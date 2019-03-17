賽事心得／2019東京馬 無傷跑完戰勝昨天的自己

2019-03-17 18:45 運動筆記 傅顯揚



2019東京馬拉松～BQ之旅無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！結果是否好或壞，已經不重要了。

我是烏龜（一個想流汗運動的烏龜）、曾經連跑步都不願意做只愛打籃球的小伙子！卻在一次跑步流汗後開始了跑步生活！初半馬1:45:30 2014萬金石馬拉松初馬 4:18:35 2015福隆馬拉松從此開啟跑馬人生～偶然比賽中認識R2R的eddy、運筆帥哥醬，初體驗間歇恐怖訓練，看見不一樣的感覺，很喘很累很無趣的訓練，但還是傻傻的跟在醬後面，後來時間無法配合，因緣認識sub3可樂與團長開始在大同訓練，直到回基隆後在體育場跑步，請教梅珍老師帶我肌力訓練、認識基隆好馬小葉哥的按錶操課！前往BQ努力邁進～2018台北馬已3:01:11沒破三情況下，心情低落，辜負同伴一起練習、對於沒完成任務覺得可惜，請教了SUB3團長蘇韋毓幫排東京馬拉松課表，並尋問了許多不懂知識與經驗，按照這課表不論天冷大雨過年期間都順利完成，當中還有過年腰閃到停擺一週、課表改為輕鬆跑維持！賽前的三天緊張的睡不到平均五小時、但每次緊張卻是破pb最好寫照，似乎意味著什麼！3/2紅眼班機搭機前才想睡覺可見緊張程度，

比賽前的兩晚只睡兩個小時可見多緊張

下了成田機場就往飯店check in放了行李，前往EXPO會場滿滿的人潮、幸運的事發生了，由於在外國網路差異導致網頁讀取不出來，直接請專人為我服務，綁上了手環順利通關拿取號碼布與紀念T逛逛一下會場就離開。

EXPO領取號碼布，六大獎牌

晚上吃了飯店附近的店家，一同討論離終點站附近的距離，拿國旗的位置就回飯店準備明早的賽事！一早六點就醒了拿著台灣帶著黑森林巧克力蛋糕、喝著黑咖啡，走去搭地鐵JR線，看著滿滿的人潮穿著跑鞋要比賽的氣勢，先是在JR線上了廁所心裏滿滿不安，走出口朝二號入口前進，進安檢前與交待事情把身上的行李給她、留著外套與雨衣就走進了會場。看著滿滿的人潮、流動廁所的大排長龍知道自己選擇是對的，進入最後B區時遇見熟悉的面孔陳甫、其實不認識、身為都是台灣人不要臉的我上前裝熟噓寒問暖的關心他，高雄馬有破三嗎從台北馬談到賽前準備的那一刻，最後問他是否今天要破三為目標前進，他說你去吧、我失望的是少了一個同伴，堅定的信念回他說好、頓時脫去外套是戰士的姿態迎接賽事的槍聲，砰一聲巨響！

天空中灑下雪片，感動的一幕深深的在腦裏，衝出的戰士隊伍，每位都是兇猛無比、心裏想著前五公里緩下坡路段，不要快穩定配速4:15內，但這時的情況發生手指凍僵的問題，從來沒有想到這情況、為了鹽錠還用嘴撕開來吃，這時五公里-21:44還在範圍內，這時就看到二個跟我差不多速度外國人。

左邊藍衣服與橘衣服配速很穩擋了不少強風

順勢搭上列車穩穩的配在4:15內，看著10公里-20:42知道有超前一些，拿出能量包，身體有些微熱就脫去雨衣拿給一旁志工，拉起袖套的紙、前晚老婆做的路線圖。

賽前老婆貼心的小抄

安心的切左邊微微跟著外國人身後，到了十五公里後淺草前吃了顆鹽錠，順勢喝了杯水，想著SUB3團長告知15-25會有緩上緩下坡路段要提醒自已時，這時聽見台灣加油、心裏都暖了起來，舉起國旗的左手向拿起國旗加油團舉手示意，準備進入第二包能量包時，悲劇發生了、拿起時掉在地上，這時心裏想都沒想就轉身去撿能量包，賽前才大話說，掉了也不會去撿就發生了，回頭列車已經開走了、配速內21:11差不多心想就這樣穩到底，看了心跳12x很好身體無恙，這時候已經追上A區三小列車尾巴，穩定的跟在後面這一大群人都是要破三。

到了三十公里看著影幕上02:07:10，吃著倒數第二能量包拿起了水，開始真正的考驗、耐著性子拍拍了腿剩五公里就可以衝了！35公里看著小抄靠右吃起能量包、對它說我不客氣了要全開到底了，提高警覺性刷過身邊的跑友，也超越了原本跟的配速員、進入最後已經吃下無敵星星狀態下，就連原本約定好拿國旗進站等待的老婆，都忘記她存在感，轉進丸之內石板路上、心想最後一公里，看著錶02:53:58舉起雙手大聲歡呼！腳步上加速的衝向終點站、到站了舉起右手做到了，向終點線鞠躬、這時列車長進站，向他們握手致謝走去志工裡拿取獎牌！ 2019東京馬拉松02:58:29完賽時間BQ達標～

個人完賽02:58:29

眼淚就默默流下邊走邊擦，當下沒有想像中的開心喜悅、而是想到三年來辛苦努力的代價！不論颳風下雨艷陽下照常努力練習，陪伴身邊練習的朋友才是這次最大收穫。拿完賽後禮約好在終點線右邊等待著老婆，管制嚴格等了好久都發抖的我，心想先躲地鐵站避免吹風淋雨，這時出現在眼前的她，一直唸一遍又一遍國旗買又沒拿，叫你也聽不到、走了多遠多久比你跑還長，當下只知道身體很冷手都凍僵了，對著老婆說謝謝！也謝謝我的親友團～

感謝親友團等待與加油聲

感謝狀R2R間歇團長eddy、運筆帥哥級醬，謝謝你們教很多烏龜不懂的，阿鴻阿關鍾靖台北馬熱情的歡呼、沈旻建的淺草前帥照拍攝。SUB3團長韋毓、國輝哥、世賢哥、秀華姐、素娥姐、慕容哥、仲瑋子恆與東馬大破pb網美pg，感謝你們假日LR的邀約，常給鼓勵健仁哥、凱閺哥、凱文哥烏龜都有收到！常請教問題富哥給的建議、照顧烏龜戰神哥與飄髮哥，都辛苦你們了！

SUB3假日團練

基隆好馬人稱神奇月跑量小葉哥與蕙芳帶領下，讓每週三、五的隊友們一起訓練一起同歡阿國、文正、背刀郎、芳彬學長、聖光哥與高麗菜學姐，好馬老大哥們謝謝你們的鼓勵與陪伴。

基隆好馬蘇榮通會長帶領下屢創佳績

感謝老婆的支持與陪伴、在要放棄自已時總是給我一劑強心針，努力考上執照、賽前按摩與信心喊話，所有吃住行程一手包辦。

成功的男人背後總是有一個默默支持的另一半

最後插曲為什麼會來跑馬拉松、完全是受到這個人影響、王冠翔最速總經理，完成六大馬之一，波士頓馬拉松的照片，讓人也想站在著自已舞台上！冠翔哥烏龜也做到了。

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這張圖意義非凡讓人印象深刻

無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！結果是否好或壞，已經不重要了。

我是烏龜（一個想流汗運動的烏龜）、曾經連跑步都不願意做只愛打籃球的小伙子！卻在一次跑步流汗後開始了跑步生活！初半馬1:45:30 2014萬金石馬拉松

波士頓馬拉松賽道

結論無傷站在自已的舞台上、已經戰勝過昨天自已！結果是否好或壞，已經不重要了。波馬是給努力的人跑、而不是給天賦高的人去！曾經都覺得都不可能、現在回頭看已經贏過三年前的那個自已。