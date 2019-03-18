賽事心得／萬金石馬拉松 破PW之最慘烈的一役

2019-03-18 09:30 運動筆記 陳尚群



今天上午參加萬金石馬拉松雖然完賽，但成績卻是歷來6場全馬中最差的一次。大家通常都是說破PB(personal best)，而我則是破PW(personal worst)，之前最差都有3小時35分，但今天一口氣到達4小時22分(大會時間4小時24分)，原因是負傷參賽。在第19公里小腿開始痛不欲生，於是之後採取邊跑邊走，甚至到了最後幾公里疼痛到只能用走的了。前半馬只花了1小時41分，後半馬卻耗時2小時41分，足足多了一小時，真是慘烈啊！

似乎很少人願意分享難堪的事，不過我倒是覺得這次是很特別的經驗，以下就提出這份前所未有的感受吧！

1.第一次如此認真完整的在吃大會補給，反正也無法追求成績，就好好的品味一番。另外也是第一次如此仔細的在看北海岸的風景，左看海右賞山，每一個角度都看了許多遍，因為除了走，我就只能欣賞風景了。

2.後半程走路走到排汗衣都乾了，也走到海風吹得好冷。回到終點後，第一件事就是換穿乾淨的衣服，再加上厚外套保暖，不然沿途冷到一直發抖，穿上外套後過了許久身體才有回溫的跡象。

3.如果不是身旁的跑者一直跑離我身邊，走路的我可能會有正在進行大甲媽祖繞境的錯覺。看著身旁跑者一個個奔離，好像在看電影方格畫面，彷彿我與他們身處兩個時空，有種失落感，好希望自己也能夠自由奔馳。

4.因為腳傷之後還需要完成一半以上，至少21公里以上的里程，原本打算乾脆搭回收車棄賽，但因為前半程跑得不慢，如果要搭回收車則要在路邊等很久，所以後來決定採用半跑半走的方式，不過一想到還剩下這麼長的路程，真的很虐心，感覺遙遙無期，回到終點後我依然無法想像自己那時候是如何堅持下去。

5.以往都是感受前頭衝鋒跑者的孤單，這次是感受到落隊殿後的孤單，感受大不同。特別是沿途有許多民眾會熱心幫我加油，有些還會大喊再撐一下就到了。其實我都知道，事實上明明還要很久才能到達終點，也明明再怎麼加油也使不上力，但我知道他們的熱情心意，他們滿腔熱血，不求回報也不會因此獲得獎賞，這就足夠令人感動，因此我也趁這次步行有較多空閒的機會，與他們互動，大大的表達感謝之意。

回到終點，第一件事情就是跟老婆報平安。因為在凌晨3點半出門前，她問我大約何時完賽，何時可以跟我聯絡？為了維持身為老公的尊嚴，即便達不到，我還是跟她說大約3小時10分鐘後吧！這是個參加美國波士頓馬拉松的門檻時間，也是我一直以來追求的夢想。當她電話接起來的第一秒鐘，我跟她說我平安完賽了，但我搞砸了，因為腳傷跑得不好。她聽得出來電話這一頭的我充滿了失意與沮喪，跟我說趕緊回來吧！

之所以失意與沮喪是因為成績不佳嗎？或許是！但我想或許更是因為自己拼盡全力，即便腳傷復發也在所不惜，然而依然無法迄及那份夢想所致吧！？我在搭乘返家專車上，望著窗外靜靜的思索著。