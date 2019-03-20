賽事心得／萬金石馬拉松 讓人年年難忘的銀標賽事

2019-03-20 09:51 運動筆記 曾俊凱。凱哥



萬金石馬拉松，不僅是台灣第一及唯一獲國際田徑總會IAAF銀標籤認證的國際級馬拉松。在許多的跑者心中，這場賽事就有如台灣的跑者聖地般的重要及不容錯過。今年算是我第二次的前往參賽，除了身份換了，從選手的身份轉而變成全馬315的配速員之外，許多熟悉又美好的回憶，也歷歷在目。

IAAF又名為國際田徑總會，英文為：International Association of Athletics Federations，簡稱國際田總，是一個國際性的田徑運動管理組織。IAAF 將賽事水平區分為金銀銅三種等級。

賽事中的重點為下：制定比賽計時方法、推廣田徑運動到全世界、將世界紀錄標準化、反對任何歧視和維護運動員參與比賽的權力為重點；同時也舉辦大型比賽，例如：世界田徑錦標賽、世界室內田徑錦標賽、世界半程馬拉松錦標賽、世界田徑洲際盃等。

IAAF 將賽事水平區分為金、銀、銅三種標籤 (圖片來源：國際田徑總會)

EXPO運動博覽會及物資領取

本賽事的物資分為親領及郵寄，而親自前往領取的選手除了可以逛逛EXPO運動博覽會之外，也會多項贈禮，今年的贈禮為號碼布釦。而今您所舉辦的位置為新北市政府廣場，周圍交通方便，不論捷運或是公車都很方便前往。地下室更備有停車場，可以提供給騎車或開車的選手。此外，位處寬敞，所以逛起來也不會感覺擁擠。

EXPO博覽會入口/親領物資報到處/物資：大型透明寄物袋、手冊、襪子、號碼布、號碼布釦（圖片來源：劉曉樺）

會場中，會將所有選手的名字作為選手牆，並可拍照留念（圖片來源：劉曉樺）

除了邀請菁英選手出席之外，也會安排表演，分為熱鬧（圖片來源：劉曉樺）

歷年跑衣及國內第一名跑者簡易介紹（圖片來源：劉曉樺）

賽道風光

萬金石總括萬里、金山、石門，位處北海岸，因此參賽當天除了可以一覽遼闊的海岸線之美之外；周圍更有獅頭山圍繞於此，一覽無遺。

龜吼市集（圖片來源：劉曉樺）

賽道沿途靠海/公里數及加油牌（圖片來源：劉曉樺）

地行路況

萬金石的地勢趨緩，緩上緩下，起伏不大。除了起跑後，過沒多久會進入一個約一公里的隧道之外，大約於7Ｋ的地方即將上獅頭山，算是比較需要注意的部分。此外，因位處靠海，21K折返後，需要注意逆風，而今年的天氣還不錯，僅只有小逆風，不至於影響太大。

坡度標示圖（圖片來源：萬金石馬拉松報名官網）

跑者們全力以赴

3/17，清晨近五點左右從金山前往會場，地面潮濕，天色未亮，並且伴隨著涼風，稍顯得濕氣較重。心裡想，對選手來說，會是個破PB的好日子。而我因今年擔任全馬315PACER的身份，因此，心裡開始計劃著該怎麼帶大家跑，並提醒跑友，務必確實的暖身伸展及補給。

水站補給標示清楚（圖片來源：賽事手冊中）

豐沛優質的賽道補給（圖片來源：曾俊凱）

大約近六點時，PACER已定妝完畢，綁好氣球。拍完團照後，我們一群人跟著主辦的腳步，前往各分區，準備起跑。這次的任務我分配到Ｂ區，在Ｂ區域到許多跑團的夥伴“High口人”，大家帶著興奮又期待的心情，趕快來團拍一下，就準備出發起跑了。

運動筆記配速列車 大合照（圖片來源：運動筆記）

全馬315配速車長 合照（圖片來源：劉曉樺）

High口人 合照（圖片來源：劉曉樺）

整體來說，這天的天氣微涼，起跑後幾乎沒遇到下雨，是很適合跑步的好天氣，唯一在折返後會遇到些許的小逆風，但不至於影響太大。而沿途補給充足，不論乾糧或水，皆充沛的支援跑者。

整場賽事中，也可以感受到每位參賽者對於自己所定的目標時間，都抱著強大的企圖心想完賽，甚至是破PB得帶著喜悅感回去。看著跟車的選手們在快到終點時，狀態及配速的穩定性都很好，因此，我也開始鼓勵跟車的選手們趕快盡力地往前衝，好讓大家可以抱得好成績回到終點。最後，我以03:15:17的時間抵達終點，可算是又一次的配速成功。

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跟車的選手們（圖片來源：運動筆記/汪汪）

Live直撥賽中畫面及抵達終點的我（圖片來源：佩佩植/劉曉樺）

完賽證明（圖片來源：曾俊凱）

對我而言，這場賽事曾經留下許多刻苦銘心的回憶：記憶猶新的是在2017年，因為車禍重傷無法參賽。2018年則在此場賽事中，不僅刷新了自己的紀錄，以全馬255的成績達到ＢＱ門檻之外，也以分組五的上凸成績畫下完美的句點。

今年，心裡同時猶豫著，到底該以免抽資格再拼一次來刷新自己的紀錄？還是應該要改擔任賽道上的志工-參與全馬315PACER的配速列車？心理衡量了很久最後選擇了擔任PACER為今年的目標，也從那時開始，“拼成績”這件事就暫時擺旁邊了！

2018年參賽回憶vs2019年擔任全馬315配速列車（圖片來源：曾俊凱）

會場規劃完善

起跑會場位於萬里區愛琴海太平洋溫泉會館第二停車場中，佔地廣大，不論是流動廁所、盥洗區、寄物區及選手休息區的位置分配皆很完善。在會場中，還有提供美津濃（MIZUNO）的特賣會及許多贊助攤位的打卡活動，讓賽事活動添增了許多豐富性。

此外，舞台區還有大型的LIVE轉播，提供親友加油團可以透過畫面，清楚了解整場賽事的最新情況。

會場標示清楚及各國語言的加油牆（圖片來源：曾俊凱）

現場的特賣會提供跑者試跑及試穿，還有Live直撥賽事最新情況（圖片來源：曾俊凱）

鄰近景點

近兩年的參賽旅程中，因為居住於台中的關係，所以我們皆和一同前往此次賽事的跑友們，計劃著兩天一夜的旅跑，在賽事前一天先北上前往，順便走訪了鄰近在北海岸周圍的幾個景點，不僅可以放鬆心情，也比較有充足的時間適應當地的氣候，好調整心情參賽。

--九份--

位處新北市瑞芳區的小村落，在這邊，可以逛著充滿民俗風情的老街，也可以吃著許多特色小吃：芋圓、芋粿巧、肉圓…等等。此外，沿著老街往上走，可同時遠眺高山的屏障與遼闊的海景，更可以一目了然龜山島的自然景觀，可算是熱門的光觀景點之一。

九份老街一隅/昇平戲院（圖片來源：曾俊凱）

--金山--

又名為「金包里」，這邊除了是我們近兩年來參賽所居住的地方，也是吃晚餐的地方。在這裡除了有好吃的鵝肉之外，也可以享受泡湯的行程，順便放鬆一下疲憊的雙腳及身體。

--野柳--

說到野柳，大家一定會想到“女王頭”。野柳地質公園也算是個不容錯過的光觀聖地；其因波浪侵蝕、岩石風化及地殼運動等作用，造就了海蝕洞溝、燭狀石、蕈狀岩、豆腐石、蜂窩石、壺穴、溶蝕盤等各種奇特景觀，在那裡，可以見到女王頭、仙女鞋、燭臺石等，聞名遐邇的海蝕奇觀。儘管需要購買門票，仍不擋民眾光觀的熱情。

野柳地質公園（圖片來源：曾俊凱）

--淡水--

沿著淡水河畔，四處散佈著許多特色古蹟：紅毛城、小白宮都算是值得一去的地方。也可以在淡水河畔中漫步，一邊當地享受美食，一邊逛著充滿特色的店家，更可以享受夕陽所帶來的美麗景緻，是個充滿古樸之美的好地方。

淡水老街一隅（圖片來源：曾俊凱）

優質賽事的旅跑回憶

假如有機會來參加位處北海岸的萬金石路跑，不仿直接來段旅跑回憶，替自己安排兩天一夜的旅行，除了可以盡情享受北海岸之美以外，更可以讓身體有充足的準備及休息時間，來豐富這場賽事並留下美好回憶。