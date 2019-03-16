帶小比跑旅台灣／親親我的寶貝 祝你生日快樂

2019-03-16 06:00 運動筆記 陳嘉齡



我最親愛的寶貝：

從你出生的第一天開始，望著巴掌大滿身皺紋的你，未婚生子的我不禁要問，到底這是上天給我的禮物？還是老天爺在開我的玩笑？

曾經有人問媽咪，你家小比何時開始會笑？

媽咪跟他說：「我家小比是帶著笑容出生的唷！！」

帶著單親的你，在民風保守的嘉義民雄鄉下，不免遭到鄰居的蜚長流短，所以媽媽決定帶你一個人獨自在高雄生活，打從你一出生就開始讓我操心；昨日尚在牙牙學語，轉眼今日已經滿18歲了。

現在寫這封信小比還看不懂，有一天當小比能看懂這封信時，希望你能知道，媽咪從決定生下小比開始，內心是喜樂的，不是因為我是有愛心的媽媽，而是我相信：小比一定是個很棒的寶寶！

從出生時的護理到癲癇開刀的術後照顧，一路走來，說不辛苦是騙人的，可是看到小比血管不明顯的小手手雖白挨了好多次針，為了不讓你受挨針之苦，媽咪還讓你裝了人工血管，但可愛的你還是勇敢而堅強的通過每次手術的勇氣，包括開心臟，開腦和裝迷走神經器等等大大小小的手術，一次又一次的一路走來，媽咪雖然很心疼，但為了可以讓小比更好，也更增強陪小比一起面對未來的信心 。

總有一種錯覺，你一定是上帝派來協助我的小天使，不管如何困頓寂寞，因為有你，我始終沒有倒下，你從來都是最乖巧懂事的...

媽咪還要告訴你，媽咪很對不起你，因為沒有辦法給你一個完整的家庭，從小到大，雖然你的父親一直沒有陪著你，但小比是很幸福的唷，除了媽咪給你滿滿的愛，還有好多親朋好友和叔叔阿姨們給我們打氣，也給我們很多的幫助和關心喔，媽咪希望小比將來也能做個伸出手關懷別人的人。

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這些年來一路走來我始終無怨無悔，因為有你相伴的日子，是我一生中最快樂的時光。

假如媽媽若干年後還健在，媽媽的懷抱永遠為你敞開，因為你在媽媽的眼中永遠是那個喜歡撒嬌的比耶牛牛。

媽媽知道你人生的道路的確比別人辛苦，媽咪所能給你的就是滿滿的愛，和培養面對人生挫折時的勇氣。我的小天使，因為有你，對人生的不完美更能體會與包容，這是你帶給我最珍貴的禮物。謝謝你，也請你一定要加油！

寶貝，謝謝你來當我的孩子，也許你不認得字，有一天，等你看得懂時，我們再來相約，再做一家人，好嗎？

媽媽永遠愛你！祝你生日快樂。

愛你的媽媽