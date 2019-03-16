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挑戰亞洲最速賽道首爾馬 黃金陣容夢想團出發！

2019-03-16 06:00運動筆記 Rose Chao

清晨六點多的桃園機場，一群數十位體格精實的跑者拉起布條，興奮之情溢於言表，他們是「耕跑團」的成員，由團長—耕薪都市更新公司董事長黃張維領軍，準備挑戰「亞洲最速賽道」首爾馬拉松！

黃張維本人是擁有sub3實力的跑者，這回準備突破個人PB 2:58再創新紀錄，他所帶領的首爾馬團跑友個個也都是經過數個月勤奮練習，向自我挑戰的好手，這回目標鎖定破3的有3人、破4有10人，被形容為「鑽石黃金級陣容」!

其中還有好幾位目標是BQ，分別希望能sub305、sub320等，他們跟著教練紮實吃了好幾個月的課表，摩拳擦掌準備在這場金標賽事中展現苦練後的實力。而即將挑戰人生初馬的也有好幾位，他們雖是第一次嘗試全程馬拉松，跑齡也只有幾個月，但目標都在4字頭，全團懷抱著興奮期待的心情往首爾出發！

(圖左一的耕跑團團長黃張維此次希望在首爾突破2:58!  照片由耕跑團提供)

(耕跑團團員陳彥捷於2018首爾馬已達3:30，這回挑戰BQ 3:05  照片由耕跑團提供 )

(左一的耕跑團團員林忠宏年初才完成初半馬，將在首爾挑戰人生初全馬，平日吃sub 4甚至sub3:30課表的他，成績令人期待！  照片由耕跑團提供)

(一直擔任視障陪跑員的耕跑團團員玟萱，這回首爾馬將首度為自己而跑，令人感動！  照片由耕跑團提供 )

(「倪帥」夫妻原本是向耕薪買屋的客戶，加入跑團後夫妻倆都開始跑馬，先生已有好幾個海內外全馬獎牌入袋。  照片由耕跑團提供 )

「耕跑團」原本是耕薪都市更新公司老闆黃張維想帶動同事健康跑步而發起的公司內部社團，沒想到幾年下來，跑團的口碑做出來了，包括同事的親朋好友、公司合作夥伴、其他建設公司成員、甚至買房子的客戶都加入，現在跑團總共有一百多人，平時團練動輒三、四十人，馬場上更常見「耕建築」顏色鮮明的跑衣，耕跑團成員彼此激勵，除了每周四固定的練習，平日更經常揪跑，大家的跑力、身形都與以往大不相同，黃張維笑著說，很多跑友衣一開始穿L號跑衣，後來越穿越小，穿S號的越來越多了！

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(每周四晚上的台北田徑場都看得見耕跑團像風一樣練跑的身影  照片由耕跑團提供)

不少跑全馬經驗豐富，更跨足超馬或越野跑的前輩級資深跑者，也都是耕跑團的一員，如經常擔任各大馬拉松配速員的黃昆鵬，和跑量驚人又有愛心、經常擔任視障陪跑員的闕鐵城等，他們對於跑步認真付出所散發強大的正面能量，對於其他團員而言都是標竿，看到前輩總是如此專注地跑著，也帶動大夥兒更勤於練跑、朝自己設定的目標跑下去！

首爾馬團出發前夕的團練時間，特別舉行了簡單的誓師儀式，包括長榮航空路跑社的美麗空姐也來共襄盛舉。

我自己也是耕跑團的一員，但處於「潛水」狀態，在首爾馬團報名時對於賽事5小時就關門的規定根本不敢報名，因為當時對於自己sub5完全沒信心！直到年初的新竹城市馬，我才終於達到sub 5目標以4:38完賽，看來只有等明年看看有沒有機會再報名了！雖然一直在跑團潛水，但在群組中眼看著跑團如此用心經營，跑友個個如此活躍，衷心期盼他們每個人都心想事成，不論PB、BQ都順利到手！

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