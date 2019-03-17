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賽事心得／2019名古屋女子馬 做夢也想不到真的破四

2019-03-17 18:48運動筆記 Abbie Hung

當你對某件事情抱著百分之一萬的相信，它最後就會變成事實。

#540是個很舒服的速度#540是個很舒服的速度#540是個很舒服的速度賽前一晚我這樣催眠自己。

寫在賽前

去年年中膝蓋受傷不適後就開始耍廢兩個月，不知道哪天開始哪根筋又不對，登記了名古屋女子馬和臺北馬全馬，還都給我抽中，一直藏在心中的小小夢想開始浮出水面，「我想破四！」於是十月我加入了萌少女雅芬的跑跑班開始訓練。由於2017田中初馬完後兩週接著大阪馬，最終以淒淒慘慘戚戚收尾讓我對全馬產生恐懼，與教練討論後決定先以2018臺北馬為中繼站，找回信心為第一！而臺北馬也順利破初馬PB20分鐘(4:12:02)完賽。

認真努力練跑吃課表的這五個多月，我不敢說達成率多高，但執行率至少也有90%，每週課表大概就是輕鬆跑*2、間歇跑*1、節奏跑*1及長距離*1，除此之外有事沒事多跑步讓自己累積有氧，2018十月到2019二月這五個月，我的月跑量都超過200公里。

比賽當週，遇到生理期就算了，我的老毛病側腹痛又開始活躍，連走路也會隱隱作痛，它不是一般的吃太飽還是呼吸不規律，是我核心太差、肌肉緊繃等等所導致的，當時我真的好沮喪，覺得辛苦練了快半年難道就要敗在側腹痛了嗎？儘管如此，在Expo還是訂下了破四這目標，但其實內心默默下修成平安完賽拿到Tiffany項鍊就好！

2019/03/10比賽當天

專屬應援陪著我來到了名古屋巨蛋外，出發前拍了張OOTD，接下來的寄物、42.195公里長征直到終點，我都要一個人獨自面對了。

天氣陰陰涼涼的，是個破PB的好時機！輪椅組九點出發後，大家往起跑線移動時我又去了廁所一趟，然後急急忙忙跑回C區還覺得右側腹有點不適，心想「不管了，都辛苦練了這麼久，我是最棒的，我一定可以的！」九點十分準時鳴槍，C區約莫晚兩分鐘起跑，選手很多很難加速，第1公里手錶顯示6'27，我開始緊張了，又擔心突然加速側腹痛會提早牙起來而不敢加太多，還好第2公里順利進入我的馬拉松配速。

一開始跑得頗順，以防萬一還是一直提醒自己「穩住！穩住！不要爆衝！」這大概就是所謂的腎上腺素吧，平常5'40對我來說絕對不是輕鬆的。

我的第8公里，突然開始下雨了，氣象預報不是說中午才會下雨嗎嗚嗚嗚，地好滑好怕跌倒啊，好險原本想脫掉的雨衣還沒丟，就這樣陪著我全程沒有失溫。

一路上不斷跟自己精神喊話「我不是來這裡放棄的！我是最棒的！」也不時摸摸我的右側腹告訴它要乖乖。

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我刻意跑在左側，除了想享受日本賽道熱情的加油聲外，也帶著期待一邊搜尋專屬應援的身影，好讓自己分點心，約定好的18公里和27公里處，聽到熟悉的聲音喊著「洪于涵！加油！」都備感安心，我知道我離終點越來越近，很快就可以再見面了。

不知不覺來到了34公里，這是據說有點坡度的路線，但其實跟台灣上高架橋的坡比根本一小塊蛋糕啊哈哈哈，這時我也追到了Sub4的列車，此時此刻只想穩穩地跟著集團，只求不要掉速就好，沿路聽著日本民眾喊著「Sub4！甘巴爹！」真的很感動，我知道我可以的，夢想目標就在不遠了。

一直跑到過40公里，才敢放手一博開始加速，側腹痛什麼的都來吧我不怕！！！！！

最後彎進巨蛋看見終點門，回想著五個多月練跑日子，平日下班第一件事不是吃晚餐是練跑、假日則比平日早起到河濱練長距離，真的好感動，所有辛苦的一切真的真的都值得了！臉上早已流著不知道是雨水、汗水還是淚水，努力再為最後的小小里程衝刺進終點，轉身回頭向這賽道深深一鞠躬。

無痛完賽，終於順利平安從執事們手中拿到得來不易的Tiffany項鍊啦✌️

Official Time⏱3:58:10Chip Time⏱3:56:15全馬破四的夢想達成，我的跑步人生無憾了。謝謝跑步人生中曾經為我加油的大家。謝謝萌少女雅芬，吃完豐盛的課表總會給我建議及鼓勵，讓我又有動力繼續努力下去。謝謝萌跑班同學，每週二間歇的互相傷害，一起練跑一起吃意麵。謝謝R2R河濱團的逸寧、8BQ，練長距離的一聲加油打氣，對我來說都超級重要。謝謝Turbo小隊的Morris、Lucas及無與倫比的Helen，最了解我的你們，比我還相信自己的你們。謝謝親愛的創創同事們，總是相信也鼓勵沒信心的我一定可以達標。謝謝專屬應援，陪我飛來日本，還要忍受我賽前緊張的情緒，不能安排太多行程，不能走太多路，不能讓我不開心，比賽時還要追蹤我幫我加油了兩次，雖然沒拍到我終點前哭得很醜的模樣，但還是很謝謝豬隊友啦😘#RunningAB#萌少女跑跑班#SUB4 #破PB#第四馬 #WeRunNagoya#自己的Tiffany自己跑#你的努力不會背叛你#NagoyaWomensMarathon2019

別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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