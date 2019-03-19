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賽事心得／台中花博馬 為了更好的自己，我做到了！

2019-03-19 11:30運動筆記 Wendy Ke

尖叫！我做到了！2019臺中世界花卉博覽會國際馬拉松3:45:04完賽✅我的第二馬🐎LDS愛桃跑超馬團高大哥200馬回想決定好好跑花博馬是農曆年前一週跟寬哥說 我沒辦法邊跑邊吃 胃酸會翻滾慶祝200馬的關門馬🐎太煎熬

所以決定好好跑這一場

因為決定的太倉促 寬哥課表微調外 

一直幫我做心理建設

吃課表快半年 我只有跑過一場美接 沒其他賽事做了這個決定後 跟弟弟分享弟弟幫我排了漢森的課表 

但我還是以寬哥的課表為主

所以只有run了弟弟建議的LSD選定了繞圈圈比較不虐心的玉山公園

開始我的長距離訓練

第一次自主run了25K 除了初馬外 

這是我跑過最遠的距離

第二次run了30K 事後跟寬哥討論配速 

這30K是有問題的

大概在22K配速原本可以穩在5:30內 

到了22K後掉速到6:00左右

想把速度拉回來 但無比煎熬 

寬哥認為我掉速源自於跑姿跑掉了

當下應該立即停止 不該硬撐跑完設定的目標

兩次長距離後隨即農曆年假 

年假回南部前再run了一回17.75祈福跑

回到嘉義 能跑的只剩下山路

年假幾天就窩在山上 跑山尬跳繩

然後我把自己搞到鐵腿了 小腿腫脹 

應該是脛前肌拉傷

靠著拉筋伸展按摩還有冰敷 暫停訓練 

終於在年假結束時稍微恢復了

賽前一週進入調整期 焦慮到一個極致拉了高度圖 搭配自己過去跑不多的坡

計算我的配速跟完賽時間

我怎麼算 看來430是極限了 

但足以大破我初馬556

MC提早來了一週 其實蠻開心的 

少了一個干擾

同時飲食調整 前三天狂補蛋白質 

後三天專心補碳水化合物

賽前一天還因為在高鐵上狂嗑兩份早餐

丟了後背包😂😂

這個禮拜 寬哥應該很無奈 瘋狂被我騷擾因為我突然問題大爆發 

問了很多無厘頭的問題🤣🤣

除了寬哥被我騷擾 還有腹腫跟承翰 

跟我經驗分享 揪甘心

賽前寬哥說了一段讓我無敵感動的話

要我相信自己一定能做到 

他們的精神與我同在

讓我焦慮不安的心 平靜許多 

內心無限♾感動

——比賽前一晚我失眠了 反覆檢查我的衣包袋 

看著不太優的天氣

一直在想怎麼辦 該怎麼跑 

還想著什麼情況要棄賽找回收車

比賽當天

半夜飯票載我到風禾集合感謝顏老做了妥善的安排 辛苦了體感10度的溼冷天氣 

我決定還是以背心尬飄褲應對

為了減少溼冷衣物貼在身上冰冷的可能

到了會場謹記我的髖屈一定要暖開 稍做暖身精心計算的配速表跟補給規劃都忘了帶只能憑印象在第幾個補給站前要補能量包

起跑倒數 我的心率飆到105上下

（有沒有那麼緊張啊😂

起跑後全程開著步頻190 

不斷地想著寬哥交代的 不暴衝 保留體力

前8K可能是緩上加上我暖身不夠的關係 

覺得跑的很沉 趕緊調整

想著羅老師說的抬腿 我順順的上了10K 

然後飆心率了😑😑

一直跳出alarm 190 嚇到我了 

很怕自己倒地不起

努力控制在18X 還好17K後回到16X 

保持下去吧

14K左右的補給站 我補了第一包能量包 

截至目前為止進的第二個水站

到了18K左右好漢坡一號登場 

記著寬哥說的推蹬

踩著節奏 擺手拉高 我順順的上去了 

速度還有5:50-6:10

分享

22.5K時看見對向的小賀一派輕鬆的折返 

我知道該補能量包了 目前為止進的第三個水站

直到31K左右的魔王坡 我進的第四個水站 

提醒自己魔王坡前要吞能量包跟補水

魔王坡之前一個大哥回頭問我為什麼一直跟著他

我笑著說 請大哥讓我看著他的背影前進吧大哥笑說他要爆了 叫我好好加油賽後才知道志清哥在這拍照📷聽到我跟大哥的對話 以為大哥幫我配速其實我只是要轉移注意力找人聊天魔王坡就在眼前 我努力推蹬的想要踩上去到一半快抽筋想步兵時⋯

天鵝啊 有大炮在眼前

咬著牙撐到大炮前 過了大炮立馬步兵😂😂😂34K橫隔膜抽筋 我知道呼吸不行了我自主練習最長只有30K 

很怕30K後的撞牆期 想著寬哥的叮嚀

開始專心踩著步頻 嘴裡不斷碎念

「踩步頻一二一二」

腦海中一直想著「要找回收車了嗎」進到九號隧道開始跟一路上的跑者喊加油 

持續轉移注意力

39K進到市區每一個紅燈時間幾乎都60秒 

每一次停下來我都覺得要抽筋了

最後2K發現 天啊 我好像可以跑進350想到棟爺的策略「開出去」

我一邊調整避免抽筋的速度

一邊看錶倒數 還有多少距離到終點 大步邁進轉進體育場 進終點前看到時間板上顯示3:44:57 我加速了我做到了 超出預期的我做到了 

工作人員告訴我是總9 沒有力氣思考了

好想倒地攤平

腦筋一片空白 進站後直接軟腳 

硬生生在帳篷區定杆超過10分鐘

想著我要拿到手機打給寬哥 

喪屍走路的回到衣保區

進到衣保寄物區 大腿小抽筋尬卡稱抽筋看到Kiki跟小賀 他們開心的大叫 

我一路哀嚎 還好他們拉我一把

趕快緩和小腿後 終於可以步行了 

才想到成績還沒印 完賽禮還沒拿😂😂😂

步履蹣跚的走回會場印了成績 滿滿的感受在心頭 好像一場夢

賽後

感謝寬哥 這段時間來的無私指導

還有在我焦慮時的心理建設

感謝麻吉娟姊 從初馬開始陪著我不離不棄感謝玉山帥氣男人團 

腹腫 彼得哥 小潘哥 蔣哥 小安哥

一次次的陪著我LSD甜甜圈練心感恩體育場夥伴們的晨練晨戀陪伴感謝LDS愛桃跑的夥伴 

顏老 鍋咩 男哥 豪哥 學姊的陪伴跟鼓勵

還有一路看我成長 為我加油的每一位我的進步是大家給我的謝謝你們 開心在跑步路上遇見大家👊最後 恭喜🎉 高大哥2⃣️0⃣️0⃣️馬🐎霸氣完成

疑 這樣就結束了嗎？ 當然還要做整套的😎

謹遵腹腫教誨 🔜賽後排乳酸 

可能還在興奮狀態中

回到桃園後毛毛細雨未停 但我還是想跑跳一下

開著車到家附近橋下小跑

開心遇到央大團的跑友（一個網友見面的概念）

雖說緩跑 但自己在跑什麼根本不知道

這場比賽帶給我的腦內啡多到爆棚

溫弟 v.s. 凱弟😎 都帥帥der

除了感謝還是感謝

謝謝參與大嬸跑步人森的每一位朋友

沒有你們 我做不到（手比愛心）

溫弟 中年大嬸

跑齡：1年5個月

從怎麼跑怎麼傷 再快就是五分半的速度撐3K

膝蓋積水、脛前肌拉傷、髖屈肌拉傷⋯

直到遇到貴人開始吃課表 將近半年

學習怎麼跑步不受傷

全馬PB：2018/05 苗栗桐花石虎馬 5:56完賽

半馬PB：2018/02 寶山橘子馬20.8K/1:56完賽

18K好漢坡1⃣️號登場

32K髮夾彎的好漢坡2⃣️號

是不是很可怕😱的高度圖

p.s. 照片若有不合適、或個人肖像權問題請隨時告知，我會立即撤下，還請多見諒！

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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