賽事準備／萬金石馬拉松 賽前懶人包大盤點

2019-03-16 06:00 運動筆記 JOYCE



2019 新北市萬金石馬拉松將在 3/17 盛大登場（圖片來源：新北市萬金石馬拉松粉絲專頁）

三月份重點賽事，全臺唯一獲國際田徑協會（IAAF）銀標賽事認證的新北市萬金石馬拉松，即將在本週日（3/17）盛大登場啦！不知道幸運中籤的跑友們是不是都做好萬全準備了呢？賽前趕快再來一起做最後的賽事總複習，讓我們一起決戰金山，順順達標破 PB 吧！

競賽組別資訊

競賽項目 馬拉松（42.195K） 迷你馬拉松（14K） 快樂馬拉松（7K） 集合時間 06:00 06:20 06:50 起跑時間 06:30 06:50 07:00 完賽限時 5 小時 45 分 1 小時 50 分 1 小時

報到資訊

選擇親領物資的你，於 3/14（四）起至 3/16（六），可攜帶個人身分證件至新北市市民廣場領取號碼布及賽事物資。

而除了報到程序，大會也特別規劃了運動博覽會，現場不僅有各式好吃、好玩的美食及運動攤位，主舞台也將邀請各界的跑圈名人前來與跑友互動分享，包括首次來臺參賽的日本「女版川內優輝」吉富博子、「天才跑者」雷理莎、「最速律師」邱靖貽等，都將到場與跑友同樂，相信能帶給大家滿滿收穫。

首次來臺參賽的日本「女版川內優輝」吉富博子、「天才跑者」雷理莎等跑圈名人都將在運動博覽會登場，跑友們可別錯過這難得機會！（圖片來源：新北市萬金石馬拉松粉絲專頁）

博覽會時間：2019/3/14（四）～3/16（六）上午 11 點至晚上 8 點（ 3/16 開放報到時間僅至下午 3 點止）

博覽會地點：新北市市民廣場

報到方式：參賽者須持報名系統發送之現場報到編號及身分證明文件正本領取，如委託他人代領者，須檢附雙方身分證明文件正本。

周邊紀念商品：線上購買

攤位活動

身為萬金石馬拉松運動品牌贊助商，MIZUNO 也特別準備了新款跑鞋 WaveKnit R2 的試穿活動，沒接觸過 MIZUNO 跑鞋的朋友不妨前來感受一下，而喜歡 RIDER 系列的粉絲更是不能錯過囉！

場次有限各位跑友們千萬不要錯過！（圖片來源：MIZUNO）

🔽萬金石EXPO新北市政府前 市民廣場主舞台3/14(四) 11:00~19:003/15(五) 11:00~19:00🔽萬金石馬拉松會場萬金石馬拉松比賽會場3/17(日) 06:00~12:00

交通接駁資訊

今年賽事大會一樣有貼心的準備交通接駁，報名時如有加購接駁車的跑友們，還請務必牢記以下的接駁時間：

搭乘說明

去程搭乘地點：

加購接駁地點─

●國光客運 臺北車站（地址：台北市中正區市民大道一段 168 號）

●板橋區 板橋火車站北門（地址：新北市板橋區縣民大道二段 7 號）

發車時間 03:30-04:00

出示證明 乘車券

免費接駁─

●金山區 金山青年中心大門口（地址：新北市金山區青年路 1 號）

發車時間 04:30-05:30

出示證明 號碼布

回程接駁地點:

會場福華飯店旁圓環

回程發車時間 10:30-13:30

出示證明 號碼布

衣物保管時間

由於萬金石馬拉松的參賽跑者人數眾多，為避免影響起跑時間，建議跑友務必提早前往會場並於指定時間內完成寄物。

寄物時間：2019/3/17（日）上午5:00-13:00

注意事項：須使用大會規定之束口寄物袋

馬拉松組（42.195K）各站關門時間

參加全程馬拉松組的跑友，今年賽事限時為 5 小時 45 分（緩衝 15 分鐘），且中途設有數個關門點，有參賽的你記得務必留意，畢竟要是一個不小心被關門，可是得「捲跑鞋」明年再來的呀！

距離 關門時間

馬拉松折返點 09:35

25 公里 10:08

30 公里 10:49

35 公里 11:30

37 公里 11:47（臺 2 線加投路口）

終點 12:30

賽事路線

路線部分，今年仍為大家熟悉，且能夠將美麗的北海岸風光盡收眼底的臺2線，雖整體賽道稍有起伏，但若天氣允許，相信還是有機會可以挑戰個人最佳。

2019 新北市萬金石馬拉松路線圖（圖片來源：2019 新北市萬金石馬拉松官方網站）

配速列車

延續去年好評，今年萬金石馬拉松將再度與運動筆記配速列車合作，本次全馬組別將開出 11 個班次，並派出多達 40 位列車長來為跑友們服務，只能說完全「不怕你來搭，只怕你跟不上」呀！（詳細配速資訊請參考：【賽事】與配速列車 17 來 WAN 萬金石馬拉松）

各班次列車長將配有識別號碼布（圖片來源：主辦單位 ）

各班次列車長（圖片來源：運動筆記 ）

天氣資訊

根據天氣預報資料顯示，賽事當天為多雲偶雨天氣，最低溫為 16 度，最高溫為 19 度，整體來說還算舒適。不過由於起跑時間較早，清晨溫度仍低，建議跑友於起跑前可穿著風衣或輕便雨衣；在裝備的部分也可準備運動帽、太陽眼鏡、袖套等，以視當天天氣狀況做因應。

賽事當天將為多雲偶陣雨的天氣，提醒跑友務必做好防雨準備。（圖片來源：weather.com）

焦點選手

貴為全臺唯一獲國際田徑協會（IAAF）銀標認證賽事，新北市萬金石馬拉松的菁英選手名單也讓人相當期待。

今年除了有多達 67 位國外好手前來參賽以外，國內選手也不遑多讓，包含「印帝」周庭印、「黑色閃電」蔣介文、「不死鳥」謝千鶴、「台版女川內」蔡雅安等，也都將同場競技。究竟最後誰能奪王稱后？讓我們週日一起見真章！

國內好手包含謝千鶴、周庭印、蔡雅安等人都將出賽今年的萬金石馬拉松（圖片來源：運動筆記）

全臺唯一 「日本女版川內」吉富博子分享會

繼去年邀請到最強市民跑者——川內優輝後，今年主辦特別邀請了首次參賽，且有著「日本女版川內」之稱的吉富博子，來與跑友分享她的個人跑步哲學，及兼顧家庭生活與訓練的經驗談。

這位連川內本人都覺得她是位超乎尋常的選手，不僅是各大馬拉松賽事的常勝軍，於去年的東京馬拉松更跑出 2 小時 30 分 16 秒，獲日本國內女子第一、總排第 6 名的佳績。

而今年她也將以突破 2 小時 30 分大關為目標，挑戰萬金石馬拉松。讓我們一起期待她的表現，有興趣的跑友也別忘記在 3/15（四）下午 4 點一同齊聚萬金石運動博覽會現場，目睹她難得一見的魅力風采。

分享會地點：新北市市民廣場（地圖：http://goo.gl/BT46vz）

分享會時間：2019/3/15（四）下午 4 點

有「日本女版川內」之稱的吉富博子，2018 東京馬跑出 2:30:16 獲日本國內女子第一（圖片來源：新北市政府體育處）

運動筆記攝影點

而這場盛事，運動筆記當然也不會缺席！除了將為大家提供第一手賽事快訊以外，當天也將派出多名專業攝影師來為大家捕捉帥氣的跑馬身影。大家還請記得好好「Say 斗」，並準備好你最燦爛、最陽光的笑容，一起迎接賽事的到來！

2019 新北市萬金石馬拉松運動筆記攝影點位置圖（圖片來源：運動筆記）

最後就祝跑友們都能突破佳績、順利無傷完賽，我們萬金石馬拉松賽道上見啦！

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祝大家都能順利完賽、帥氣破 PB 啦！（圖片來源：運動筆記）