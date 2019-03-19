賽事心得／累積十場全馬 遇到卡在瓶頸的痛苦

2019-03-19 13:06 運動筆記 裙子妹妹



我很少跑全馬，但每場全馬之前，都必定說服自己做足準備才出發。不過我練跑其實挺隨興的，想跑山路就跑一下、想練間歇就練一下，有時來個漸速跑、配速跑、法特雷克什麼的，不過更多時候就是漫無目標的輕鬆跑。從來沒想過「課表」這回事，因為與我古靈精怪的風格不符，每天要練什麼都用一串數字寫好了，多無聊啊？

...直到我膝蓋中了一箭(物理上的)。

去年四月的Puma夜跑，出乎意料跑出我半馬第二好的成績之後，跑步狀況便陷入了瓶頸。經常莫名的跑得咬牙切齒，都跑不進六分速內。那年夏天又熱得快，五月就酷暑難耐，於是決定暫時轉移目標，來游泳吧！

結果大概是踢腿的姿勢不良，游著游著，竟游出了跑者的夢魘--ITBS。因為肩膀舊傷關係，捷泳換氣也沒真正學會，總是游得卡卡的，往往不到五百米就開始抽痛，隔天得找醫師報到，真是慘不忍睹。我的三鐵夢，只好先擱著了，乖乖物理治療要緊。

那是個陷入空前低潮的夏天。經過漫長的復健，不游泳也不太跑步，九月我終於再度跑起來了。不過速度和耐力自然大不如前，但總想著可以突破點什麼。這段期間也是我開始追蹤人稱「矽谷大迫杰」的Jay，大家應該料到接下來的發展了--我心一橫，決定照他開的sub 4課表練練看。

...我其實應該已經破四過了。前年的萬丹紅豆馬，天公作美給了屏東一個陰陰涼涼的好天氣。前半馬依照計畫跑了個1:58，儘管30公里後撞牆，艱苦用近六分速撐完最後的12公里，仍以錶測3:59:12完成42.195km的正規里程。然而台灣馬拉松最令人詬病之處，就是大多沒有精確的丈量，更別提田協的里程認證，有時候誤差好幾公里都不意外。紅豆馬就這樣足足多了一公里，讓我在完賽證明上留下4:04的遺憾。

在這之後，大半個2018跑得跌跌撞撞，自然想用穩當的方式，強勢回歸成2017年底的狀態。傷癒復出，花了點時間打底，並以十月初的石岡IMC馬拉松當測試賽，跑出1:55:50的半馬，隔天沒有痠痛，我覺得我準備好了。

這時候練20週，就來到了二月底、三月初。既沒有抽中東京和名古屋的強運，也沒有國道馬的入場券；而我真的很想再跑第三年雙溪櫻花馬，但這份課表並沒有針對山路賽事的菜單，而櫻花馬可不是平路啊！只能忍痛放棄征服辭職嶺收集VIP之路。花博馬有天堂路、埔里馬有虎頭山、跑三校更是自稱「越野」，當然也非一時之選。很怕紅豆馬的悲劇再度重演，於是相中了台南古都馬，畢竟路線將會申請認證，表示里程準確度有保障。就這麼辦了！開放報名的第一天，保險起見用Google地圖把路線畫一遍，確認里程為42.2km後，就秒速填表繳費，以示決心。

Jay的破四課表，安排上相當簡單易行：週一休息，週二輕鬆跑，週三間歇或配速跑，週四輕鬆跑，週五休息，週六輕鬆跑，週日LSD；一週一循環，每四週減量一次。當然我也仔細研讀了課表設計的理念、了解每個細節的用意，才安心練了下去。雖然第一次間歇跑就發生沒發現我去的國小操場並非標準200m的蠢事，但除此之外都挺順利的。也很快發現一件事：我的每個配速區間，都能跑得比課表快，依然覺得游刃有餘。

要說課表初期最大的收穫，就是抓到間歇「跑完最後一趟，還意猶未盡，想再跑一趟」的感覺，原來間歇跑並不如很多跑者說的：要跑到快把心臟吐出，跑到見佛祖、耶穌或穆罕默德，跑到最後再怎麼都跑不進原本的秒數，才表示有練到！或許這樣進步神速，但投資越高風險越大；「跑完隔天還想再跑」這是Jay說的，每天的課表看似簡單，但串起來還能一直穩定跑下去，不會過度訓練才是重點。

課表唯一的小bug，大概就是決定練下去之前，已經報名了幾場賽事，以賽代訓乃兵家大忌，但又不想放棄每次與跑友同樂的機會。於是第一週的LSD就以裙襬澎澎路跑代替了，也誤打誤撞在第一週就跑了long+tempo，也就是後段加速的長課。

第三週的二水馬，就乖乖穩穩的跑完課表里程之後下去玩水(甚至還帶了水瓢)，上岸後再慢慢龜回終點。

第四週可是田中馬，課表中間跑什麼全馬啦！可是好不容易抽到，怎能輕易放棄，只好硬著頭皮把課表吃下去；這次終於輪到真正的long+tempo，很多人大概覺得奇怪，我怎麼十公里後突然加速衝刺吧！完成課表里程後的下個補給站，就停下來吃吃喝喝還開直播，後面盡情享受田中的人情味和豐盛補給，青菜皂倒也跑了個4:18:38，還不差嘛！而且隔週我竟然又能正常跑間歇了。

就這樣，前七週的完成率都是100%甚至超越，就連上台北出差的日子，也不忘帶上跑衣跑鞋，事情辦完後就近把課表練完，吃飽喝足才搭客運回家。有次在師大操場練間歇時，還捕獲了野生的朱盈穎，正在做賽前最後練習，她幾天後就在大阪跑出了破三的佳績。與神人練跑總是給我無比的動力，然而好景不常，在第七週末的移地訓練，跑完十圈中正紀念堂之後，開始覺得膝蓋怎麼莫名痠痛。隔天的輕鬆跑，跑到第5公里，左脛前內側一陣刺痛，這不是令跑者聞風喪膽的「脛前疼痛症候群」嗎？

第八週依然不死心跑了三趟輕鬆跑，才發現我真的不能跑了...心中各種負面想法排山倒海而來，這下慘了，吃課表吃到受傷了，我還有機會破四嗎？是不是我那天不聽話跑了田中馬的報應？

面對現實，還是回去找物理治療師報到，乖乖復健要緊，課表就暫時拋到腦後吧！第九週，除了週三腳癢跑了3公里依然痛苦，就完全休跑了。第十週終於開始谷底回升，雖然可以輕鬆跑了，不過很清楚肌筋膜的張力還是不對，只要跑個兩三公里，就會代償到右邊的股四頭肌。

這時又跑了一次以賽代訓(真是不聽話的孩子啊！)：萬丹紅豆馬，幸好這次只是半馬，也本來就不打算拚成績。就藉機測試一下恢復的狀況吧！用半馬兩小時的配速跑了六七公里，依然出現肌耐力不足的問題，只能降速完賽，也沒有破二，但至少跑完左脛前的疼痛似乎沒有更加嚴重。是件好事！

第11週，狀況依然時好時壞，繼續跳過週三的間歇訓練。週末跑了25K的long，依然只是把里程吃下而未跑進目標配速，但至少探勘了古都馬的部分路線，對賽前準備不無小補。

第12週，終於試著跑起強度來了，13公里的配速跑，有點吃力，但至少終於有種I’m back的感覺。

週末一位跑友突然釋出一張Zepro台中場12K的號碼布，我考慮許久，畢竟這場是山路，萬一讓我傷勢復發怎麼辦？還是決定喊收，結果當天狀況出乎意料的好，儘管先前的課表沒有特別針對山路訓練，但跑起連續三四公里上坡的公老坪，依然穩穩當當。最後的連續下坡，最後的500公尺，脛前開始隱隱作痛，但我有信心這沒什麼大礙。上上下下的賽道，竟也跑出破六分速的均速。

I AM BACK.

五週的調整期恍如隔世，但我還有八週的時間，可以把課表好好吃完。復健的過程，與物理治療師積極討論，檢討這次受傷的原因，是我的Hoka跑鞋外側磨損過重，造成跑姿過度外八，惡性循環下對脛骨內側造成負擔，某天它終於決定罷工了。後來又買了新的Hoka鞋，但跑起來依然會不自覺外八，難道去年一整年都沒有進步，是因為穿錯鞋了嗎？

於是心一橫，把擺了一整年生灰塵的Newton穿回來，果然就能很自然保持步伐平行，再遵循物理治療師的建議調整跑姿，慢慢形成肌肉記憶，傷勢就快速復原。原來過度規律的訓練，往往也是種陷阱，會讓人不知不覺陷入舒適圈，而慢慢開始忽略每次訓練都要注意的小細節！

於是最後的八週，跑得特別小心，也時時注意跑姿、體感和鞋子的狀況。畢竟這個節骨眼，真的沒有再受傷一次的空間了。隨著課表進入巔峰期，更是心心念念：課表怎麼寫，我就怎麼跑，別偷加里程或趟數，別做蠢事。

倒是跑課表的同時，我也不想變成邊緣人。台中那群最要好的跑友，揪團騎腳踏車去芬園吃肉圓。我沒有腳踏車，但也想跟大家一起去，用Google地圖簡單規劃一下路線，發現從我家跑到芬園，恰恰就是課表的26公里，就用跑的囉！與跑友同樂又能完成課表，何樂而不為？卻忽略了一件事：這條路線有4公里的陡下坡，就是這個陡下坡，連續的離心收縮，讓我的肌肉超出負荷。平常跑26公里都沒事的，芬園行的隔天竟然有如全馬隔天般，雙腿盡吃檸檬。趕緊回去做物理治療，幸好有驚無險，沒有再次進入傷兵名單。

第15週是年假，為了陪愛登山健行的爸爸走春，課表也練得提心吊膽。週三長間歇那天早上，走了七公里的山路，下場就是晚上間歇練完，隔天人生又給了我一顆檸檬。幸好課表留了輕鬆跑與休息日的餘裕，讓我再度安全下庄。

只能說課表之所以為課表，一點看似微不足道的細節，都有可能成為關鍵。擁有一大群熱愛運動的朋友家人，雖然幸福，但換個角度，要推掉一切不必要的運動邀約，只為了好好準備一場比賽、達成一個目標，是何其困難！

如果問我課表最過癮的一課是什麼？應該是long+tempo了，尤其巔峰期要練到總共26公里，還要後段加速。我不討厭間歇，但間歇幾趟一下子就跑完了。假如間歇跑是地獄的百貨公司，一樓走馬看花，聞著各式各樣化妝品、香水和精油的味道；那麼配速跑就是地獄的菜市場，要跑過凹凸不平、陰暗又充滿水坑的地面，閃躲穿梭其中送貨的機車，聞著各種菜味、肉味、腥味、羶味。至於後段加速的長課，就是從人間跑進地獄的菜市場！就連平常跑半馬就習慣後段加速的我，依然覺得這就是課表的醍醐味。

很多人準備全馬，只知道長課越跑越長，三十幾公里都沒在怕；然而嘴巴上要破四，卻往往用七八九分速，與跑友聊天拍照，吃吃喝喝，從早跑到晚，軟軟爛爛完成長課，這樣的訓練是缺乏品質的。因此以課表的定義，long的配速快於輕鬆跑，每一次的週末長課都是強度訓練，更要在後期加入後段加速的long+tempo訓練，把速耐力一層一層往上堆疊。

練跑練心，年假最後一天，獨自在東海吃了六十幾個甜甜圈，完成了最難的13L+13T，為巔峰週畫下句點之後，我覺得我應該準備好了...嗎？

...第18週，最後的以賽代訓，高雄馬25K。比賽前一天卻得了病毒性腸胃炎，讓我中途跑了兩次廁所，悲慘跌出兩個半小時完賽，以配速論，課表當然是沒有完成。

你問我想不想補跑？不過前陣子才看到一位也在練同一份課表的跑者，最後一趟長課DNF後，想在賽前一週補跑，結果被Jay罵得狗血淋頭。又看到另一位跑者，自我要求過高，間歇經常拚了老命在跑，下場是疲勞性骨折，東京馬夢碎。有了他人的前車之鑑，昨日事昨日畢，沒完成的課表就隨他去吧，不再懊惱。我雖然中途受小傷所擾，卻仍完成比課表更多趟的long+tempo，何必逼死自己呢？

於是乎，最後八週滿意吃完，減量也認真減了、肝醣也認真補了。賽前最後一週，適逢228連假，我也太會挑時間，連工作壓力都能徹底放掉，連續參加了兩場不同跑友的聚會，感覺心靈也充滿電了！

因緣際會認識台南一位經營背包客棧的好姐妹，因為一些巧合，讓我古都馬那幾天能一人獨享整間背包客棧，不必擔心被作息時間不同的旅人打擾，連賽後退房都可以慢慢來。於是提早一天來個三天兩夜台南行，免去比賽前一天下午還得辛苦背行李入住的壓力。

比賽前一天，早上去十鼓仁糖文創園區散個步，午飯後去台南市政府場勘一下之後，就回到旅館休息。儘管前陣子訓練後緊繃的肌肉還有微微不適感，但這時也已改變不了什麼，晚上試著讓自己不要多想，七點半躺下眼睛一閉就睡著，三點半起床，八個小時倒也睡得香甜。

背包客棧距離會場有三公里，於是我步行前往，當作賽前熱身。抵達會場，迅速找到安平夜跑的帳篷，與V-Girls好姐妹打聲招呼，接下來就是再熟悉不過的SOP：上廁所、擦防曬、別號碼布、寄物。起跑前20分鐘，找到自己的分區，站入人群當中、設定手錶、活動筋骨、深呼吸，接下來就盡人事聽天命吧！

鳴槍起跑，我隱藏起興奮的情緒，緩緩跑了出去。通過了人牆最濃密的前五百公尺，瞄了瞄手錶，配速竟達到5:40，趕緊用手勢叫自己減速，不要急！台南的地勢看似平坦，但市區其實位於海拔約20~30m的台地上，比位於安平區填海造地的市政府高一些，所以前三公里都是緩上坡，這裡只要能維持在5:50以內就夠了。

右轉健康路，剛才的緩緩爬升，瞬間變成了明顯的下坡，路上更出現「下坡路段，小心駕駛」的警告標語。

--自評課表完成率有85%，而訓練配速也穩定比原始破四課表快5~10%，再依訓練後期的tempo pace與RunningQuotient的跑力值，訂下3:50完賽的目標，也就是均速5:27。這裡的下坡，正是讓我慢慢加速進入目標配速的最好機會。再度告誡自己：儘管是下坡，也別比目標配速快，穩穩跑就好。

然而這時卻開始覺得不對勁：下坡加上比賽氛圍，我理應不小心就跑進5:10，若是半馬以下的賽事，甚至衝進4:50多也不意外。所以若要維持5:27，應該跟平時easy pace差不多甚至更加輕鬆。可是這時的感覺一點也不像easy pace，甚至開始微微喘了起來。一度以為是GPS在市區飄移，讓我跑得比手錶顯示得更快，但對照里程標示又挺準確的。

回到平路，從安平工業區右轉進入安平港區，這時跑得更吃力了，一直告訴自己只要跑進5:30內就好，可是卻開始掉速。7~8公里，我就很清楚今天達不到3:50的完賽目標，甚至連破四的機會都很渺茫。身體在跟我開什麼玩笑？

開始認真回想：三週前跑完13L+13T，左側髖部出現痛點，但幸好巔峰期已經進入尾聲，一邊減量、一邊物理治療調整的過程，也把狀況控制住，不太影響跑步。本以為應無大礙，最後的減量週卻出現代償，讓我左小腿後側也開始緊繃。今天跑到現在，雖然這些地方都還沒開始痛，但難道他們不痛，是因為早就決定罷工了嗎？才讓我平時輕鬆愜意的配速，今天卻心有餘而力不足？

安平商港平時不開放一般民眾進入，所以也無從在賽前探勘地形。不遠處的一座大橋，讓我更加確定今日氣數已盡：上橋跑得咬牙切齒，下橋也沒有平時的輕鬆快適，下橋之後才看見折返點出現在眼前，折返後再度上橋下橋，構成一個完美的麥當勞標誌。在第一趟上橋時，就看到V-Girls的小利飛快折返回來，她也一直說要破四，不過這配速會不會有點太大膽呢？還是對她喊聲加油：「祝妳破四成功！」

第二趟下橋之後，雖然早已死了心，但心情依然盪到谷底，二十週的課表，我到底吃到哪去了？左耳進右耳出、嘴巴進嘴巴出，全都吐進安平港裡頭了。這時真的好希望好希望自己是個菁英跑者，帥氣地把晶片拆下交給裁判，再搭乘專車回到會場，今天就結束了。不過市民跑者哪能如此灑脫，苦練了快五個月，就算狀況爛到邊跑邊掉渣渣，爬著也要回到終點啊！

就在這多愁善感的早晨，我遇到了好姐妹雅勻，她的實力跟我相仿，原本賽前還說好要一起配速的，事實證明只要速度一樣就會自動相遇！就算我已呈現半放棄狀態，還是互相帶看看吧，彼此加油打氣。可惜我的狀況真不是普通差，掉渣掉到跟吃太陽餅一樣滿地都是；還沒到漁光島，就跟丟了她，只能跟她說聲加油，請她自己跑囉！

古都馬雖然看似大多是平路，但其實也有很多橋，更崩潰的是：每座橋幾乎都要跑兩遍。漁光大橋是安平港麥當勞後的第二個大挑戰，就在第二次下漁光大橋的同時，喊了聲「億載金城到了」，然後我就抽筋了...我就抽筋了...

我就抽筋了。

並不是一般跑者最常抽的小腿肌，而是左臀部的某一塊肌肉，果然先前一直懸在心上的事情還是發生了。我跑幾千公里才抽那麼一次筋，結果這次就抽在期末考，真令人哭笑不得。不過也幸好不是每一步直接著力點，讓配速不至於一瀉千里，邊跑邊拉筋，還勉強能跑，只是配速就一去不復返，再怎麼也回不去6:00內了。遠遠就看見億載金城補給站拿著「煎匙」的Vincent，我故作鎮定地跟他說：「我放掉了...」

只能說訓練後期任何一丁點的不適，都要非常認真戒慎恐懼去看待，平常不礙眼的小事，在比賽的壓力下，都可能成為壓死駱駝的最後一根稻草。

老實說，古都馬前十幾公里的天氣算是相當宜人，不熱也不太悶，甚至連空氣品質都不錯。直到過了第三座大橋--安億橋，進入老安平，天氣才熱了起來，不過南部的天氣只要一熱就一發不可收拾，又在抽筋的情況下，很快便跑不動了。好吧！後半馬吃喝玩樂，也是我挺拿手的一件事。葫蘆墩、大阪、田中，不都是這樣玩到終點的嗎？

結果這時又慢慢追上正在走路的雅勻，我問她怎麼了，原來是剛剛不小心跌倒摔破膝蓋，幸好沒跑幾步路前方便出現醫護站，趕緊指給她看。後來還是又被她追過，真是毅力堅強的女子。

19公里的里程牌出現，我知道最可怕的安平水景橋就要到了，先前來安平探勘路線便領教過，什麼樣的橋竟要設「險升坡」「險降坡」的警告標誌？慢慢跑走了上去，又開始痛了起來，抵達觀夕平台附近的半馬感應點時，早已跌出兩小時，以我的狀況，除非吃了什麼靈丹妙藥，後半馬絕不可能比前半馬還快的。

四草大橋是古都馬的第五座大橋，幸好這座橋只是長，坡度倒是平易近人。可是通過四草大橋，也代表進入連續十幾公里又熱又曬、毫無遮蔽的路段，只能利用每2.5公里的補給站，好好停下來休息。古都馬的補給站，真是令人又愛又恨：一部分的補給非常豐富，我可以吃個水果、巧克力、滷味等等，再心滿意足的離開；可是另一部分的補給站卻只有水，連運動飲料都沒有，連國際賽事的基本規格都沒有...這是什麼大富翁機會命運的概念，我真的摸不透啊！會不會是古都馬又開始變雷的濫觴，就讓我們繼續看下去囉？

藍藍的天、毒辣的太陽、鹹鹹的海風、一望無際的風景，跑不到一兩公里就痛的身體，又沒有大阪馬和田中馬熱情加油的民眾，讓我越跑越厭世：假如從現在開始都用走的呢？掐指一算，這樣好像還能五小時完賽呢！可是心中的小惡魔說，馬拉松跑五個鐘頭好累啊，能跑的時候還是盡量跑起來吧！

就這樣一直天人交戰了不知多少公里，直到過了鹿耳門天后宮，一個轉彎進入北汕尾一路，六線道的柏油路散發出陣陣熱氣，幾度跑到精神恍惚，彷彿看到了媽祖林默娘，才發覺只剩一股意志力讓我繼續跑著，沒力氣思考要怎麼跑了。

好不容易連滾帶爬回到了四草大橋，涼爽的海風吹醒了我，看看手錶上的平均配速，或許我沒辦法破四了，但我真的不想跑得比初馬還慢啊！慢慢被4:30的配速列車追上，想想我賽前還跟緹娜說我不跟妳這班列車，結果因為身體出狀況，最後還是遇到了。就跟跟看吧！

才發覺其實我好像還能用6:25的配速一直不停跑著，這理想卻很快幻滅--根據簡章，回程在老安平跑的是「州平路」，不必再跑一次恐怖的安平水景橋，結果不知何時官方路線竟偷偷更改了，改成原路回程，我想八成是為了交管方便吧？於是乎，走上9%的險升坡後，髖部又爆掉了，連左小腿都開始隱隱抽痛，只能看著4:30的氣球離我慢慢遠去...

A標3:44、B標3:50、C標3:59，這些是什麼能吃嗎，現在竟連破初馬紀錄4:30都保不住了。不過換個角度想，感謝堅持到現在，不就此放棄一路走回終點的自己，現在距離五小時依然遙遠，距離我全馬最慢紀錄5:24依然遙遠，所以我還跑得不差嘛！

過了安億橋，想利用下橋加速撐完全程卻很快軟腳；不過越接近終點，越加密集的攝影師讓我不敢停下腳步太久；可是也越加密集的交管時不時把我擋了下來。這麼尷尬的狀況，大大打亂了我僅剩的一絲節奏。管不著配速、心跳和呼吸，也管不著腳痛不痛了，心中只剩一個跑字。

是在最後一個補給站看到V-Girls的雨潔，跟我一樣穿著澎澎裙跑在我後面不遠，才給了我最後的動力，原來我還有這樣一群永不放棄的好姐妹。於是，我咬緊牙關，衝過了拱門。硬擠出一個微笑和手勢，4:33:37，我的第十馬悲慘完賽了。等了一下雨潔，她很驚訝我怎麼會跑這麼慢，我淡淡的說：「就抽筋了啊。」

古都馬完賽動線之順暢令人讚賞，只是物資區與跑團帳篷相隔一片大草坪，對硬撐著完賽的跑者而言何其遙遠。和雨潔一起慢慢走回了安平夜跑的帳篷，立刻受到穿著肚兜的格格們熱烈歡迎，原來也有一群V-Girls在古都馬扮裝歡樂完成半馬~同樣的一個跑團，有些人努力練習拚成績，有些人帶給大家歡樂，每個人跑步的目標不盡相同，一樣的是大家都熱愛跑步，真的很喜歡這樣的氛圍。

看到小利和八八早已坐在帳篷裡許久，一問之下她們也跑得不盡理想，而且很累，想要趕快等到頒獎，就能回家休息了。真心體會到：馬拉松，真的是需要天時地利人和，才會有完美成績的運動！聽她們說，去年的天氣更熱，可是今年更多人表現失常，不知道為什麼。我打趣地跟她們道歉，因為我是分組第八名吊車尾，是我跑太慢，害大家等頒獎等這麼久！不過能跟跑步姐妹們開心拍照聊天，就是很快樂的時光，還能一邊走動緩和身體，我倒不在意待太久的問題。

幸運上了凸台，想想上禮拜V-Girls團練時拿到小團旗，還跟辣媽團長說「下禮拜就會帶上凸台了」，幸好沒有漏氣！女D組錄取八名，就有三名是V-Girls的成員，還引起主持人的注意：「我們是台南安平的女子跑團」~雅勻也上了凸，雙膝受傷還能跑出4:20的成績，真是很不容易。木製的獎座很有古樸的質感，也不怕摔破，而獎品是贊助商賀寶芙的能量飲，滿實用(食用)的。

懷著有點滿足又有點遺憾的心離開會場，走下公車的同時，天空哭泣了。滴滴答答，令人措手不及，只好狼狽地小跑步回到背包客棧。不禁感嘆造化弄人，這場雨假如提早幾個小時下多棒啊！

盥洗收拾的同時，東京馬拉松消息也逐漸傳來：這天東京淒風苦雨，氣溫只有4~7度，不少跑者都飽受失溫、抽筋所擾而陷入苦戰；就連菁英跑者大迫傑，都在30公里前棄賽。然而，人之砒霜、我之蜜糖，對於天性耐冷怕熱的我，這是可遇不可求的夢幻天氣，2017童話馬和GoHiking石門水庫路跑，都在這般天氣站上總排，如今全馬已累積十場，卻還無緣享受這般美好。

沒有永遠的壞運氣，只有不夠努力的自己。只能繼續跑下去了！一場馬拉松表現失常，你是放棄，還是重新準備後捲土重來？

回到台南車站前的貓咪咖啡店，跟闆娘聊聊天、抱一抱貓，撫慰有點失落的心情，才搭車回家。在國道客運上一邊發IG一邊想，我這二十週的訓練，到底哪個環節出了問題。一班學生全部用相同的方式讀書，也不可能全部考一百分；而努力讀書卻考不好的學生，並不一定就是笨，或許只是用錯方法了而已。台灣長期的填鴨式教育，讓人往往忽略這個問題。所以課表吃了又吐，並不代表我就是毫無跑步天份的朽木，或許只是課表不適合我而已。

仔細想想，雖然以成績而言似乎白忙了一場，可是這並不代表我毫無收穫。大迫傑在東京馬給了自己「??：??：??」的目標，畢竟成績只是個難以掌握的數字；訓練過程中學到什麼，才是更值得回味的！透過訓練過程，讓我破除了大眾跑者對間歇跑的迷思，讓我學到「放鬆不足」跟過度訓練一樣可怕，而每次跑後拉筋、滾筒半個小時，不一定是徹底放鬆的保證。

更重要的是，讓我懂得更仔細傾聽身體細微的聲音。一場馬拉松，跑不到十公里就決定放掉，並不是偷懶或不想承受30公里後的痛苦，而是對比賽當下狀況的確實掌握，迅速做出選擇，讓身體傷害降到最低。就當我只是來跑個long run的，就當今天的課表沒達標就好，繼續放眼未來。

留得青山在，不怕沒柴燒！

賽後一如往常，股四頭肌略有痠痛，並不影響上下樓梯，而且第三天完全消除。跟以往不同的是腰部痠痛不已，給物理治療師全身按了一遍，才發現的確是訓練後期累積的一些不正常張力。週五又跑了一趟治療所，這次發現是梨狀肌症候群，拔罐拔得我哀哀叫，不過醫師請我過幾天瘀血消除後跑跑看，很可能就沒問題了。

古都馬後一週恰巧有Sketchers Lady’s Run，我從美津濃贊助的時代就開始參加，今年已是第四次，自然不想錯過，加上恰巧與名古屋女子馬同日，就報名半馬一起共襄盛舉，順便測試賽後恢復得如何。

把古都馬的同一套服裝穿了回來，象徵革命尚未成功，我將繼續努力！比賽日凌晨陰雨綿綿，只見大家幾乎都穿著輕便雨衣或外套，而我已第一時間脫下大衣寄物，身上只剩單薄的背心和澎澎裙。這等美好天氣，為何在全馬的賽場上，總是與我擦身而過？

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目標配速5:27，目標完賽時間1:55，跟古都馬一樣，我只是來跑個long run的。不過三四公里，心率就快速飆高，感覺像我再熟悉不過的半馬配速。進入河濱公園後，在心中不斷默念「沉著」兩字，以免後段爆衝。

倒數四公里，我已無法保持四吸四吐的呼吸節奏，開始喘了起來。

雨過天晴，太陽在最後五分鐘輕輕露臉，我踏著稍微吃力但仍能加速的步伐衝過拱門，為這場測試賽畫下完美的句點。以1:49:20完成少了六百多公尺的半馬，並不是什麼亮眼成績，但心情是輕鬆的：從古都馬前幾公里就大爆炸、連4:30都失守，到一週後能用MP跑20公里，表示我的狀況已在止跌回升的路上了！在平行世界裡，假如Sketchers Lady’s Run是場全馬，我大概會在30公里撞牆，然後非常痛苦的恰好破四。

九百公里的訓練，兩場全馬，認真準備的那場反而跑得比玩樂的那場還差；自從成為馬拉松跑者以來，我猶如彈珠汽水中的那顆彈珠，只能卡在那短短的瓶頸裡上下震盪。不過我堅信：跑過的路，都會成為我的故事，感謝雖然不曾穩定進步，卻也不曾放棄的自己！感謝Jay大利用文筆，讓我默默吸收了許多跑步知識；也感謝辣媽團長，讓我在課表練得昏天暗地的時候，加入了V-Girls女子跑團，妳們的歡笑與認真，都是讓我繼續跑下去的動力。

總有那麼一天，那顆彈珠就會被我弄出來了，然後閃閃發光。

I will be back.