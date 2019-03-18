親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL決戰小巨蛋
NBA
林書豪專區
棒球
中職30年
MLB
籃球
JHBL
綜合
路跑

開箱影片違反藥事法 網紅「理科太太」確定遭罰20萬元

「送中條例」的圖謀 從港人在台殺人無法引渡談起

運動筆記2019南橫超馬，人生60才開始！寶二水庫半馬. 沒有獎金的話，跑回去！
健行筆記△ 沒有想像中好走的奇萊南華之行[經驗分享] 野外食材的保鮮與選擇
NBA焦點球員- Marvin Bagley III (3月18日)焦點對決- Nikola Vucevic vs. Trae Young (3月18日)

賽事心得／萬金石馬拉松 破PW之最慘烈的一役

2019-03-18 09:30運動筆記 陳尚群

今天上午參加萬金石馬拉松雖然完賽，但成績卻是歷來6場全馬中最差的一次。大家通常都是說破PB(personal best)，而我則是破PW(personal worst)，之前最差都有3小時35分，但今天一口氣到達4小時22分(大會時間4小時24分)，原因是負傷參賽。在第19公里小腿開始痛不欲生，於是之後採取邊跑邊走，甚至到了最後幾公里疼痛到只能用走的了。前半馬只花了1小時41分，後半馬卻耗時2小時41分，足足多了一小時，真是慘烈啊！

似乎很少人願意分享難堪的事，不過我倒是覺得這次是很特別的經驗，以下就提出這份前所未有的感受吧！

1.第一次如此認真完整的在吃大會補給，反正也無法追求成績，就好好的品味一番。另外也是第一次如此仔細的在看北海岸的風景，左看海右賞山，每一個角度都看了許多遍，因為除了走，我就只能欣賞風景了。

2.後半程走路走到排汗衣都乾了，也走到海風吹得好冷。回到終點後，第一件事就是換穿乾淨的衣服，再加上厚外套保暖，不然沿途冷到一直發抖，穿上外套後過了許久身體才有回溫的跡象。

3.如果不是身旁的跑者一直跑離我身邊，走路的我可能會有正在進行大甲媽祖繞境的錯覺。看著身旁跑者一個個奔離，好像在看電影方格畫面，彷彿我與他們身處兩個時空，有種失落感，好希望自己也能夠自由奔馳。

4.因為腳傷之後還需要完成一半以上，至少21公里以上的里程，原本打算乾脆搭回收車棄賽，但因為前半程跑得不慢，如果要搭回收車則要在路邊等很久，所以後來決定採用半跑半走的方式，不過一想到還剩下這麼長的路程，真的很虐心，感覺遙遙無期，回到終點後我依然無法想像自己那時候是如何堅持下去。

5.以往都是感受前頭衝鋒跑者的孤單，這次是感受到落隊殿後的孤單，感受大不同。特別是沿途有許多民眾會熱心幫我加油，有些還會大喊再撐一下就到了。其實我都知道，事實上明明還要很久才能到達終點，也明明再怎麼加油也使不上力，但我知道他們的熱情心意，他們滿腔熱血，不求回報也不會因此獲得獎賞，這就足夠令人感動，因此我也趁這次步行有較多空閒的機會，與他們互動，大大的表達感謝之意。

回到終點，第一件事情就是跟老婆報平安。因為在凌晨3點半出門前，她問我大約何時完賽，何時可以跟我聯絡？為了維持身為老公的尊嚴，即便達不到，我還是跟她說大約3小時10分鐘後吧！這是個參加美國波士頓馬拉松的門檻時間，也是我一直以來追求的夢想。當她電話接起來的第一秒鐘，我跟她說我平安完賽了，但我搞砸了，因為腳傷跑得不好。她聽得出來電話這一頭的我充滿了失意與沮喪，跟我說趕緊回來吧！

之所以失意與沮喪是因為成績不佳嗎？或許是！但我想或許更是因為自己拼盡全力，即便腳傷復發也在所不惜，然而依然無法迄及那份夢想所致吧！？我在搭乘返家專車上，望著窗外靜靜的思索著。

分享

萬金石馬拉松
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

萬金石馬落幕 想衝IAAF金標

2019-03-18 00:11

日本人跑遍台灣／寶二水庫半馬 看到朋友們比拿獎金更棒！

2019-03-18 09:35

賽事心得／南橫超級馬拉松 人生跑完60K才開始！

2019-03-18 09:45

賽事心得／2019名古屋女子馬 做夢也想不到真的破四

2019-03-17 18:48

賽事心得／2019東京馬 無傷跑完戰勝昨天的自己

2019-03-17 18:45

真善美公益路跑 覽寶二水庫美景邊尋桐花蹤跡

2019-03-17 15:30

東京馬後接萬金石 蔡昀軒意外封后

2019-03-17 10:59

萬金石馬拉松 周庭印、蔡昀軒國內稱王封后

2019-03-17 10:40

賽事準備／萬金石馬拉松 賽前懶人包大盤點

2019-03-16 06:00

2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談

2019-03-16 06:00

挑戰亞洲最速賽道首爾馬 黃金陣容夢想團出發！

2019-03-16 06:00

帶小比跑旅台灣／親親我的寶貝 祝你生日快樂

2019-03-16 06:00

賽事心得／東京馬直到最後一刻 我都沒有放棄

2019-03-16 06:00

路跑／萬金石馬拉松周日登場 29國好手拚場

2019-03-15 23:46

萬金石EXPO日「女版川內」吉富博子：要刷新大會紀錄

2019-03-15 17:02

賽事心得／名古屋女子馬拉松 為了項鍊的〇月跑量奇蹟！

2019-03-15 10:04

賽事心得／京都馬拉松 感受日本藝文氣息

2019-03-15 09:57

訓練心得／命運的兩分鐘 火車司機為改變而跑

2019-03-15 09:47

萬金石馬年度盛事 運動博覽會先登場

2019-03-14 14:33

運動明星大集合 萬金石 EXPO 3/14-16登場

2019-03-14 10:22

賽事心得／台北渣打馬拉松 屬於自己的美妙時刻

2019-03-14 10:17

跑步知識／跳30分抵慢跑1小時 跳繩訓練對跑步的幫助

2019-03-14 10:05

練習心得／教練，我破PB了！

2019-03-13 12:51

賽事心得／台北國道馬拉松 信心之戰

2019-03-13 12:51

賽事心得／埔里山城馬拉松 與家人同樂

2019-03-13 10:52

賽事心得／名古屋女子馬拉松 雨中疾行

2019-03-13 10:46

原力復健／震波治療 運動傷害殺手級武器

2019-03-13 10:27

原力復健／腳底痛怎麼辦？ 原因與治療

2019-03-13 10:16

賽事心得／跑三校馬拉松撞鬼 你還願了嗎？

2019-03-13 10:06

女子全馬奧運標 真的是高不可攀嗎？

2019-03-13 09:33

跑鞋評測／「MERAKI 2」實跑 您會想擁有的一雙好鞋

2019-03-12 15:45

賽事心得／鹿兒島馬拉松 破4大挑戰

2019-03-12 13:51

賽事心得／蘆竹馬拉松 快速道路出現加油團

2019-03-12 13:51

日本人跑遍台灣／蘆竹馬拉松 高手都是外星人嗎？

2019-03-12 11:00

焦點人物／勇者無懼的斷趾跑者──王子銘

2019-03-12 10:54

青年盃萬米決賽 吳睿恩突破個人最佳

2019-03-12 10:46

帶小比跑旅台灣／埔里山城馬拉松 欣賞哲學之道的美景

2019-03-12 10:37

賽前情報／萬金石馬拉松 330列車配速策略

2019-03-12 10:31

賽前情報／萬金石馬拉松 530列車配速策略

2019-03-12 10:11
看更多

熱門文章

NBA／勇士少KD仍輕取雷霆 搶先晉級季後賽

2019-03-17 11:26

HBL／林彥廷、高錦瑋奪個人獎 相約大學再同隊

2019-03-17 22:47

NCAA／不為選秀放棄大學 威廉森助杜克奪冠圓夢

2019-03-17 16:48

HBL／能仁逆轉南山 17戰「全勝封王」

2019-03-17 21:06

HBL／陳定杰譜光復驚奇 田本玉：他是我的驕傲

2019-03-17 17:12

NBA／諾維茨基轟14分 總得分即將超越張伯倫

2019-03-17 17:00

NBA／堅信勇士三連霸 威斯特：球隊能啟動開關

2019-03-17 16:16

打擊天花板不夠高 林子偉在紅襪看不到未來

2019-03-18 07:00

NBA／表達出征世界盃意願 哈登：算我一份

2019-03-17 17:40

NBA／均衡火力壓倒拓荒者 馬刺勇奪8連勝

2019-03-17 15:16

HBL／破永仁不敗金身 南山女籃奪隊史第2冠

2019-03-17 18:30

NBA／連尼克都輸！ 詹皇絕殺失手湖人慘遭橫掃

2019-03-18 08:54

NBA／鵜鶘烏龍暫停 太陽延長賽驚險勝出

2019-03-17 12:40

球迷種族歧視衛少 爵士公關危機處理值得借鏡

2019-03-18 07:00

中職30年／無敵指叉球竟挨轟？ 蔡仲南至今難忘

2019-03-17 20:02

NBA／著自己戰靴強勢復出 厄文讚威廉森表現

2019-03-17 16:25

HBL／愛笑女孩擦乾淚 陳芷英誓言再闖小巨蛋

2019-03-17 15:03

HBL／永仁只輸冠軍戰 教頭：美好一仗已打完

2019-03-17 20:05

中職／新味全龍兵符 4名資深龍將誰來接掌？

2019-03-18 07:00

MLB／台將重返開季名單 看陳偉殷、林子偉表現

2019-03-17 10:48

ABL／夢想家、火焰打出火氣 爆發肢體衝突

2019-03-17 21:58

NBA／林書豪再先發只拿3分 暴龍遭活塞橫掃

2019-03-18 08:11

NBA／敗給太陽學教訓 格林：眼神看得到專注

2019-03-17 23:37

HBL／新人后熱門7記三分彈 普門壓北一收季軍

2019-03-17 14:03

NBA／厄文準大三元 塞爾蒂克險遭老鷹翻盤

2019-03-17 11:08

HBL／南山女籃登頂 教頭淚謝過世老教頭

2019-03-17 19:48

HBL／季軍戰師徒對決 高苑壓光復在小巨蛋開胡

2019-03-17 15:57

HBL／執教首冠 能仁教頭自封MVP

2019-03-17 22:24

中職四年／熊鷹新球隊加入 也有老球隊想賣掉

2019-03-17 13:20

HBL／光復高中首奪殿軍 創校史最佳

2019-03-17 18:00

MLB／水手退日職巨人 一朗無安、陽岱鋼吞2K

2019-03-17 14:08

季前分析／悍將陣容超豪華 仍難掩多重隱憂

2019-03-18 07:00

MLB／不介意二刀流條款 大谷：是好事且必須

2019-03-17 11:39

NBA／米爾賽普致命一擊 金塊晉級季後賽剩M1

2019-03-17 15:22

HBL／高錦瑋率能仁逆轉奪冠 稱林彥廷更辛苦

2019-03-18 00:09

中職／接味全龍職務？ 葉君璋：未被徵詢

2019-03-17 16:59

中職30年／鐵捕黃金年華 葉君璋：以為會在興農退休

2019-03-17 19:00

圖／HBL終結光復驚奇之旅 高苑大勝奪季軍

2019-03-17 16:13

中職五年／不拿冠軍就切腹 山根俊英率象3連霸

2019-03-17 14:25

MLB／前洛磯砲手岡薩雷茲 小聯盟約加盟印地安人

2019-03-17 11:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top