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賽事心得／南橫超級馬拉松 人生跑完60K才開始！

2019-03-18 09:45運動筆記 鱷魚快跑

跑步很長了一段時間，很努力在每場跑馬中建立走自信跟人生的價值！

跑南橫源自於雷米說南橫的美景，再者是跑池上馬民宿老闆娘的推薦，加上之前有位帶我去走中橫的朋友，記得那時櫻花初開和日出的美不盛收，所以很喜歡山景，回歸山林的那種放鬆感。

60KM南橫的訓練，其實不太足夠，但基於受傷後一直未休息的情況下，怕停了就會打掉重練的情況，用最保守的狀況在練習，一月份跑了元旦馬全馬就知道狀況不妙，還加上坐火車被踩腳大姆指腳甲，在跑完後瘀腫不得不開刀拔除，因為接了醫護馬雙潭全馬（操場的阿伯都心疼）我的自虐求好心切的個性，在答應教練跑完最後一場南橫休養半年（雖然還是不太聽話，但努力做好重訓和基本工放鬆固定腳踝）。

南橫的準備從一開始的住宿，傻傻地先訂了一夜，後來才發現半年前訂撈到沒鎖房的(老闆娘一直希望我訂二晚），也因為之前池上馬前一週莫名被退房，因而多訂一間後來房間全鎖（不退直接轉手給朋友），還有前二周的搶火車票也要分次段訂票，這場超級馬拉松準備還真的很多很多，什麼都超級難訂的。

請了假踏上旅程，忙碌的工作終於可以卸下一部份掉（感謝幫我的同事），當作來散心的，好好享受台東的美好。                                                     

台東至關山票很難買，朋友說從新左營比較好訂票

到了入住的民宿在半山腰（但前幾日不小心跌了一下雙膝瘀青），跑步前真的要好好走路保護身體，趁去了會場時，也去趟天后宮和半山腰慈惠堂三太子請求明日天氣和狀況朋友們平安完賽。

據說是必吃的關山臭豆腐（紅薑絲），真的還不錯！

來了台東也和池上弟弟（以前在台南前同事）吃了飯，在朋友晚間抵達時順利將帶到他民宿，開始準備明日比賽的用物檢視，猶豫水袋和雨衣補給等，因為到民宿後腳爬了三次半山腰有感不適，選擇把水袋移除減少膠量，改輕量上線，加了雨衣（移除風衣），然後洗洗準備睡覺，但初超馬太緊張睡不太好（應該真的睡著只有三小時）。

起床後步行去會場，拿著民宿準備貼心三明治早餐加蛋，但真的有點遠（1.3公里步行至會場），開始寄物暖身，然後被隔壁房認出來是昨天獨身入住的女生一同拍了照（說跟昨日不一样@@Before&After)。                             

跟雷米打了個招呼（他恐嚇我沒跑完60KM要跟邱教練講），知道這是他要求的有始有終，這也是目標無論如何都不能被關門而且也不能輕言放棄，為了比賽之前還製作做了手環卡提醒自己勿滯留補給站，要照有的速度回來，避免被關門，好好完成今年最後一場長距離賽事。

起跑時太過於緊張開速六分多，這是背水袋的練習再快一點，很快第五K遇上坡就突感覺不適，因為膝蓋也有點狀況摔跌倒後又騎車上坡兩次，有時真的要慎選比賽住宿，過派出所第三站時太熱把上衣長袖脫了（工作人員很熱心掩護我協助脫衣），這是在雙潭後第二次脫衣，有時真的怕下雨又失溫（可見胖子真的不怕冷）。

這一路上的風景沒讓我後悔過，天然的美景盡收眼底。

途中穿越了好幾個隧道，彷彿穿越時空~那般「月光寶盒-彩霞仙子」！？

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這隻鱷魚不乖又不可愛，跟媽媽說來台東爬山

這隻豬烤完後連吃都沒吃到，只有下山喝了一罐台啤飲恨，工作人員說懲罰跑太慢沒肉可吃！

跑到前幾站，一起報名的朋友跟了上來，也自覺身體狀況不佳保守跑南橫，因為腳傷的狀況真的不利於快速衝下坡都會有痛感，就採保守配慢速慢慢走，好好欣賞南橫的美景也是種不同的選擇。                          

 人生中有時面臨許多選擇，而在於你在思考後做了決定，不要後悔從沒做過什麼，我很開心勇敢跑了這一場60km，這是未來我面對挫折的勇氣和力量。

謝謝一路上很多人的鼓勵，為了讓我跑下去不放棄，連「妹妹，你是百年難得一見的練武奇才」的話都用上了！

感謝很多人的鼓勵加油打氣，在106-107年受了很重的傷（無論是感情和工作），一路上爬的很辛苦，總是在為難自兒不放過的不好過。

在這幾次比賽中，也許不是最會跑的最速人，也不是可以被追的長馬尾正妹子，但跑步不僅是在於成績，而是過程中你努力完成比賽抵達終點時感動，以及和朋友一同完成比賽中的經歷過時光，都會化成養分，讓鱷魚🐊有活著走下去的勇氣，就跟之前賽道救護帶給人成就感那样令人著迷。   

在參與南橫超馬後，走過最美的南橫風景後，之後要好好休養。明年要好好跑出水準，不能皮皮的拖著受傷身軀跑馬，要跑就要有平時練習水準。「南橫 我們明年3月7日見」

教練說終點前要衝刺 「衝過一個是一個，拼個幾秒也好」，以前猶言在耳  衝起來～加油💪！衝向有布條的終點，內心其實很感動！

感謝小乖在抵達終點對我說的「貢獻完賽」，這個微笑😊是獻給你們的！感謝🙏。

台啤
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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