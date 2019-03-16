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運動筆記首爾馬之黃金陣容夢想團出發！2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談
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2019台灣環島跑者圓夢計畫 邵敬一訪談

2019-03-16 06:00運動筆記 吳國豪

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對於環島 你想用什麼樣的方式來看看台灣？有人用開車 有人騎車 有人騎單車用任何的方式都很好

可是有些景色要是您不用跑步的話你可能一輩子都看不到

而就是因為這樣的動力驅使了邵敬一老師 想辦這場19日環台賽的原因

我想這就是一種分享想把自己的感動 感染所有的人

就算被說是傻子 是瘋子邵敬一老師依舊的想讓大家圓夢也圓了自己的一個夢

而這個夢 是怎樣的過程呢就來看看這部影片吧

僅以這部影片獻給最勞苦功高的邵敬一老師

跟老師說句謝謝您 您辛苦了

環台賽
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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