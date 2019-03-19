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運動筆記維納斯海岸線潛藏之驚濤…駭浪……【與夥伴的約定】 2:56:66 未達標的萬金石初馬破三之旅
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賽事心得／萬金石馬拉松 遭收容車糾纏之驚濤駭浪

2019-03-19 11:20運動筆記 曽煥藝

話說2019.03.17.萬金石馬拉松將屆之時，跑團很用心地製作了海報，為有參與的伙伴們加油打氣！

當愛跑阿伯看到那海報的當下，我在臉書敲下了：「望著電腦螢幕，看的阿伯我熱血沸騰，雖然與大嬸腳都有傷……，但我們會全力以赴，希望能趕在關門前回到終點！」

人客啊……你們說說，我們的「愛跑者」是不是揪感心！這場是阿伯的第44馬（事事如意馬），雖不敢說是老馬識途，但是跑前的不穩定感，卻是從來不曾發生過的，讓我著實感到忐忑不安，內心真的是五味雜陳兼波濤洶湧啊！在開跑前夕，我的心海裡早已捲起了千堆雪……。

2019.03.17.早上06：30在陰涼的天候中，萬金石馬拉松開拔了，愛跑阿伯&大嬸即將在這依山傍海風景幽美的維納斯海岸線展開一段「爛慢」的驚奇之旅。

不求快、但求穩，跑前沙盤推演擬定了每小時8、8、7、7、6、6公里的草案，想著想著……，慢慢隨著人潮湧進了萬里隧道，大嬸幾度被人潮擠散，瞻之在左、忽焉在右天馬行空般的夢幻跑法，直叫阿伯鐵了脖子，還好出了隧道後，此狀況隨即解除。這時跑來尚能領略維納斯海天一色的風采，漸漸超越了05： 30的配速列車、慢慢的又快過了05：15的配速列車，從台2線轉進加投路……經金山青年活動中心……，再轉出至台2線，但阿伯深知這一切都是過眼雲煙，只不過看我們能撐到幾K而已，第一小時：D區到8.3K，達標。

看到法鼓山的石碑，阿伯心想：「假如回程能撐到這裡還沒被關門的時候，我要拜拜。」途經中角派出所服務區，只見跑得「心狂烈火燒」（請台語發音嘿）的大嬸把覺得累贅的背心寄放於此，並要阿伯我先跑……，還好跑前我已事先天人交戰演練過了，那就是要在一起、在一起啦，銀標賽事算什麼，等金標時我再考慮考慮。妳看那十八王公快到了唷，我們2小時跑了16.4公里，不錯喔！話聲剛落，大嬸馬上嚴詞告誡我：「不要再跟我說幾公里的事了，好嗎？！你先跑啦，我自己慢慢跑。」哇哩咧……我又招誰惹誰了，這回馬屁又給拍到馬腿上了，我苦。

若即若離跑了一會兒，我又厚著臉皮貼上去。大嬸這回好聲好氣的請我先跑，至少有一個人完賽才不枉這趟的跑旅，我則以：「又不是沒有落過馬，而且時間還够，等回程到中角派出所取回背心，再看看！不然跑完背心留在那裡就不好玩了。」來作回應。此時05：30配速列車竟然從旁飄過，才18K多一點就被追上了，真是糟了個糕。我看大嬸試圖要跟上，但是又何奈……，已是強弩之末的大嬸，只能心傷目送了。終於盼到了石門洞，又好不容易掙扎到了全馬折返點，計費時02：40：35。離關門時間03：05，雖還有25分不到的結餘，可是若不努力，隨時會在後面的關門點就GAME OVER了。

跑步真的是要累積啊！因傷停練許久，今天跑起來格外費力，已跑了半程的我們，此時核心早已崩盤肌無力了。跑前大嬸要我做各關門點的小抄給她，眼尖的我看到大嬸的手機背後正貼著它，而且時不時就會瞄它一眼。有在拚喔……雖然我們21K至25K跑的2266，到了25K關門點總共用了03：17。離關門時間03：38，只剩不到21分，又給吃掉了約4分鐘的額度，後面的路程那時間的壓力將會越來越大……。

阿伯一看苗頭不對，從25K起跟大嬸說，我們現在開始跑200公尺然後休100公尺。GO！……200M、休息……100M；再GO、再休息，如此的週而復始，全然專注於跑休之間的巡航模式，此時已無暇旁及那山海的景緻了，當趕至30K關門點時，已耗掉了04：02。離關門時間04：19，只剩17分不到，這一下子又給吃掉了約4分鐘的時間。再仔細一算剩118分鐘要跑12公里多一點點，我們又該如何是好呢？

終於回到了法鼓山的石碑處，阿伯對著祂臨空頂禮膜拜：「我們這陣子跑步沒有累積，不敢奢求奇蹟或神跡降臨，但是懇切的祈求菩薩賜予我們力量，讓我們能够順利平安完賽。」才祈求完忽見一龐然大物接近，不是全程交管嗎？阿娘喂！是殿後收容車啦，此時跟大嬸很有默契地，馬上閃離現場。而那跑200休100的跑走策略到現在也已失效了……，其後的歸途，只能...只能看事辦事了？！轉離台2線、再戰金山顛，那上坡就死命的爬啊爬啊……，好不容易挨到了35K，已花了我們04：48。離關門時間05：00，只剩不到12分，而我們最寶貴的時間就這樣一點一滴的流逝掉，最氣人的是那殿後收容車此時也靜靜地停在路旁，虎視眈眈地等著收拾疲累的人兒。

在金山下坡段的折返點，過彎時阿伯不小心拐了一下，差點造成雙腿大抽筋的悲劇，好里佳在。也因如此……在最後7的公里，我們與萬金石馬松拉展開最後的對決之時，主客易位，變成大嬸在前領跑，我只能勉力跟隨……，到了37K大概已費時05：07左右，大嬸還問說：「我們來的及嗎？」我說：沒問題了啦，放心！而那惹人厭的殿後收容車又緩緩開到，逼的我們繼續挾著尾巴往前……慢慢走跑。台2線此時已車水馬龍好不熱鬧，同時也有蠻多的駕駛朋友搖下車窗為我們加油打氣，揪感心！38K已身心俱疲「頭累累」了啦……、39K大嬸又問：「我們會不會被關門啊？」嗯！不會了啦，再加把勁就快到了、這期間被殿後收容車一直「勾勾纏」到40K的「崩康口」（請台語發音嘿）才擺脫它的糾纏。

隧道在望，就剩最後的1.5公里而已，有點鬆懈了心防，快走了一會兒後，換成阿伯我說：「我們還是再跑走一下吧！」好不容易才看到41K的標誌，再看一下手錶，阿娘喂……時間還真是有點尷尬，緊來造卡實在，而這「崩康」還真是有點長，這時突然有種會不會走不完這「崩康」的奇異錯覺，直到看到了亮光，我們才鬆了一口氣，此時我跟老婆大人說：「整理一下服裝儀容，再堅持一下，快到了！」

出了「崩康」迎接我們的是強大的神攝手砲陣地，突然間滿天滿地的驚濤駭浪都分崩離析煙消雲散了，最後的微下坡直線道，阿伯與大嬸手牽著手舉高高帶著微笑在05：56：57跑進了終點拱門。

阿伯與大嬸這對跑侶，對於2019.03.17.新北市萬金石馬拉松的這次銀標賽事跑旅，應該可以說嘴一陣子了……。

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萬金石馬拉松
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