舒適圈 ，因此，我決定要好好利用這四種方法實踐在練習跑步這件事上。於是開始透過上網或翻書了解關於路跑訓練的一些知識，也買了第一支Garmin 235心率表紀錄自己練習的狀況，到了八月，我也加入了跑團-儒意Running跑團，雖然跑團的最終目標是完成全馬賽事，當時對於半馬跑進2小時都有問題的我，更別說是下定決心要參加全馬賽事了! 不過後來我的想法是2018年底完成自己的第一個全程馬拉松並且目標設在4小時內，在練習過程中藉此提升自己在半馬的能力。因此，這段期間就藉由每週一次不同主題的團練，並要求自己努力吃下教練精心規劃的課表。而經過長達16週左右完整的訓練週期，在去年底完成了自己的初馬，也順利跑進SUB4，時間是03:48:51。

去年10月萬金石馬拉松結果中了籤後，於今年初又再一次跟了跑團的週期化訓練，另外也搭配了自主的肌力訓練(包含核心、背部及腿部肌群)，很快地時間來到了參加萬金石馬拉松的當天。

前一天晚上雖然10點多就上床睡覺，但卻是半睡半醒、像煎魚般翻來覆去，難免會因為興奮及緊張而失眠。好不容易到了凌晨3點鬧鐘終於響起，盥洗後跟朋友從旅館邊吃昨天晚上買的麵包邊步行到金山青年活動中心搭接駁車前往會場。當天清晨下起了毛毛細雨，心中多少會擔心雨會不會越下越大，還好在起跑前就已經停了。在與跑團的夥伴一起完成熱身後就開始走到起跑區集合了。萬金石馬拉松是全台灣唯一的銀標籤賽事，因此吸引很多高手參加，而站在起跑線前的很多跑者們應該跟我一樣都抱持著要破PB的決心，個個都展現出"我已經準備好了!"的氣勢，現場這樣的氛圍真會讓人的腎上腺素升到最高點!

鳴槍的那一刻起，開啟了這一趟42.195公里的馬拉松旅程。原先為自己設立的完賽目標是3小時40分內，不過起跑後的狀況感覺好像還不錯，因此就想要跟看看330配速列車，只不過自己的起跑區域是C區，起跑後很多人都擠在一起，配速列車早已跑在最前頭，所以就用4:50/km的速度慢慢追終於在13公里處跳上了330配速列車。一路上也依照自己的補給計畫，每5公里吃一個鹽錠、每7~8公里是自己狀況補充BCAA、每個補給站喝水及運動飲料，即便當下不覺得渴也盡可能地都讓自己血糖能維持在一個水平之上。

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這一趟的馬拉松旅程也來到了一半了，在石門過了折返點後，在25~30公里之處身體開始有一點點累了，不過還是都能跟住330列車，而過了跑者口中的30公里大魔王後，終於真正的馬拉松試煉才正要開始，在33公里明顯覺得自己疲累的程度已經大幅提升，速度也逐漸掉到5:05~5:10左右，所以我跳車了....，開始了剩餘近10公里的Long(Lonely) Run，一路上也看到不少跑者開始當起了步兵，我的身體看到之後好像也開始想要有樣學樣叫我讓它開啟步兵模式，這時候也再次深刻地體認到跟自己身體對話的重要性! 隨著內心小劇場演到35公里左右也跑到了獅頭山地區，那裏的路線坡度又更加起伏了，瞬間覺得有天國將近的感覺，我也拗不過身體的苦苦哀求折衷開啟了跑走模式，遇到上坡就用快走的、下坡則恢復用跑的，就這樣好不容易又回到台2線上。

距離來到38公里處，看了時間知道以這樣的速度SUB330是不可能的，不過如果再撐一下至少還有335，於是就盡可能讓自己掉速沒那麼嚴重之下，終於進入了隧道，長達1.2公里左右的隧道距離不長，但是在身心靈都快被榨乾的情況下，這最後一哩路卻顯得十分地遙遠。回想最後一次配速跑時小美教練跟我說的，一進入隧道後就可以開始衝刺了! 可能是終點快到了吧，躲在身體裡面的最後一份能量也用了出來，盡自己所剩的力氣衝刺，到了終點前200公尺，聽到阿儒教練在跟我喊：快! 全力跑就對了!! 跨過終點後，手錶時間顯示為 03:34:15 ，終於結束了這一場用生命在跑的馬拉松，蒐集到人生的第二隻馬，也順利破了PB。

馬拉松就好比是人生，遇到撞牆的時候如果跟自己說下一場再努力就好了，而這樣在當下的自己是否會盡力呢？下一場可能不會比較好，只有在當下盡全力的自己才是最好的!