2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談

2019-03-16 06:00 運動筆記 吳國豪



分享 facebook 對於環島 你想用什麼樣的方式來看看台灣？有人用開車 有人騎車 有人騎單車用任何的方式都很好

可是有些景色要是您不用跑步的話你可能一輩子都看不到

而就是因為這樣的動力驅使了邵敬一老師 想辦這場19日環台賽的原因

我想這就是一種分享想把自己的感動 感染所有的人

就算被說是傻子 是瘋子邵敬一老師依舊的想讓大家圓夢也圓了自己的一個夢

而這個夢 是怎樣的過程呢就來看看這部影片吧

僅以這部影片獻給最勞苦功高的邵敬一老師

跟老師說句謝謝您 您辛苦了